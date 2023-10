ACHTUNG Fake News – Angebliche Kindesentführung

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Im Bereich Mundenheim kursiert derzeit das Gerücht, ein Kind sei entführt worden. Der Polizei liegen keine Hinweise auf eine Entführung oder einen Vermisstenfall vor. Der geschilderte Fall dürfte daher frei erfunden sein. Vertrauen Sie nur Nachrichten aus sicheren Quellen.

Betrunkener LKW-Fahrer gefährdet Fußgänger – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Die Polizei kontrollierte am Montagnachmittag (30.10.2023, 14.20 Uhr) in der Saarlandstraße einen 35-jährigen LKW-Fahrer. Zuvor meldete ein Zeuge einen LKW, der Schlangenlinien fahren würde. Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch fest.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,86. Der 35-Jährige wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem stellten die Polizeikräfte seinen Führschein und die Fahrzeugschlüssel sicher.

Laut Zeugen habe der LKW-Fahrer zuvor in der Heinigstraße mehrere Fußgänger durch seine auffällige Fahrweise gefährdet. Einige musste sogar zur Seite gesprungen. Die betroffenen Personen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Einbrüche in PKW

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Sonntag (29.10.2023) auf Montag (30.10.2023) wurde die Heckscheibe eines Mercedes Vito eingeschlagen und ein Schlagbohrer entwendet. Der PKW war in der Pasadenaallee abgestellt.

Haben Sie zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder vielleicht sogar die Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, Wertgegenstände für andere offen ersichtlich im Auto aufzubewahren. Nehmen Sie Wertsachen wie Portemonnaie, Handy oder wichtige Dokumente beim Verlassen an sich und belassen Sie diese auch über Nacht nicht im Fahrzeug.

In Tennisclub und Gaststätte eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht von Sonntag 29.10.2023 auf Montag (30.10.2023) in einen Tennisclub in der Friedrichstraße ein. Über den Club gelangten die Täter in die angrenzende Gaststätte.

Aus den Räumlichkeiten wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag erbeutet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Gerätehaus aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 27.10.2023 bis 30.10.2023 ein Gerätehaus eines Kindergartens in der Georg-Herwegh-Straße auf und stellten Gartenstühle und Bänke auf das Kindergartengelände.

Gegenstände wurden nicht entwendet. Hinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Montag (30.10.2023) kam es gegen 14:25 Uhr an der Kreuzung der Rohrlachstraße mit der Schanzstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 43-jährige wollte von der Schanzstraße auf die Rohrlachstraße einfahren und missachte hierbei die Vorfahrt des 34-jährigen Unfallgegners.

Der 34-jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge leicht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Unfallflucht auf Parkplatz – Hinweise erbeten

Ludwigshafen (ots) – Dienstag 31.10.2023 gegen 10 Uhr, fuhr ein bislang Unbekannter auf dem Parkplatz eines Ärztehauses in der Yorckstraße mit seinem Auto gegen die Stoßstange eines parkenden blauen BMW SUV einer 77-Jährigen. Hierbei verursachte der Fahrer einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Statt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach weg.

Der Vorfall wurde durch eine Zeugin beobachtet. Diese gab an, dass es sich bei dem Fahrer um einen älteren Mann mit weißen Haaren und weißem Bart gehandelt haben soll. Er sei in einem weißen Skoda gefahren.

Der Unfall wurde ihren Angaben nach von weiteren Zeugen beobachtet. Diese werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen.

Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Ein Großteil der Unfallfluchten wird auf Parkplätzen oder an am Straßenrand geparkten Fahrzeugen begangen. Daher raten wir:

Meiden Sie sehr enge Parkboxen.

Merken oder fotografieren Sie sich das Kennzeichen der neben Ihnen stehenden Fahrzeuge.

Gehen Sie lieber ein paar Schritte mehr.

Klappen Sie den Außenspiegel ein.

Betrug mit 4-stelligem Vermögensschaden

Ludwigshafen (ots) – Opfer einer Betrugsmasche wurde bereits am 21.10.2023 eine 65-Jährige aus Ludwigshafen. Die Frau erhielt eine SMS, in der sie zu einer Zahlung aufgefordert wurde. Hintergrund war ein Paket, welches die 65-jährige bestellt habe und welches sich nun angeblich beim Zoll befindet. Nachdem die Geschädigte ihre Bankdaten angegeben hatte, wurden mehrere Geldbeträge missbräuchlich von ihrem Konto abgebucht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1300EUR. Das Einschreiten der Bank verhinderte eine höhere Schadenssumme.

SMS mit Phishing-Link

Die Betrugsmasche läuft immer nach dem gleichen Schema ab: Die Betrüger verschicken eine SMS mit der Aufforderung, einen Link anzuklicken. Bei einer häufigen Masche machen sie sich die hohe Nachfrage beim Versand- und Onlinehandel zunutze und täuschen beispielsweise nicht bezahlte Gebühren oder Probleme bei der Zustellung einer Paketsendung vor: Viele Menschen erwarten tatsächlich ein Paket und so folgen sie der Aufforderung in der SMS.

Die Links führen in der Regel auf Phishingseiten, auf denen die Empfänger beispielsweise persönliche Daten zur Bestätigung der Sendung (Probleme bei der Zustellung des Pakets) oder Zahlungs- bzw. Kontodaten (angeblich nicht bezahlte Zoll-/Portogebühren) eingeben sollen.

In anderen Fällen wird bei Aufruf des Links Schadsoftware auf das Smartphone installiert, etwa mit dem Ziel, weitere Daten auf dem Gerät auszulesen oder zu manipulieren (z.B. Banking-Apps).

Die eingegebenen Daten können die Kriminellen dann für Identitätsdiebstahl, Versand von Spam oder für weitere Phishingkampagnen nutzen.

Die Polizei warnt: Tippen Sie unter keinen Umständen auf den Link. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Betrugsversuch durch Schockanruf

Ludwigshafen (ots) – Eine 57-Jährige aus Ludwigshafen erhielt am Montag 30.10.2023 einen sogenannten „Schockanruf“ ihrer vermeintlichen Tochter. Das Telefonat wurde im weiteren Verlauf von einem angeblichen Polizeibeamten aus Darmstadt geführt, welcher die Frau aufforderte einen 5-stellige Kaution für ihre Tochter zu bezahlen.

Diese habe zuvor einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht und müsse bei Ausbleiben der Zahlung in Untersuchungshaft. Die 57-Jährige ging nicht auf die Forderung ein.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst.

Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.