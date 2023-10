Fußgängerin auf Zebrastreifen angefahren

Bad Bergzabern (ots) – Am Montag 30.10.2023 gegen 17:35 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Pkw Toyota die Weinstraße in Richtung Bahnhof. Kurz der Einmündung zur Poststraße überquerte eine 51-jährige Frau den dortigen Zebrastreifen. Der Pkw-Fahrer nahm die Fußgängerin aufgrund von Spiegelungen auf der regennassen Fahrbahn zu spät wahr und erfasst sie mit dem Fahrzeug.

Die Fußgängerin stürzte auf die Fahrbahn wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Vorfahrt missachtet – 2 Personen leichtverletzt

Bad Bergzabern (ots) – Am Montag 30.10.2023 gegen 19:50 Uhr, kam es an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Pestalozzistraße, zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Pkw Mercedes Benz befuhr die Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Weinstraße. Der Fahrer eines Pkw BMW befuhr die Pestalozzistraße in Richtung Schulzentrum.

Im Kreuzungsbereich missachtete die 23-jährige Mercedes-Fahrerin die Vorfahrtsregelung „rechts vor links“, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Im Mercedes wurden die Fahrerin und eine 56-jährige Insassin leicht verletzt und zur Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Der Gesamtschaden wird auf 7.500 EUR geschätzt.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Alkoholkontrolle

Edesheim/A65 (ots) – Vor Ablauf des Sonntagfahrverbots (22 Uhr) wurden gestern Abend (29.10.2023) insgesamt 24 LKW-Fahrer kontrolliert. Weil zwei der Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von jeweils 0,6 Promille hatten, musste ihnen der Fahrtantritt um 22 Uhr untersagt werden.

Fahrzeugschlüssel und Ladepapiere wurde vorläufig sichergestellt. Erst bei vollständiger Nüchternheit konnten sie ihre Fahrt fortsetzen.

Bürotüren aufgebrochen

Edenkoben (ots) – Bisher unbekannter Täter brach vermutlich über das Wochenende

(28./29.10.2023) eine Bürotür und einen Rollcontainer im Wicherninstitut in Edenkoben auf und entwendete einen noch unbekannten Geldbetrag.