Karlsruhe – Verdächtige Paketsendung beim Bundesgerichtshof

Karlsruhe (ots) – Ein verdächtiges Paket sorgte am Montagvormittag für einen

Polizeieinsatz am Bundesgerichtshof in der Herrenstraße. Gegen 10:30 Uhr

meldeten Mitarbeiter des Bundesgerichtshofs der Polizei eine verdächtige

Paketsendung. Das Paket war zuvor bei einer Kontrolle aufgefallen, da beim

Röntgen mehrere Nägel zu sehen waren. Da eine mögliche Gefahrenlage zu diesem

Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde das Empfangsgebäude

vorsorglich geräumt und die Straßen rund um das Gelände des Bundesgerichtshofs

für den Verkehr gesperrt.

Nach umgehend eingeleiteten Ermittlungen sowohl zum Absender als auch zum

Empfänger des Pakets und Kontaktaufnahme mit den Delaborierern des

Landeskriminalamtes Baden-Württemberg, entschied sich die Polizei das Päckchen

zu öffnen. Gegen 11:45 Uhr konnten die Einsatzkräfte schließlich Entwarnung

geben. In dem Karton befand sich ein Bild, welches mit Nägeln an einem

Holzrahmen befestigt war.

Ettlingen – Einbruch in Wohnung – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte brachen am Sonntag in der Zeit zwischen 12:10 Uhr

und 15:30 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in Ettlingen ein.

Die Einbrecher verschafften sich über das Treppenhaus Zugang zu der in einem

Mehrparteienhaus in der Bulacher Straße gelegenen Wohnung. Im weiteren Verlauf

durchwühlten die Täter das Schlafzimmer der Erdgeschosswohnung nach

Wertgegenständen und nahmen Bargeld, Kleidung sowie hochwertige Damenhandtaschen

an sich.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Ettlingen unter der Rufnummer 07243 32000 in Verbindung zu setzen.

Gondelsheim – Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall auf der B35

Karlsruhe (ots) – Am Sonntagabend geriet ein Auto-Fahrer offenbar aufgrund

schlechter Witterungsverhältnisse in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem

weiteren Pkw. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf eine

6-stellige Summe.

Gegen 18:10 Uhr fuhr ein 21-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße 35 in

Richtung Bretten. Durch plötzlich auftretenden Starkregen verlor der junge

Mercedes-Fahrer auf Höhe von Gondelsheim offenbar die Kontrolle über seinen Pkw

und geriet ins Schleudern. In der Folge prallte das Fahrzeug in eine Leitplanke

auf der gegenüberliegenden Fahrbahn. Ein entgegenkommender 40-jähriger

Audi-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Fahrzeug des

21-Jährigen.

Die Insassen der beiden Fahrzeuge erlitten wohl nur leichte Verletzungen. Beide

Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Derzeit wird der Sachschaden auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Offenbar alkoholisierter Autofahrer beschädigt zwei Pkw und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein offenbar alkoholisierter Autofahrer beschädigte am

Freitagabend in der Karlsruher Innenstadt offenbar beim Vorbeifahren zwei

geparkte Pkw und flüchtete anschließend vom Unfallort.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge beobachtete ein Zeuge gegen 22:30 Uhr wie ein

VW-Fahrer die Reinhold-Frank-Straße in nördliche Richtung befuhr und nahe der

Kreuzung zur Kriegsstraße zwei am Fahrbahnrand abgestellte Pkw touchierte.

Anschließend fuhr der Unfallverursacher davon. Der Zeuge notierte sich das

Kennzeichen des Pkw und verständigte die Polizei. Als die Polizeibeamten

daraufhin eine Adresse in der Nordweststadt überprüften, trafen sie auf den

Halter des vermeintlichen Unfallfahrzeugs. Da die Beamten bei dem 34-Jährigen

alkoholtypische Ausfallerscheinungen feststellten, ließen sie auf der

Dienststelle eine Blutentnahme durchführen und stellten seinen Führerschein

sicher.

Der Sachschaden an den beiden geparkten Fahrzeugen beläuft sich auf rund 2.000

Euro.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht

sowie Gefährdung des Straßenverkehrs und bittet Zeugen, sich unter der

Telefonnummer 0721 666-3311 zu melden. Insbesondere ist die Polizei auf der

Suche nach einem Passanten, der die Polizeistreife in der Königsberger Straße

auf ein Fahrzeug mit verdächtiger Fahrweise hingewiesen hatte.

Bruchsal – mutmaßlich betrunkener Autofahrer verursacht – Unfall auf Autobahn

Karlsruhe (ots) – Ein Leichtverletzter sowie ein Gesamtschaden in Höhe von etwa

70.000 Euro an drei Fahrzeugen sind die vorläufige Bilanz eines Verkehrsunfalls

auf der Bundesautobahn 5 auf Höhe Bruchsal.

Nach den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Karlsruhe war ein

51-jähriger Fahrer eines Hyundai kurz nach Mitternacht in Fahrtrichtung Süden

unterwegs. Wohl aufgrund der Witterung sowie einer vorhandenen deutlichen

Alkoholisierung touchierte der 51-Jährige mit seinem Wagen einen neben ihm

fahrenden Opel. Beide Fahrzeuge schleuderten daraufhin über die Fahrbahn. Ein

Sattelzug konnte trotz Gefahrenbremsung nicht mehr rechtzeitig halten und

kollidierte mit dem Hyundai. Der Fahrer des Opel erlitt bei dem Unfall leichte

Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der

mutmaßliche 51-jährige Unfallverursacher alkoholisiert war. Ein Alkoholtest

ergab einen Wert von etwa 1,8 Promille. Der Schweizer Staatsangehörige, der

offenbar auf dem Heimweg war, musste neben einer Blutprobe auch eine

Sicherheitsleistung von 3.000 Euro sowie seinen Führerschein abgeben.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Forst – Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem

Pkw am Freitagmittag in der Bruchsaler Straße in Forst wurde die 74-jährige

Radfahrerin schwer verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr eine 68-jähirge Pkw-Fahrerin gegen 12:00 Uhr

die Bruchsaler Straße in Fahrtrichtung Forst. Als die Autofahrerin an der

Einmündung des Postwegs in den Kreisverkehr einfuhr, übersah sie offenbar eine

bereits im Kreisverkehr fahrende Radfahrerin und erfasst diese. Die 74-Jährige

kam daraufhin zu Fall und zog sich schwere Verletzungen im Hüft- und Beinbereich

zu. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene

Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 1.500 Euro.