Illegale Entsorgung von 42 Autoreifen – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am vergangenen Mittwoch um 22 Uhr wurde eine Zeugin im Stadtteil Kirchheim auf 42 widerrechtlich abgelegte Autoreifen aufmerksam und informierte hieraufhin die Polizei. Die Autoreifen verschiedenster Größen wurden zu einem noch nicht genau verifizierbaren Zeitpunkt an einem Verbindungsweg zwischen dem Kircheimer Weg und dem AllaHopp-Spielplatz, auf Höhe Harbigweg an einem Zaun zum Grunebaum-Stadion, durch eine bislang unbekannte Täterschaft abgelegt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurden die Reifen mit einem Fahrzeug zur Örtlichkeit transportiert und anschließend dort abgelegt. Aufgrund eines Absperrpfostens waren die Unbekannten gezwungen, mit dem Fahrzeug ein umfangreiches Wendemanöver auszuführen. Täterhinweise sind bislang nicht bekannt.

Daher bittet das Polizeirevier Heidelberg-Süd Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können bzw. ein verdächtiges Fahrzeug in Tatortnähe beobachten konnten, sich unter der Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Einbruch in Ladengeschäft

Heidelberg (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 14 Uhr am Samstag und 09 Uhr am Montag brachen Unbekannte in ein Ladengeschäft am Czernyring ein. Die polizeiliche Spurensicherung ergab, dass sich über ein Fenster Zutritt in das Innere verschafft wurde.

Die Räumlichkeiten wurden durchwühlt und Schmuck, Handtaschen sowie die Kasse entwendet. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen in einem 5-stelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221-1857-0 zu melden.

Autofahrerin kollidiert mit Radfahrerin

Heidelberg (ots) – Am Montag gegen 20.30 Uhr bog eine 26-jährige Opel-Fahrerin bei grün zeigender Lichtzeichenanlage von der Mittermaierstraße kommend links in die Bergheimer Straße ab. Eine 22-jährige Radfahrerin befuhr zeitgleich mit ihrem Fahrrad die Mittermaierstraße von der Ernst-Walz-Brücke aus kommend.

Anschließend wollte sie den Kreuzungsbereich bei grün zeigender Lichtzeichenanlage überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wobei der wartepflichtige Opel die kreuzende Radfahrerin frontal erfasste.

Die Radfahrerin landete auf der Windschutzscheibe und beschädigte diese. Die Radfahrerin wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

E-Scooter im Wert von über 900 Euro entwendet

Heidelberg (ots) – Am Sonntag, zwischen 10:15 Uhr und 21:30 Uhr, entwendeten Unbekannte zwei E-Scooter. Durch die Eigentümer wurden die beiden E-Scooter mit einem Fahrradschloss an einem Zaun im Max-Plank-Ring gesichert abgestellt.

Die Täter entfernten das Fahrradschloss auf unbekannte Weise und flüchteten mitsamt dem Diebesgut. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf einen hohen 3-stelligen Betrag. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte nimmt Hinweise unter Tel.: 06221/1857-0 entgegen.