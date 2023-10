Mainz – Nach Unfall auf Theodor-Heuss-Brücke weitergefahren

Mainz (ots) – Nachdem eine 27-jährige Fahrerin aus Mainz, in der Nacht von

Samstag auf Sonntag (01:00 Uhr) auf die Theodor-Heuss-Brücke aufgefahren war,

verfehlte sie die Rechtskurve nach der Auffahrt auf die eigentliche Brücke und

fuhr geradeaus in die dortigen Warnschilder, die auf die Rechtskurve hinweisen.

Nicht nur zwei Warnschilder wurden dabei erheblich beschädigt, sondern auch das

Auto. Die Front war vollständig zerstört und die vordere Stoßstange abgefallen,

ein Reifen war geplatzt. Dies hielt die Fahrerin jedoch nicht davon ab, die

Stoßstange in den Kofferraum zu laden und trotz der massiven Schäden und dem

geplatztem Reifen ihre Fahrt über die Brücke fortzusetzen. Dort wurde sie,

Schrittgeschwindigkeit fahrend von einer Streifenbesatzung angetroffen und

angehalten. Bei der sich nun anschließenden Verkehrskontrolle war schnell der

Grund für dieses Verhalten gefunden. Die Fahrerin hatte wohl erheblich dem

Alkohol zugesprochen und erreichte kurz darauf einen Wert von 2,37 Promille bei

einem Atemalkoholtest. Dass die Polizei dann den Führerschein behielt und auch

noch eine Blutprobe wollte, war die logische Konsequenz. Sie wird sich einem

Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

unter dem Einfluss von Alkohol stellen müssen.

Mainz – Finthen; Fahrraddiebstahl aus Schuppen

Mainz – Finthen (ots) – Gleich drei E-Bikes inkl. Ladeeinrichtung mit einem

Gesamtwert von ca. 15.000EUR wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag aus

einem Fahrradschuppen in der Gonsenheimer Straße in Mainz geklaut.

Die Fahrräder befanden sich in einer verschlossenen Fahrradgarage im Hinterhof

eines Zweifamilienhauses.

Wer verdächtige Wahrnehmungen zwischen ca. 18 und 03 Uhr gemacht hat wird

gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer

06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Nieder-Olm – Nationalflagge Israels abgerissen und verbrannt

Nieder-Olm (ots) – In der Nacht von Freitag dem 27.10. auf Samstag den 28.10.

wurde die Nationalflagge Israels, welche sich gehisst vor der katholischen

Kirche in Nieder-Olm in der Pariser Straße 99 befand, durch bislang unbekannte

Täter abgerissen und anschließend verbrannt.

Durch eine Gemeindemitarbeiterin wurden die Überreste der Flagge etwa 50m

entfernt in der Enggasse aufgefunden und den Einsatzkräften der

Polizeiinspektion Mainz 3 übergeben. Im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft

Koblenz ermittelt nun das Fachkommissariat der Kriminaldirektion Mainz, K12.

Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise aus der

Bevölkerung.

Wer in der Nacht von Freitag dem 27.10. auf Samstag den 28.10., insbesondere im

Bereich der katholischen Kirche in Nieder-Olm, Feststellungen gemacht hat oder

sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit

der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu

setzen.

Mainz – Campus – Eingeschlagene Scheiben bei geparkten Autos – hoher Schaden

Mainz (ots) – An mindestens 12 PKW wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag

die Scheiben eingeschlagen und Wertgegenstände entwendet.

Bislang unbekannte Täter haben auf dem Parkplatz „Ackermannweg“, dieser liegt

zwischen dem Campus-Gelände und dem Max-Planck-Institut, teilweise mehrere

Seiten- und Heckscheiben an PKW eingeschlagen. Alleine der Sachschaden dürfte

eine fünfstellige Höhe erreichen. Die Fahrzeuge wurden nach Wertgegenständen

durchwühlt. Ein 60-jähriger Geschädigte stellte den Schaden an seinem Fahrzeug

am Samstagmorgen um 5:30 Uhr fest. Er hatte seinen PKW am Freitag gegen 21:30

Uhr abgestellt. Die Besitzer der 11 weiteren PKW wurden informiert. Welche

Gegenstände entwendet wurden steht derzeit noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei Mainz sucht Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum

verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den Tätern machen

können. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633

in Verbindung zu setzen.

Zu schnell bei Nässe

A 61/Welgesheim (ots) – Ein 35-jährger Fahrer eines PKW kam am 29.10.2023 gegen

14:40 Uhr auf der A 61 aufgrund von Aquaplaning von der Fahrbahn ab und streifte

die Mittelschutzplanke. Der Mann befuhr die A 61 in Richtung Ludwigshafen, als

er in Höhe Welgesheim kurz vor dem Parkplatz Sitzborn bei nasser Fahrbahn ins

Schlingern geriet. Der 35-Jährige blieb unverletzt, an seinem PKW entstand ein

Schaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Bei Kontrolle verbotenes Einhandmesser gefunden

A 61/Alzey (ots) – Bei Verkehrskontrollen am 29.10.2023 zwischen 10 Uhr und

12:20 Uhr beanstandeten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bei 23

kontrollierte Fahrzeugen in acht Fällen nicht mitgeführte Führerscheine oder

Zulassungsbescheinigungen. Bei einem 32-Jährigens stellten die Beamten zudem ein

verbotenes Einhandmesser sicher. Dem Mann droht nun eine Anzeige wegen Verstoß

gegen das Waffengesetz. Die Kontrolle fand in der Schafhäuser Straße in Alzey

statt.