Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Am Montag ist bei der Polizei in Eschwege eine Verkehrsunfallflucht zur Anzeige gebracht worden, die sich zwischen Freitagabend 20.00 Uhr und Montagmorgen 08.50 Uhr in der Struthstraße in Eschwege zugetragen hat. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in besagtem Zeitraum einen am Fahrbahnrand geparkten roten Ford S-Max im Vorbeifahren beschädigt. Der Schaden an der Fahrertür des Ford beläuft sich auf 1500 Euro. Laut dem Spurenbild könnte es sich um ein schwarzes Verursacherfahrzeug gehandelt haben. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

In der Straße „Lindenplatz“ in Kleinalmerode haben Unbekannte bei einem weißen Hyundai i 30 die beiden Hinterreifen platt gestochen. Der Schaden beziffert sich auf insgesamt 300 Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen Sonntag 12.30 Uhr und Montag 07.05 Uhr. Hinweise in dem Fall an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Sachbeschädigung durch Graffiti; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Freitag 17.00 Uhr und Montag 10.00 Uhr haben Unbekannte in der Steinstraße in Witzenhausen mehrere Hauswände der „DITSL-GmbH mittels verschiedenen Sprühfarben beschmiert. Aufgebracht wurden verschiede Motive und „Tags“ in gelber, schwarzer und hellroter Farbe. Der Schaden wird auf insgesamt 2000 Euro beziffert. Hinweise in dem Fall an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Von Fahrbahn abgekommen

Um 12:42 Uhr befuhr am gestrigen Sonntag ein 25-Jähriger aus Krauthausen mit seinem Pkw die Straße „Vor dem Brückentor“ in Eschwege stadtauswärts. Der Fahrer verlor plötzlich aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über das Auto und kam mit diesem dadurch nach links von der Fahrbahn ab. Um einen Frontalzusammenstoß mit einem dort stehenden Baum zu vermeiden, griff der Beifahrer (20 Jahre aus Eschwege) in das Lenkrad ein. Dadurch gelang es, den Zusammenstoß mit dem Baum zu vermeiden. Das Auto fuhr aber noch ca. 60 Meter weiter über den dortigen Radweg, bevor es in einem angrenzenden Feld zum Stehen kam. Bei Eintreffen der Polizeistreife war der Fahrer noch bewusstlos und wurde an die Rettungskräfte übergeben. Zudem wurde er durch den Unfall leicht verletzt. Der Beifahrer blieb unverletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden; der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Auffahrunfall

Um 09:40 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Rumänien die B 27 von Wichmannshausen kommend in Richtung Oetmannshausen. An der Ampelkreuzung B 27/B 452 musste er verkehrsbedingt anhalten. Die dahinterfahrende 67-Jährige aus Schmalkalden konnte nicht rechtzeitig abbremsen und fuhr mit ihrem Pkw auf. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Wildunfall

Um 04:51 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 29-Jähriger aus Datteln mit seinem Pkw die L 3467 in der Gemarkung von Frieda. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das diesen nicht überlebte. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung

Zwischen dem 28.10.23, 18:00 Uhr und dem 29.10.23, 11:45 Uhr wurde in der Fuldaer Straße in Sontra ein VW Polo beschädigt. Unbekannte Täter stachen in die beiden Reifen auf der Fahrerseite ein, wodurch ein Sachschaden von ca. 200 EUR entstand. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 04:52 Uhr befuhr vergangene Nacht eine 21-Jährige aus Großalmerode mit ihrem Pkw die L 3400 zwischen Friedrichsbrück und Helsa. Ca. 400 Meter hinter dem Ortsausgang von Friedrichsbrück überquerte eine Rotte Wildschweine die Fahrbahn. Trotz einer Vollbremsung konnte die 21-Jährige einem Zusammenstoß mit einem der Tiere nicht verhindern. Das Wildschwein überlebte den Aufprall nicht; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Auffahrunfall

Um 17:58 Uhr befuhr gestern am späten Nachmittag eine 48-Jährige aus Hattingen mit ihrem Pkw die B 27 in Richtung Eschwege. In Höhe der B 80 in der Gemarkung von Witzenhausen musste sie verkehrsbedingt abbremsen, was die nachfolgende 20-Jährige aus Kassel zu spät bemerkte und mit ihrem Pkw auffuhr. Sachschaden: ca. 3000 EUR.

Diebstahl von Baustelle

In der Nacht vom 26./27.10.23 kam es in Werleshausen aus dem Bereich einer Baustelle am Fahrradweg in Richtung Bad Sooden-Allendorf zum Diebstahl von zwei Gerüstböcken, einem Schäkel (Haken) und 47 Lastverteilerplatten. Durch den Geschädigten wird der Schaden mit ca. 4500 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Diebstahl einer Geldkassette

In Blickershausen wurde am 27.10.23 in den Abendstunden in der Ermschwerder Straße eine Geldkassette gestohlen. Zwischen 20:30 Uhr und 23:30 Uhr begaben sich der oder die Täter zu dem dortigen Eierverkaufsstand und brachen gewaltsam die dort verschraubte Geldkassette heraus und entwendeten diese. Der Gesamtschaden wird mit ca. 100 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Sachbeschädigung durch Graffiti

In der Nacht vom 27./28.10.23 wurde in der Innenstadt von Witzenhausen (Am Markt) die Hauswand eines Geschäftes mit gelber und roter Farbe besprüht. Der Sachschaden wird mit 150 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040

Anhänger geriet ins Schleudern

Um 20:30 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 28-Jähriger aus Waldkappel mit einem Pkw mit Anhänger die B 249 von Wanfried in Richtung Eschwege. In der Gemarkung von Frieda verlor er die Kontrolle über das Fahrzeuggespann. Infolgedessen geriet der Anhänger ins Schleudern und beschädigte zunächst den Pkw. Dann löste sich der Anhänger vom Pkw und touchierte auf der Gegenfahrspur die Leitplanke. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 7500 EUR.

Unfallflucht

Um 16:00 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 36-Jähriger aus Treffurt mit seinem Pkw von der Niederhoner Straße kommend in den Kreisverkehr am Stadtbahnhof in Eschwege ein. Ihm folgte mit einigem Abstand eine 49-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Berkatal, die ebenfalls in den Kreisverkehr einbog. Aufgrund eines Rückstaus hielt der 36-Jährige im Kreisverkehr an. Der Pkw der 49-Jährigen befand sich zu dieser Zeit in Höhe der Straße „Am Bahnhof“. Von dort fuhr in diesem Moment ein weißer Land Rover (neueres Modell) in den Kreisverkehr ein, worauf die 49-Jährige ausweichen musste und dadurch mit dem Pkw des 36-Jährigen kollidierte. Die Fahrerin des Land Rovers stoppte kurz ab, fuhr dann aber in die Augustastraße ein und entfernte sich vom Unfallort. Die Fahrerin kann wie folgt beschrieben werden: 40-45 Jahre alt, blonde schulterlange Haare. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfälle

Um 20:10 Uhr befuhr gestern Abend eine 50-Jährige aus Straußfurt die L 3424 vom „Hundsrück“ kommend in Richtung Langenhain. Als ein Wildtier über die Fahrbahn lief, versuchte sie einen Zusammenstoß mit dem Tier zu vermeiden, kollidierte dadurch aber mit den Leitplanken. Insgesamt entstand dadurch ein Sachschaden von ca. 5000 EUR.

8000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Abend auf der B 27 in der Gemarkung von Eltmannshausen ereignet hat. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das von dem Pkw eines 34-Jährigen aus der Gemeinde Berkatal erfasst wurde. Das Reh überlebte den Aufprall nicht; an dem Pkw wurde die Fahrzeugfront stark beschädigt.

Mit Fahrrad gestürzt

Um 17:50 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 44-Jährige aus Eschwege mit einem Fahrrad die Straße „An den Anlagen“ in Eschwege in Richtung Schloßplatz. Als sie von der Fahrbahn auf den Gehweg fahren wollte, kam sie mit dem Rad zu Fall und zog sich mehrere leicht Verletzungen zu. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab zudem einen Wert von ca. einem Promille, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Einbruch in Jagdhütte

Unbekannte öffneten zwischen dem 25.10.23, 16:00 Uhr und dem 27.10.23, 15:45 Uhr gewaltsam die Holztür einer Jagdhütte des Jagdrevier Bischhausen II in der Gemarkung von Waldkappel-Bischhausen. Weiterhin wurde ein auf dem Grundstück abgestellter Anhänger aufgebrochen. Sowohl aus der Hütte als auch aus dem Anhänger wurde augenscheinlich nichts entwendet, so dass es bei Sachschaden blieb. Hinweise: 05651/9250.