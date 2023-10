Polizei rettet Jungschwänin

Hockenheim (ots) – Am Montag meldete gegen 14 Uhr ein Passant eine Gans, welche auf der Zähringer Straße unterwegs sei und keine Anstalten mache, sich in die Lüfte zu erheben. Eine Streife des Polizeireviers Hockenheim konnte das Tier an besagter Örtlichkeit feststellen.

Jedoch handelte es sich mitnichten um eine Gans, sondern um eine junge Schwanendame. Sie wies eine Verletzung am Fuß auf, was vermutlich der Grund für ihr Verhalten war. Bevor der Schwänin im Straßenverkehr ein Leid widerfahren konnte, nahm die Streife das Tier in Obhut und gewährleistete, dass sie in tierärztliche Behandlung kam.

Rehkitz kollidiert mit Fahrzeug

Schönbrunn (ots) – Als am Montag 30.10.2023 um 06:45 Uhr, ein 20-jähriger Audi-Fahrer die K 4108 von Allemühl kommend in Richtung Schwanheim entlang fuhr, querte urplötzlich ein Rehkitz die Fahrbahn und stieß mit dem Audi des 20-Jährigen zusammen. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden im mittleren 3-stelligen Bereich, das Rehkitz wurde tödlich verletzt.

Der junge Mann blieb unverletzt. Die Polizei informierte den zuständigen Jagdpächter.

Dreiste Diebe entwenden Ortsschild der Stadt Schönau

Schönau (ots) – Wie ein Zeuge am Montag 30.10.2023 gegen 23:30 Uhr, beobachten konnte, wurde in der Greiner Straße, am Übergang zur K 4116, das Ortsschild der Stadt Schönau durch zwei bisher unbekannte Täter entwendet.

Die beiden Männer schraubten zunächst das Schild ab und verstauten dieses

anschließend in einem weißen Pkw. Die Unbekannten flüchteten daraufhin über die

K 4116 in Richtung Grein. Die Höhe des Diebstahlschadens kann derzeit noch nicht

beziffert werden.

Weitere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können bzw. verdächtige

Personen bzw. Fahrzeuge wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0, in Verbindung zu setzen.

LKW fängt Feuer und brennt aus

Wiesloch (ots) – Am Montag gegen 13:30 Uhr geriet ein Baustellenlastwagen im Bereich des Quartiers am Bach aufgrund eines geplatzten Hydraulikschlauchs in Vollbrand. Das auslaufende Hydrauliköl kam in Kontakt mit einem erhitzten Fahrzeugteil und entzündete sich so. Die freiwillige Feuerwehr Wiesloch, welche sich mit 5 Fahrzeugen und 24 Mann im Einsatz befand, konnte das Feuer zügig mittels Löschschaum bekämpfen.

Verletzt wurde durch den Brand niemand. Aufgrund der auslaufenden Betriebsstoffe, welche in das Erdreich einzusickern drohten, wurde das Wasserrechtsamt hinzugezogen, welche alle weiteren Schutzmaßnahmen einleiteten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.