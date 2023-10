35-Jährige verpasst Frau Fußtritte

Gießen (ots) – Wegen Verdachts der „Gefährlichen Körperverletzung“ ermittelt

seit vergangenen Samstag (28.10.) die Bundespolizeiinspektion Kassel. Eine

35-jährige Wohnsitzlose soll im Gießener Bahnhof einer 28-Jährigen aus der

Universitätsstadt grundlos gegen das Bein getreten haben.

Der Vorfall ereignete sich Samstagnachmittag, gegen 15 Uhr, am Bahnsteig 1. Die

Gießenerin erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Tritt sei im Vorbeigehen,

grundlos aus dem „Nichts“ gekommen, sagte die 28-Jährige der Bundespolizei.

Die Wohnsitzlose stand unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Wert von rund

1,2 Promille.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen die 35-Jährige ein Strafverfahren

eingeleitet. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes kam die Frau anschließend durch

die Kollegen der Polizei in die Psychiatrie der Uniklinik Gießen.

Sachdienliche Hinweise sind erbeten unter der Telefon-Nr. 0561 81616-0 oder über

www.bundespolizei.de.

Lollar: Person im Zug angegriffen und verletzt – Haftbefehl gegen Verdächtigen erlassen

Am Freitag (27.10.2023) hat ein 29 – Jähriger in einem Regionalexpress, der von Kassel in Richtung Frankfurt unterwegs war, einen 15 – Jährigen mit einem Messer angegriffen und am Oberkörper verletzt. Der Tatverdächtige, ein jamaikanischer Staatsangehöriger, konnte unmittelbar nach der Tat festgenommen werden. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen am heutigen Samstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dort wurde Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Heimtückemordes erlassen. Ein politisches Motiv ist derzeit nicht erkennbar. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern aktuell noch an.

Der Regionalexpress wurde vermutlich durch eine Notbremsung gegen 16.00 Uhr bei Lollar gestoppt. Erste Zeugen schilderten der Polizei einen Messerangriff auf eine Person. Offenbar hatte der oben genannte 29 – Jährige den ihm gegenübersitzenden Jugendlichen während der Zugfahrt attackiert und mit einem kleineren Messer am Oberkörper verletzt. Nach der Notbremsung konnte der Verdächtige zunächst aus dem Zug flüchten, konnte aber, auch aufgrund der vielen Zeugenhinweise, wenig später durch eine Polizeistreife in Lollar festgenommen werden.

Der 15 – Jährige, der aus Nordhessen kommt, wurde danach wegen seiner Verletzungen in einer Klinik behandelt.

Die Maßnahmen wurden in enger Abstimmung mit der Bundespolizei durchgeführt.

Zeugen, deren Personalien noch nicht aufgenommen wurden, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0641 – 7006 6555, zu melden.

## Gießen: Volksverhetzung – Zeugen gesucht

Am Montag (23.10.2023) gegen 09.15 Uhr hissten Angestellte der Stadt Gießen vor dem Rathaus Flaggen, darunter auch die Flagge Israels. Wie die Polizei erst kürzlich erfuhr, rief unmittelbar daraufhin ein unbekannter Mann volksverhetzende Parolen in Richtung der Angestellten und flüchtete sofort danach. Der Gesuchte wurde als etwa 24 Jahre alt beschrieben. Er hat dunkelbraune, schulterlange Haare und sprach akzentfrei deutsch. Der Unbekannte trug eine blaue Basecap und eine blaue Stoffjacke. Unter der Jacke trug er ein offenes, weißes Hemd sowie ein schwarzes T-Shirt. Zudem hatte er eine weiße Hose mit zerrissenen Kniepartien und einem Riss im Bereich des linken Oberschenkels an.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe. Die Ermittler fragen: Wer hat den Vorfall mitbekommen? Wer kann Hinweise zur Identität des Gesuchten geben? Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 0641 7006-6555 an die Kriminalpolizei.

Einbrüche:

Gießen: Im Alten Krofdorfer Weg drangen Unbekannte in ein Kaufhaus einer Jugendwerkstatt ein. Im Zeitraum zwischen Donnerstag (26.10.2023), 17.15 Uhr und Freitagmorgen, 07.00 Uhr klauten sie aus den Innenräumen u.a. Bargeld und Schmuck. Wie sie in die Räume gelangten, ist bisher unklar.

In der Schlesischen Straße drang ein Einbrecher in ein Einfamilienhaus ein. Dazu warf er am Samstag (28.10.2023) zwischen 11.00 Uhr und 12.30 Uhr mit einem Stein eine Terrassentür ein. So gelangte er in die Wohnräume. Er durchsuchte das gesamte Haus und floh letztlich mit Bargeld und einem Laptop.

Ein Anwohner in der Marburger Straße (nahe des Wiesecker Wegs) nahm am Samstag (28.10.2023) gegen 19.30 Uhr verdächtige Geräusche von seinem Balkon wahr. Als er nachsah, bemerkte er eine Person auf dem Balkon, die gerade versuchte, die gekippte Balkontür gewaltsam zu öffnen. Der Unbekannte, der nicht in die Wohnung gelangte, flüchtete sofort, eine Beschreibung liegt nicht vor.

Die Wohnungstür einer Wohnung im 1. Stock eines Mehrfamilienhauses im Anneröder Weg brach ein Unbekannter ebenfalls am Samstag (28.10.2023) auf. Er schlug zwischen 22.05 Uhr und 23.15 Uhr zu. Nachdem er die Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchte, entkam er unerkannt. Ob er Beute machte, steht noch nicht abschließend fest.

In der Schanzenstraße gelangten Unbekannte in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses. Sie brachen mehrere Kellerverschläge auf, klauten nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch nichts. Die Täter schlugen zwischen Mittwoch (25.10.2023) und Samstagabend (28.10.2023) zu.

In der Dammstraße brachen Unbekannte ebenfalls zwischen Samstagmittag (28.10.2023) und Sonntag (29.10.2023), 17.30 Uhr mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses auf. Ob sie etwas mitnahmen, ist bisher nicht abschließend geklärt.

In der Straße „Hoher Rain“ schlugen Einbrecher gleich zweimal zu. Sie begaben sich jeweils zu den Kellerräumen von zwei Mehrfamilienhäusern und brachen dort mehrere Kellerabteile auf. Sie entwendeten in einem Fall hochwertige Bekleidung und eine Geldbörse im Wert von mehreren Tausend Euro. Mit ihrer Beute entkamen die Kriminellen unerkannt zwischen Samstag (28.10.2023), 20.00 Uhr und Sonntag (29.10.2023), 14.00 Uhr.

Allendorf (Lumda): In eine allgemeinmedizinische Arztpraxis in der Treiser Straße versuchte ein Unbekannter zwischen Donnerstag (26.10.2023), 20.00 Uhr und Freitag, (27.10.2023) 16.00 Uhr einzubrechen. Dazu hebelte er an einer rückwärtigen Terrassentür, diese hielt dem Versuch jedoch stand. Zurück blieb ein geschätzter Schaden im niedrigen, vierstelligen Eurobereich.

Pohlheim: Die Eingangstür eines Supermarktes in der Neuen Mitte brachen unbekannte Einbrecher am Montag (30.10.2023) gegen 02.30 Uhr auf. Sie drangen in den Markt ein und entwendeten beim Einbruch in Watzenborn-Steinberg diverse Tabakwaren. Sie hinterließen einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Gießen: Unfall mit hohem Schaden – Zeugen gesucht

Am Montag (23.10.2023) kam es gegen 13.45 Uhr zu einem Unfall in der Innenstadt. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhren ein weißer Audi A 7 und ein weißer Toyota Aygo auf der Marburger Straße stadteinwärts. Sie bogen in die Nordanlage ab, wobei es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Toyota krachte nach dem Zusammenstoß gegen einen portablen Mast. An diesem entstand, ebenso wie an den Fahrzeugen, Schaden. Dieser wird auf mindestens 7.500 Euro geschätzt. Die Fahrer der Fahrzeuge blieben unverletzt.

Der genaue Unfallhergang ist bisher unklar. Die Polizeistation Gießen Nord bittet daher um Zeugenhinweise unter 0641 7006-3755.

Unfallfluchten:

Gießen: In der Paul-Schneider-Straße beschädigte ein Unfallfahrer einen geparkten VW.

Zwischen Montag, (23.10.2023), 21.00 Uhr und Dienstagmorgen, 09.00 Uhr stand der blaue Fox auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden von etwa 1.000 Euro und fuhr davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Wettenberg: Am Donnerstag (26.10.2023) befuhr ein Mazda-Fahrer die Kreisstraße 169 von Krofdorf in Richtung Wißmar. Gegen 16.30 Uhr kam ihm ein weißes, nicht näher beschriebenes Auto entgegen und beschädigte im Vorbeifahren den Außenspiegel des Mazda. Anschließend fuhr der Verursacher einfach davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizeistation Gießen Nord bittet um Hinweise zu den Unfallfluchten unter der Telefonnummer 0641 7006-3755.

Fernwald: In der Großen-Busecker Straße in Annerod verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Vorbeifahren, einen Schaden an einem schwarzen Peugeot. Das Auto parkte am Samstag (28.10.2023) zwischen 11.15 Uhr und 13.15 Uhr am Fahrbahnrand. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden von mehreren Hundert Euro zu kümmern.

Die Polizeistation Gießen Süd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-3555.

