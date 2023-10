BMW mutwillig beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben in der Weilerbacher Straße einen

BMW malträtiert. Als der Fahrzeughalter am Sonntagnachmittag zu seinem Wagen

kam, entdeckte er mehrere Kratzer im Lack. Der Schaden wird auf 1.000 Euro

geschätzt.

Die genaue Tatzeit ist unklar, da der Pkw mehrere Tage lang nicht bewegt wurde.

Der Tatzeit kann deshalb bislang erst auf die Tage zwischen Samstag, 21.

Oktober, 18.30 Uhr, und Sonntag, 29. Oktober, 13.45 Uhr, eingegrenzt werden. Der

schwarze BMW stand in dieser ganzen Zeit in Höhe des Hauses Nummer 70.

Zeugen, die gesehen haben, wer sich an dem Auto zu schaffen gemacht hat, oder

die Hinweise geben können, wann die Kratzer das erste Mal aufgefallen sind,

werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2

Kontakt aufzunehmen. |cri

Wer hat den Cupra gerammt?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am

Wochenende in der Merkurstraße ereignet haben muss. Hier wurde zwischen

Freitagabend, 18 Uhr, und Sonntagmorgen, 9.45 Uhr, ein Cupra Formentor

beschädigt, der auf dem Parkplatz eines Fahrzeughändlers in Höhe des Anwesens

Nummer 1 abgestellt war.

Als der Halter des Fahrzeugs am Sonntag zu seinem Pkw zurückkam, stellte er eine

Delle oberhalb des hinteren Radkastens auf der Fahrerseite fest. Vom Verursacher

fehlt jede Spur. Zeugen, denen möglicherweise ein Rangiermanöver an der

beschriebenen Stelle aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen.

|cri

Park-Manöver mit Folgen

Kaiserslautern (ots) – Ein Park-Manöver am späten Samstagabend könnte für einen

Lkw-Fahrer teure Konsequenzen haben. Der 42-Jährige hatte seinen Sattelschlepper

auf einem Parkplatz in der Breitenauer Straße abgestellt, um seine Ruhezeiten

einzuhalten. Gegen 23.30 Uhr versuchte er, den Lkw samt Auflieger umzuparken –

dabei rutschte das Fahrzeug jedoch in den rechten Straßengraben und sackte dort

ab. Aufgrund der nassen Witterung blieb der Sattelschlepper im Schlamm stecken

und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien.

Erst am Samstagmorgen gegen 8.20 Uhr verständigte der Fahrer die Polizei und bat

um Hilfe. Bei der Aufnahme des Sachverhalts vor Ort stellten die Beamten bei dem

42-Jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Schnelltest bestätigte: Der

Mann hatte zu tief ins Glas geschaut; sein Pegel lag zu diesem Zeitpunkt bei

0,58 Promille.

Weil der Verdacht bestand, dass der Alkoholpegel des 42-Jährigen zur Unfallzeit

höher war, musste er zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Der Lkw wurde

in der Zwischenzeit von einem Fachunternehmen aus dem Graben gezogen. Die Höhe

des Sachschadens ist nicht bekannt. |cri

Einbruch in Wettbüro

Kaiserslautern (ots) – Ein Wettbüro in der Pariser Straße war am Wochenende das

Ziel von Einbrechern. Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Freitag auf

Samstag in die Räumlichkeiten ein und machten sich an der Kasse zu schaffen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie einen niedrigen vierstelligen

Betrag.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise: Wem sind in der fraglichen

Nacht – insbesondere zwischen 2 und 3 Uhr – verdächtige Personen aufgefallen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620

entgegen. |cri

Randalierer in Gewahrsam genommen – Polizist leicht verletzt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Sonntag in der Donnersbergstraße einen

Mann in Gewahrsam genommen, weil er einen Platzverweis missachtete und eine Tür

beschädigte. Während der Festnahme schlug der 33-Jährige nach einem Polizisten.

Ein weiterer Beamter wurde leicht verletzt.

Einsatzkräfte der Polizei waren gegen Mittag wegen eines Hausfriedensbruchs zu

einem Mehrfamilienhaus gerufen worden. Vor Ort trafen sie den 33-Jährigen an.

Die Polizisten erteilten dem mutmaßlichen Randalierer einen Platzverweis. Wie

sich herausstellte, befolgte der Mann die Anweisungen allerdings nicht. Am

frühen Abend alarmierte eine Anwohnerin die Polizei erneut: Der 33-Jährige hatte

gegen ihre Wohnungstür getreten und sie so stark beschädigt, dass sich die Tür

nicht mehr schließen ließ. Zur Durchsetzung des Platzverweises nahmen die

Ordnungshüter den Mann nun in Gewahrsam, dabei beleidigte er die Polizisten und

schlug nach einem Beamten, ohne ihn jedoch zu treffen. Während der Festnahme

verletzte sich ein weiterer Polizist leicht. Dem Verdächtigen wurde eine

Blutprobe entnommen. Er stand unter Alkoholeinfluss und mutmaßlich auch unter

dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Der 33-Jährige blickt jetzt mehreren

Strafverfahren entgegen. |erf

Pokalspiel auf dem Betzenberg – Hinweise der Polizei

Kaiserslautern (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Nur drei Tage nach dem Liga-Spiel gegen den Hamburger SV gehen im

Fritz-Walter-Stadion am Dienstagabend (31. Oktober 2023) erneut die Flutlichter

an. Diesmal ist „Pokal-Zeit“ und der 1. FC Kaiserslautern trifft in der zweiten

Runde des DFB-Pokal-Wettbewerbs auf den 1. FC Köln. Anpfiff des Spiels ist um

20.45 Uhr.

Auch diesmal wird es auf dem Betzenberg „voll“: Wieder werden rund 49.000

Zuschauer erwartet. Deshalb muss auch diesmal auf den Straßen in und um

Kaiserslautern mit einem hohen Verkehrsaufkommen gerechnet werden – zumal im

Gegensatz zum Hamburg-Spiel die Partie an einem Wochentag stattfindet und die

überwiegende Mehrheit der Gast-Fans mit Bussen und Privat-Pkw anreisen wird.

Unser Tipp lautet deshalb auch diesmal: Reisen Sie möglichst frühzeitig an und

planen Sie Zeitpuffer ein, denn bei Veranstaltungen in dieser Größenordnung muss

immer mit Verkehrsbeeinträchtigungen und entsprechenden Wartezeiten gerechnet

werden!

Wie schon am vergangenen Samstag gilt: Der Messeplatz steht nicht als Parkraum

zur Verfügung! Die Oktober-Kerwe geht zwar am heutigen Montag zu Ende, aber die

Abbauarbeiten werden nicht bis zur Spiel-Anreise abgeschlossen sein. Das heißt:

Am besten nutzen Sie die P&R-Parkplätze im Bereich KL-Ost (Schweinsdell) und an

der Uni!

Bitte versuchen Sie nicht, einen Parkplatz in Stadionnähe zu finden! Gerade im

Bereich der Kantstraße sind insbesondere nach dem Spiel Beeinträchtigungen zu

erwarten – damit die Shuttlebusse möglichst zügig und ungehindert pendeln

können.

Wir empfehlen: Nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel! Für die An-und Abreise der

Fußballfans werden durch die Deutsche Bahn AG zusätzliche Züge eingesetzt. Die

Fahrplan-Auskunft ist unter https://s.rlp.de/F5MbV abrufbar.

Was die (Fuß-)Wege vom Bahnhof zum Stadion und zurück betrifft: Nach jetzigem

Stand ist weder vor noch nach dem Spiel eine Schließung des Elf-Freunde-Kreisels

geplant. Lediglich für Fahrzeuge wird der Kreisel in der Hauptanreise- und

-abreisezeit vorübergehend gesperrt, um die Sicherheit für Fußgänger

gewährleisten zu können.

Eine Drohne wird die Verkehrswege aus der Luft „im Blick haben“, um Störungen

möglichst frühzeitig erkennen und bei Bedarf eingreifen zu können.

Allgemeine Informationen zu den Polizeieinsätzen bei Fußballspielen auf dem

Betzenberg finden Sie auf der Internetseite der Polizei unter

https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern

Der 1. FC Kaiserslautern hat auf seiner Internetseite ebenfalls noch einmal alle

wichtigen Infos für das morgige Spiel zusammengefasst:

https://fck.de/de/fan-infos-fckkoe-2324/

Aktuelle Informationen zu Verkehr und Polizeieinsatz veröffentlicht das

Polizeipräsidium Westpfalz außerdem unter https://twitter.com/polizei_kl; die

Nachrichten der Bundespolizei finden Sie unter https://twitter.com/bpol_koblenz

Wir wünschen allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen angenehmen

Fußballabend in Kaiserslautern. Wir freuen uns auf ein spannendes Pokalspiel und

auf ein faires Miteinander in und außerhalb des Stadions. |cri

Einbruch in „Alte Kapelle“ – Zeugen gesucht

Hundsbach (ots) – Einbrecher verursachen erheblichen Sachschaden. Im Zeitraum

von Mittwochnachmittag bis Donnerstagnachmittag suchten der oder die Täter die

ehemalige Kapelle heim. Auf der Rückseite zerstörten sie ein Fenster aus

Bleiglas und gelangten so in den Innenraum. Hier nahmen sie dann verschiedene

Auszeichnungen der Bundeswehr/Nato mit. Zur Aufklärung der Tat sucht die Polizei

mögliche Zeugen. Diese werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken

unter der Telefonnummer 06382/9110 zu melden. |pilek