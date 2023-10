Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Worms (ots) – Unter Alkoholeinfluss hat eine 62-jähriger Frau am

Samstagvormittag einen Verkehrsunfall verursacht. Auf dem Parkplatz eines

Einkaufsmarktes in der Dr.-Carl-Sonnenschein-Straße stieß sie gegen 10:30 Uhr

beim Vorwärtseinparken mehrfach gegen einen geparkten PKW. Beim Aussteigen

beschädigte die 62-Jährige mit ihrer Fahrertür ein weiteres Fahrzeug. Während

der Unfallaufnahme konnten die Beamten der Wormser Polizei deutliche Anzeichen

einer Alkoholisierung wahrnehmen. Ein Test ergab schließlich einen Wert von 1,6

Promille. Der 62-Jährigen wurde daher eine Blutprobe entnommen. Sie muss sich

nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fahrradfahrerin

Hamm am Rhein (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten

Fahrradfahrerin kam es am vergangenen Freitagnachmittag. Gegen 16:35 Uhr war ein

25-jähriger Autofahrer in der Gartenstraße in Richtung Friedensstraße unterwegs,

als es zur Kollision mit einer von rechts aus der Friedhofstraße kommenden

70-jährigen Fahrradfahrerin kam. Durch den Zusammenstoß stürzte die 70-Jährige

und wurde dabei schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in

ein Krankenhaus geflogen werden. Zur Unterstützung der polizeilichen

Unfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die beiden Fahrzeuge wurden

sichergestellt. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen

fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.