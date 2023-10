Scheibe am Bahnhof zertrümmert

Altmorschen (Schwalm-Eder-Kreis) (ots) – Einen Sachschaden von rund 1000 Euro

richteten bislang Unbekannte im Bahnhof Altmorschen an. Zu Bruch ging eine große

Scheibe des Warteunterstandes am Gleis 1.

Bahnmitarbeiter entdeckten den Schaden am vergangenen Freitagvormittag (27.10.)

und erstatteten Strafanzeige bei der Bundespolizei. Die Tatzeit steht noch nicht

fest und muss noch ermittelt werden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei

unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.**

Einbruch in Gewerbebetrieb

Tatzeit: Freitag, 27.10.2023, 17:00 Uhr bis Samstag, 28.10.2023, 10:00 Uhr

Unbekannte sind in einen Betrieb für Gase und Trocknungen im Gewerbering in Fritzlar eingebrochen.

Die unbekannten Täter wirkten gewaltsam auf ein Metalltor und auf eine dahinterliegende Tür ein und gelangten so in das Gebäude. Aus dem Innenbereich entwendeten die unbekannten Täter eine Geldkassette mit Bargeld.

Der Stehlschaden bewegt sich im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Höhe des derzeit geschätzten Sachschadens wird mit 1000,- EUR angegeben.

Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt im vorliegenden Fall.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Einbruch in Fahrradladen

Tatzeit: Samstag, 28.10.2023, 04:19 Uhr

Unbekannte sind gewaltsam in ein Fahrradgeschäft in der Frankfurter Straße in Edermünde-Holzhausen eingebrochen.

Die unbekannten Täter zerstörten die Schaufensterscheibe des Fahrradgeschäftes und gelangten so an mehrere Mountainbikes, die sie im Anschluss entwendeten. Die gestohlenen Mountainbikes (Fully`s) der spanischen Marke ORBEA haben einen Gesamtwert im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Durch die Beschädigungen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2500,- EUR.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.