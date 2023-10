Bundespolizei stellt gestohlenes Fahrrad sicher

Mainz (ots) – Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am Abend des 30. Oktober 2023 einen Mann im Hauptbahnhof in Mainz, welcher ein Fahrrad bei sich hatte. Während der Kontrolle konnten die Polizisten feststellen, dass das Fahrrad gestohlen war.

Der 29-jährige Ukrainer wurde daraufhin mit zur Dienststelle genommen und das Zweirad sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Hehlerei.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Mainz – polizeiliche Bilanz zum Oktoberfest

Mainz (ots) – Die Einsatzzahlen zum Oktoberfest 2024 liegen vor. Die Polizei Mainz zieht eine grundsätzlich positive Bilanz. Während der Öffnungszeiten waren durchgehend 4 Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 3 eingesetzt. Zeitweise wurden sie durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei des PP ELT unterstützt.

Die Einsatzkräfte bestreiften das Veranstaltungszelt und standen in engem Austausch mit dem Veranstalter. Bis zum letzten Wochenende kam es lediglich zu einem bekannt gewordenen Körperverletzungsdelikt.

Das letzte Wochenende verhagelte jedoch ein wenig diese Bilanz, als es zu 4 weiteren Körperverletzungsdelikten, 1 Widerstand gegen Polizeibeamte und zu 1 Diebstahl von Bier direkt aus dem Zapfhahn, gekommen war. Während des Veranstaltungszeitraums sind der Polizei keine sexuellen Belästigungen bekannt geworden.

Bei sogenannten Abfahrtskontrollen wurde lediglich eine Trunkenheitsfahrt festgestellt. Darüber hinaus führte die Verkehrsdirektion Mainz Geschwindigkeitsmessungen durch. In der Ludwig-Erhard-Allee wurde eine moderate Geschwindigkeitsreduzierung auf 50 km/h angeordnet. Deren Ziel, Verkehrsunfälle und insbesondere Gefährdungen von Fußgängern zu verhindern, wurde erreicht.

Es wurden keine Unfälle registriert.

Durch die Messungen an verschiedenen Örtlichkeiten und zu unterschiedlichen Tageszeiten wurden insgesamt 618 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. In 475 Fällen sind die Fahrer bis 20 km/h zu schnell gewesen. Dies zieht eine Verwarnung in Höhe von 20-60 EUR nach sich.

In 138 Fällen wurde zwischen 20 und 40 km/h (also bis 90 km/h) zu schnell gefahren. Dies zieht ein Bußgeld in Höhe von 100-200 EUR und 1 Punkt nach sich. Gegebenenfalls droht auch hier bereits ein Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres ein weiterer Verstoß begangen wurde.

5 Fahrer müssen konkret mit einem Fahrverbot rechnen, weil sie mindestens 40 km/h zu schnell unterwegs waren. Diese 5 fuhren statt der erlaubten 50 km/h zwischen 94 und 106 km/h. Sie erwartet bis zu 480 EUR Bußgeld, 1 Punkt und 1 Monat Fahrverbot.

Die Erkenntnisse aus diesem Jahr, werden in den Planungen für das Oktoberfest 2024 und andere Veranstaltungen auf dem Messegelände Berücksichtigung finden.

Range Rover vor Wohnhaus gestohlen

Mainz (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in einem nordwestlichen Mainzer Stadtteil ein Range Rover Sport, im Wert von ca. 100.000 EUR gestohlen. Das verschlossene Fahrzeug hatte in der Nacht, von 20-08 Uhr direkt vor einem Wohnhaus geparkt.

Offenbar hatten die Täter die Keyless-Go-Funktion manipulieren, wodurch das hochwertige Fahrzeug geöffnet und gestohlen werden konnte. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei Mainz unter Tel: 06131/ 65-3633.

Schockanruf der Enkelin – Geldübergabe an unbekannte Frau

Mainz-Neustadt (ots) – Am Montag 30.10.2023 gegen 19:30 Uhr, meldete sich ein Mann bei der Polizei, der Opfer einer Betrugsmasche geworden war. Am Nachmittag hatte er einen weinerlichen Anruf seiner Enkelin erhalten und erfahren, dass sie eine schwangere Frau und 2 Kinder angefahren haben sollte.

Den Angaben eines vermeintlichen Polizisten sowie einer angeblichen Staatsanwältin aus Mainz schenkte der 84-jährige Nieder-Olmer Glauben und versuchte im Anschluss Bargeld zu organisieren.

Bei der 1.Bank wurde der Mann jedoch abgewiesen, weshalb er bei einer anderen Bank vorstellig wurde und die geforderte Summe in mittlerer 5-stelliger Höhe bekam. Er übergab das Geld in der Rheinstraße in Mainz letztlich an eine Frau.

ca 40 Jahre alt. Sie trug eine graue Jacke sowie einen grauen Hut. Sie hielt einen grauen Schirm und sprach akzentfreies Deutsch.

Wer hat die beschriebene Person am Montag zwischen 17-19:30 Uhr in der Rheinstraße bzw. Innenstadt gesehen? Hinweise an: Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.