Dillenburg- Manderbach: Vandalen an der Grundschule

Zwischen dem 20.10.2023 und vergangenen Donnerstag (26.10.2023) warfen Unbekannte die äußere Scheibe des doppelverglasten Fensters zum Lehrerzimmer in der Grundschule ein. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Hinweise zu den Vandalen im Schulweg erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070. 1281688

Ehringshausen: Reifen zerstochen

Unbekannte zerstachen Reifen an insgesamt vier Autos, die auf einem Parkplatz des Mehrfamilienhauses in der Dillstraße standen. Zwischen Samstag (28.10.2023), 21:30 Uhr und Sonntag (29.10.2023), 09:30 Uhr machten sich die Vandalen an den Fahrzeugen zu schaffen und hinterließen einen Schaden von insgesamt rund 650 Euro. Hinweise zu den Vandalen erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Dillenburg-Frohnhausen: Ford Transit geklaut

Im Erlenheck haben Unbekannte zwischen 19:00 Uhr am Freitag (27.10.2023) und 08:10 Uhr am Samstag (28.10.2023) einen weißen Ford gestohlen. Der Transit stand in diesem Zeitraum auf dem Hof des Einfamilienhauses. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Ford mit dem Originalschlüssel gefahren wird. Die Polizei beziffert den Schaden mit 17.000 Euro. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Erlenheck gesehen? Wem sind verdächtige Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar-Niedergirmes: Diebe haben es auf E-Bike abgesehen

Sein blaues Pedelec des Herstellers Conway stellte der Besitzer am Freitagabend (27.10.2023) gegen 20:30 Uhr am Fahrradunterstand an der Bahnhofnordseite ab und verschloss es. Als er am Samstagmorgen (28.10.2023) gegen 04:30 Uhr zum Fahrradunterstand zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest. Samst Schloss hatten die Diebe das E-Bike geklaut. Der Schaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg- Lexus besprüht

Unbekannte beschädigten am Freitagabend (27.10.2023) einen im Heiprichweg abgestellten schwarzen Lexus mit bulgarischer Zulassung. Mit grüner Farbe besprühten sie beide Kennzeichen, sowie einen Teil der Heckstoßstange und des Kofferraumdeckels mit grüner Lackfarbe. Unter die Reifen stellten sie jeweils zwei Zimmermannsnägel so, dass diese sich beim Anfahren offenbar in die Reifen bohren sollten. Der Schaden wird mit 4.000 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Breitscheid: Verkehrsschild umgefahren

Zeugen informierten am Samstagabend (28.10.2023), gegen 19:42 Uhr, die Dillenburger Polizei über einen Unfall. Offenbar fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Landesstraße 3044 von Driedorf – Waldaubach in Richtung Breitscheid – Rabenscheid. An der Kreuzung nach Rabenscheid verlor dieser Fahrzeugführer vermutlich durch nicht angepasste Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, raste über die dortige Verkehrsinsel und prallte gegen ein Verkehrsschild Dadurch rissen beide Pfosten des Wegweisers aus den Fundamenten und wurden stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf 2.000 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem unfallbeschädigten Fahrzeug mit dem Teilkennzeichen LDK-K. Darauf sollen vier Ziffern, darunter zwei Nullen folgen. Hinweise zu dem Unfallfahrer und seinem Fahrzeug nimmt die Polizei in Dillenburg (02771/907-0) entgegen. (D.H.)

Dietzhölztal: Beschädigtes Schild und Leitplanke nach Unfallflucht

Am Montag (30.10.2023), um 01:15 Uhr, stellten Dillenburger Polizisten eine Unfallstelle im Bereich der Einmündung an der Landesstraße 3043 in Höhe des Abzweigs in Richtung Dietzhölztal-Mandeln fest. Offenbar fuhr der Unfallfahrer von Ewersbach in Richtung Steinbrücken. Am Abzweig nach Mandeln verlor er vermutlich in dieser Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr die dortige Verkehrsinsel, beschädigte ein Verkehrsschild und stieß im weiteren Verlauf gegen die gegenüberliegende Leitplanke. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte und hinterließ einen 400 Euro teuren Schaden. Im Nahbereich der Unfallstelle fanden die Beamten Fahrzeugteile, die vermutlich von dem Unfallfahrzeug stammen und nach derzeitigem Erkenntnisstand zu einem Ford gehören. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei den verantwortlichen Fahrer und einen Ford, der an der linken Seite beschädigt sein müsste. Hinweise bitte an die Polizei in Dillenburg unter 02771/907-0. (D.H.)