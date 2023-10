Geklärte Verkehrsunfallflucht

Speyer (ots) – Am 30.10.2023 gegen 18.20 Uhr befuhr eine 21-jährige Frau mit ihrem Pkw einen Parkplatz in der Auestraße. Sie fuhr vorwärts in eine Parklücke und beschädigte dabei ein daneben geparktes Fahrzeug. In der Endposition berührten sich beide Fahrzeuge an der Fahrzeugfront.

Die 21-Jährige verließ die Unfallstelle und ging in einen Supermarkt. Die Halterin des beschädigten Fahrzeugs meldete den Unfall der Polizei. Diese traf die Unfallverursacherin im Markt an. Sie gab an, eine unsichere Fahrerin zu sein und den Unfall nicht bemerkt zu haben. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Verletzter PKW Fahrer nach Alleinunfall

Speyer (ots) – Am Montag 30.10.2023 gegen 18:41 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Mann mit seinem Pkw die Industriestraße und wollte nach rechts in die Straße Am Technikmuseum abbiegen. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Durch die Wucht des Aufpralls brach der Baum ab. Der Fahrer wurde von einem Notarzt und einem Rettungswagen versorgt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr räumte die Unfallstelle. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Einbruch in Kiosk

Speyer (ots) – Am 29.10.2023 zwischen 02:15-11 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Kiosk im Domgarten. Hierbei wurden der Rollladen der Kiosktheke sowie die dahinterliegende Fensterscheibe beschädigt.

Aus dem Kiosk wurde ein Tablet der Marke Samsung entwendet. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch unbekannt und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Einbruch auf Baustelle

Speyer (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 27.10.2023, 15:00 Uhr bis 29.10.2023, 15:20 Uhr zwei Anhänger auf einer Baustelle in der Franz-Kirrmeier-Straße auf und entwendeten daraus Werkzeuge. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Franz-Kirrmeier-Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.