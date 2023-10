Fäuste fliegen im Bahnhof Fulda

Fulda (ots) – Wegen einer Schlägerei am Gleis 1 im Bahnhof Fulda musste die

Bundespolizei am vergangenen Freitag, gegen 1 Uhr, ausrücken. Ein 47-Jähriger

und dessen 17-jähriger Sohn sind während der Zugfahrt von Frankfurt nach Fulda

mit zwei 18 und 19 Jahre alten Männern aneinandergeraten. Alle vier Personen

stammen aus Fulda.

Aus einem verbalen Streit soll sich eine körperliche Auseinandersetzung

entwickelt haben. Nach dem Halt in der Domstadt gingen die vier Kontrahenten

aufeinander los.

Beamte vom Bundespolizeirevier Fulda trennten die Streithähne und stellten von

allen Beteiligten die Identität fest.

Platzwunde und Knochenbruch

Bei dem handfesten Streit erlitt der 18-Jährige eine Platzwunde am Mund. Der

17-Jährige erlitt eine Fraktur an der Hand. Die beiden anderen blieben

unverletzt. Zudem Wurde die Jacke des 18-jährigen beschädigt. Es entstand ein

Sachschaden von 100 EUR.

Alle Beteiligten begaben sich nach den polizeilichen Maßnahmen vorsorglich zur

ärztlichen Kontrolle ins Krankenhaus.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen jeden der Männer ein Strafverfahren

wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. Sachdienliche Hinweise

sind erbeten unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de.

Einbruch in Reihenhaus

Fulda. Unbekannte brachen zwischen Donnerstag (05.10.) und Donnerstag (26.10.) in eine Wohnung eines Reihenhauses in der Richard-Wagner-Straße ein. Durch Einschlagen einer Scheibe gelangten die Täter in den Wohnraum, welchen sie anschließend durchsuchten. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher Schmuck im Wert von rund 2.000 Euro. Außerdem hinterließen sie circa 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bushaltestellen beschädigt

Fulda. Insgesamt acht Glasscheiben von drei Bushaltestellen in der Friedensstraße und der Michael-Henkel-Straße schlugen Unbekannte ein und verursachten hierdurch etwa 2.400 Euro Sachschaden. Die Beschädigungen an der Haltestelle in der Friedensstraße wurden am Freitagabend (27.10.), gegen kurz vor 23 Uhr, von einer Streife der Polizeistation Fulda festgestellt. Zu den Sachbeschädigungen an den beiden Bushaltestellen in der Michael-Henkel-Straße kam es nach aktuellen Erkenntnissen ebenfalls in der Nacht zu Samstag (28.10.). Genaue Tatzeiten sind momentan nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Auto

Steinau. Unbekannte durchsuchten in der Nacht zu Freitag (27.10.) zwei Pkw in einer Hofeinfahrt in der Wasserburgstraße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen entnahmen sie aus einem Fahrzeug einen Rucksack und flüchteten sodann unerkannt. Der genaue Wert des Diebesguts ist aktuell noch unklar.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: – Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist – Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw – Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Niesig. Ein Mountainbike der Marke Scott, Cross Scale, stahlen Unbekannte am Donnerstag (26.10.), zwischen 7 Uhr und 16.30 Uhr. Im Tatzeitraum stand das Fahrrad im Wert von rund 500 Euro nach derzeitigen Erkenntnissen abgeschlossen neben einer Garage auf einem Privatgrundstück in der Namslauer Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten

Fulda. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen riss ein 22-jähriger Mann aus dem Landkreis Fulda im Rahmen einer Versammlung am Samstagnachmittag (28.10.) am Universitätsplatz eine an einem dort aufgebauten Informationsstand angebrachte Israelflagge ab, warf sie auf den Boden und trat im Anschluss darauf herum. Zudem soll der Mann obszöne Gesten in Richtung von Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmern gezeigt und israelfeindliche Äußerungen getroffen haben. Die hinzugerufenen Beamten nahmen den 22-Jährigen daraufhin vor Ort fest. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die osthessische Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten gemäß §104 StGB sowie des Verdachts der Volksverhetzung gemäß §130 Abs. 5 StGB gegen den in Fulda wohnhaften Mann. Weitere in Betracht kommende strafrechtlich relevante Sachverhalte werden derzeit noch geprüft.

Versuchter Einbruch in Ladengeschäft

Gersfeld. Unbekannte versuchten am Samstagmorgen (28.10.), gegen 6.15 Uhr, in ein Ladengeschäft in der Schloßstraße einzubrechen. Die Täter beschädigten eine Scheibe und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Ein Zeuge beschreibt die zwei Täter folgendermaßen: jugendlich, schmale Figuren, einer trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißen Streifen im Beckenbereich, der andere einen grauen Kapuzenpullover. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Regenrinne gestohlen

Fulda. In der Nacht zu Samstag (28.10.) demontierten und stahlen Unbekannte eine Kupferregenrinne eines Vereinsheims in der Olympiastraße im Wert von rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zwei Pkw aufgebrochen

Gersfeld. In der Siedlungsstraße im Ortsteil Hettenhausen brachen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (28.10.), zwischen 1 Uhr und 1.25 Uhr mehrere Pkw auf und stahlen persönliche Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Es entstanden rund 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gefährliche Körperverletzung

Fulda. Am Samstagabend (28.10.) kam es im Bereich Busbahnhof zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein 16-Jähriger aus Fulda verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der 16-Jährige von einem Unbekannten aus einer Gruppe heraus angesprochen und kurz darauf unvermittelt mit der flachen Hand gegen den Hinterkopf geschlagen. Als der Fuldaer weiterging, seien ihm zwei weitere Personen aus der Gruppe hinterher gerannt. Diese schlugen dem Geschädigten dann mit der Faust ins Gesicht und flüchteten im Anschluss. Der zuerst genannte Täter kann folgendermaßen beschrieben werden: Er hatte die Haare zu einem Zopf gebunden, trug eine Basecap und eine Weste, einen grauen Pullover und eine blaue Jeans. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Trickbetrug – Zeugenaufruf

Herbstein. Am Donnerstag (26.10.), zwischen 14.50 Uhr und 15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Frau in einem Lebensmittelgeschäft in der Hessenstraße einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen kaufte die Dame zunächst ein Getränk und gab anschließend vor, sich einen hohen dreistelligen Geldbetrag wechseln lassen zu wollen. Als der Kassierer ihr das Geld wechselte, verwickelte sie den Angestellten in mehrere Geldwechselabläufe in deren Verlauf sie auf bislang unbekannte Art und Weise unbemerkt mehrere hundert Euro erbeutete. Die Unbekannte kann als etwa 40 bis 50 Jahre alt, mit dunklen Haaren und osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Zur Tatzeit soll sie eine helle Langarmbluse mit Muster, einen dunklen, langen Rock, schwarze Lederschuhe und eine schwarze Umhängetasche getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Motorroller gestohlen

Lauterbach. Ein Kleinkraftrad des Herstellers Jinan mit dem Kennzeichen 183 JNV stahlen Unbekannte zwischen Freitagabend (27.10.), gegen 20 Uhr und Samstagnachmittag (28.10.), gegen 17.30 Uhr. Zur Tatzeit stand der Roller in der Langgasse und war nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen mittels Lenkradschloss gesichert. Das gestohlene Zweirad hat einen Wert von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Alsfeld. Am Samstagabend (28.10.), gegen 18.15 Uhr, trat ein bislang unbekannter Jugendlicher einen 68-jährigen Mann aus Alsfeld in der Landgraf-Hermann-Straße plötzlich und aus noch unklarer Ursache von hinten in den Rücken. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen stürzte der Alsfelder daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht. Der Täter kann als circa 15 bis 16 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, mit kurzen, schwarzen Haaren und südländischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Zur Tatzeit sei er mit einer rund zehnköpfigen Personengruppe unterwegs gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld. Zwischen Sonntag (22.10.) und Samstag (28.10.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Schubertstraße ein. Durch Einschlagen mehrerer Fensterscheiben gelangten die Täter in das Gebäude, dessen Räume sie anschließend durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Die Einbrecher hinterließen außerdem etwa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Unbekannte entwendeten am Freitag (27.10.), zwischen 10.50 Uhr und 14.15 Uhr, die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-HH 860 eines silbernen Mercedes Benz. Im Tatzeitraum stand das Auto auf einem Parkplatz unter der Hochbrücke in der Straße Peterstor. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Wohnung

Bad Hersfeld. Zwischen Samstag (14.10.) und Samstag (28.10.) versuchten Unbekannte eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus gewaltsam zu öffnen. Hierdurch entstand Sachschaden von circa 30 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schwerer Verkehrsunfall auf der A7 – Fahrbahnsperrung – 5 Verletzte – Rettungshubschrauber im Einsatz

Bad Hersfeld (ots)

Knüllwald – Am Sonntagabend (29.10.) kam es gegen 20.45 Uhr auf der A7, Kassel-Fulda, zwischen den Anschlussstellen Homberg/Efze und Bad Hersfeld/West, in Fahrtrichtung Süden zu einem folgenreichen Verkehrsunfall zwischen drei Pkw. In Höhe der Betriebsumfahrung Völkershain befuhr ein 39-jähriger Fahrzeugführer aus Pfungstadt im dreispurigen Bereich mit seinem Mercedes den linken Fahrstreifen. In einer leichten Linkskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn nach rechts auf den mittleren Fahrstreifen und touchierte dort den Porsche eines 55-jährigen aus Möhnesee. Der Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß in die Böschung. Der Mercedes geriet aufgrund seiner Geschwindigkeit noch weiter nach rechts, fuhr ebenfalls in die Böschung und prallte in die angrenzende Lärmschutzwand, von der er wieder in Richtung Fahrstreifen abgewiesen wurde. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Mercedes mehrfach und kam auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stillstand. Der nachfolgende 32-jährige Fahrer eines Audi aus Gießen konnte dem verunfallten Fahrzeug nicht mehr ausweichen und fuhr dem Mercedes in die Fahrerseite. Der Fahrer des Mercedes wurde im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt schwerste Verletzungen. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Fahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des Porsche und des Audi erlitten leichtere Verletzungen. Die beiden Mitfahrerinnen im Audi, eine 22-jährige aus Gießen und eine 37-jährige aus Wetzlar, wurden schwer verletzt. Alle Personen wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme sowie der Bergung der Fahrzeuge wurde die A 7 in Fahrtrichtung Fulda komplett gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf auf etwa 87.000 Euro geschätzt. Um 01.20 Uhr konnte die Fahrbahn für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Schwerer Verkehrsunfall auf der A7 – Fahrbahnsperrung in Fahrtrichtung Kirchheim

Bad Hersfeld (ots)

Völkershain – Am Sonntagabend (29.10.2023) ging gegen 20.45 Uhr die Meldung über einen schweren Verkehrsunfall auf der A7, südliche Fahrtrichtung, zwischen den Anschlussstellen Homberg/Efze und Bad Hersfeld/West ein. Ersten Mitteilungen zufolge kam es zwischen drei Pkw zum Verkehrsunfall. Durch das Unfallgeschehen wurden mehrere Personen teilweise schwer verletzt. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Einsatz- und Rettungskräfte sowie die Feuerwehr sind an der Unfallstelle eingetroffen. Ein Rettungshubschrauber wird in Kürze an der Unfallstelle eintreffen. Die A7 ist derzeit aufgrund der Rettungsmaßnahmen in Fahrtrichtung Kirchheim gesperrt. Der Verkehr aus Richtung Kassel wird an der Anschlussstelle Homberg/Efze abgeleitet. Bei Vorliegen weiterer Informationen wird zeitnah nachberichtet.

PKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss verunfallt/leichtverletzt

Fulda (ots)

Fulda. Eine leichtverletzte Person und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 10500,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagmorgen, dem 29. Oktober gegen 05.30 Uhr.

Ein 40-jähriger Mann aus Büdingen befuhr mit seinem PKW Audi die Magdeburger Straße aus Fahrtrichtung Petersberg kommend in Fahrtrichtung Fulda Innenstadt. Etwa in Höhe des Sportbades Ziehers kam der Fahrzeugführer mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab. Er geriet auf eine Verkehrsinsel und kollidierte hier mit einem Baum und einem Verkehrszeichen. Durch die Wucht des Aufpralls wiederum prallte der 40-Jährige, der vermutlich nicht angeschnallt war, mit seinem Kopf in die Windschutzscheibe. Er hatte Glück im Unglück und trug nur leichte Verletzungen davon.

Der PKW Audi war so stark beschädigt, dass er durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden musste.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem Fahrzeugführer starker Atemalkoholgeruch festgestellt. Bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet. Diese sollte im Rahmen seiner ambulanten Versorgung in einem Krankenhaus durchgeführt werden, jedoch versuchte der 40-Jährige, sich zunächst durch Flucht zu Fuß entziehen und bei Festhalten die Einsatzkräfte zu treten und zu schlagen, was unterbunden werden konnte.

Die Blutentnahme wurde durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Zudem erwartet den Beschuldigten noch ein weiteres Verfahren wegen Verdacht des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Die Ermittlungen dauern an.

Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg a.d.F.

Fulda (ots)

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

BEBRA. Am Sonntag, gg. 02:10 Uhr (WZ), wurden Anwohner der Nürnberger Straße durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Ein 29-jähriger PKW-Fahrer war in Höhe der Hausnummer 49 mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen dortigen Baum geprallt. Der PKW-Fahrer wurde dabei verletzt und im Anschluss mit einem RTW in ein Krankenhaus verbracht. Sein PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf ca. 5.000 Euro. Da in der Atemluft des 29-Jährigen deutlicher Alkoholgeruch zu vernehmen war, wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Pressemitteilung der Polizeistation Alsfeld

Fulda (ots)

Am Samstagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 49 gegen 14.30 Uhr zwischen Flensungen und Ruppertenrod zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

Ein aus Grünberg stammender 25jähriger Fahrer war nach derzeitigen Erkenntnissen zur Unfallzeit in Richtung Alsfeld unterwegs und kam aus bisher ungeklärten Gründen zunächst auf die rechte Fahrbahnbankette, verlor dort die Kontrolle über seinen Pkw, geriet so über seine eigene Fahrspur auf die Straße zurück und letztendlich auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit dem Pkw eines 47-jährigen aus Niedernhausen. Dieser Fahrer und seine Beifahrerin wurden bei Unfall verletzt und mussten jeweils mittels Krankenwagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Nach derzeitigen Erkenntnisstand wurden die Personen leicht verletzt.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden derzeit auf 30.000 Euro. Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme komplett gesperrt. Da zudem Betriebsstoffe ausgetreten waren, musste neben der Feuerwehr Mücke auch die Straßenmeisterei Homberg hinzugezogen werden. Neben den Rettungskräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes war auch die Polizei Alsfeld mit einem Streifenwagen vor Ort.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Freitag (27.10.), gegen 16.20 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 27 zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, als eine 20-jährige Ronshäuserin bei einem Fahrstreifenwechsel mit ihrem Pkw mit einer polnischen Sattelzugmaschine eines 63-jährigen Ukrainers zusammenstieß. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Am Freitag (27.10.) kam es in der Reichsstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Ein 31-jähriger Friedewalder befuhr die Reichsstraße in Richtung stadtauswärts / Frankfurter Straße und versuchte dort zu wenden. Dabei kollidierte sein Fahrzeug mit dem Pkw eines 40-jährigen Hersfelders. Der Hersfelder, sowie eine 11-jährige Mitfahrerin des Friedewalders, wurden leicht ververletzt. Der Pkw des Hersfelders war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den beteiligten Pkw entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzt 13.000 Euro.

Verkehrsunfall mit verletzter Pedelec-Fahrerin

Am Freitag (27.10.), gegen 15.35 Uhr, befuhr eine 46-jährige Hersfelderin mit ihrem Pedelec den Hubertusweg, um anschließend in die Heinrich-von-Stephan Straße einzubiegen. Dabei kam sie zu Fall und stürzte, so dass sie mit einem Krankenwagen zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. An dem Pedelec entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Freitag (27.10.), gegen 12.15 Uhr, kam in der Hauptstraße in Kirchheim zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, als ein 60-jähriger Ahlener beim Ausparken mit seinem Kastenwagen gegen den Pkw einer 55-jährigen Kirchheimerin fuhr, welcher geparkt war. An den beteiligten Pkw entstand ein Gesamtsachschaden von rund 2.000 Euro.

Körperverletzung auf Kirmes mit mehreren verletzten Personen

Gersfeld (Rhön) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (27.10 – 28.10.), gegen 02:20 Uhr, ereignete sich auf der Kirmes von Gersfeld-Hettenhausen eine Körperverletzung mit insgesamt neun verletzten Personen. Durch die eingesetzten Mitarbeiter einer Security-Firma wurde nach jetzigem Kenntnisstand im Eingangsbereich des Veranstaltungsgebäudes offenbar Pfefferspray versprüht. Alle verletzten Personen klagten über Augen- und Atemwegsreizungen. Zwei der neun verletzten Personen mussten mittels RTW in ein Krankenhaus verbracht werden. Die anderen Personen konnten nach Erstbehandlung vor Ort entlassen werden. Die Hindergründe des Sachverhaltes sind noch ungeklärt und bedürfen weiterer Ermittlungen. Insgesamt waren zwei RTW und sechs Polizeibeamte vor Ort eingesetzt.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Bebra (ots)

Am Donnerstag (26.10.), zwischen 14 Uhr und 14.20 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Bebra, auf dem dortigen Parkplatz eines Discounters in der Bismarckstraße.

Eine 60-jährige Frau aus Bebra parkte ihren PKW Ford, Farbe: Orange, auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte ihren PKW beim Aus-oder Einparken und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne den gesetzlichen Pflichten als Unfallverusacher nachzukommen. Am PKW der Geschädigten wurde der vordere, rechte Kotflügel beschädigt. Der Schaden beträgt circa 500 Euro.

Hinweise zu diesem Fall bitte an die Polizeistation in Rotenburg unter Tel. 06623 9370, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Leichtverletzte Pkw-Fahrerin:

Eine 46-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Haunetal befuhr am Freitagmorgen (27.10.), gegen 09:05 Uhr, die Bundesstraße 62 aus Niederaula kommend in Richtung Berliner Straße. Vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn geriet der Pkw ins Schleudern und prallte anschließend gegen einen Laternenmast. Die Dame verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt.

Pkw kommt von der Fahrbahn ab:

Am Freitag (27.10.), gegen 22:20 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Schwalm-Eder-Kreis die Bundesstraße 324 aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Neuenstein. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam der Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Schutzplanke. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen vom Unfallort abtransportiert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Abkühlende Feuerschale in der Küche – CO-Warner verhindert Schlimmeres

Fulda (ots)

Kämmerzell. Am frühen Samstagmorgen (28.10.2023) kam es gegen 01.20 Uhr zu einem Einsatz einer Rettungswagenbesatzung bei einem medizinischen Notfall im Stadtteil Kämmerzell. Bei den Maßnahmen der Rettungssanitätern vor Ort meldeten sich plötzlich der mitgeführte CO-Warner, der in der Wohnung einen erhöhten Kohlenstoffmonoxidwert anzeigte. Umgehend wurden alle Bewohner aus dem Wohnhaus nach draußen verbracht und die Feuerwehr verständigt, um die Ursache festzustellen. Schnell konnte durch die Feuerwehr in der Küche die Ursache festgestellt werden. Die Bewohner hatten am Abend eine Feuerschale auf dem Balkon entzündet, die sie anschließend zum Abkühlen in die Küche gestellt hatten. Von dort breitete sich das farb-, geruch- und geschmacklose toxische Gas zunächst unbemerkt im Wohnbereich aus und brachte so den CO-Warner der Sanitäter zur Auslösung. Der gemessene Wert war glücklicherweise nur leicht erhöht und nicht lebensgefährlich. Die Bewohner konnten nach einer gründlichen Durchlüftung des Hauses durch die Feuerwehr und einem Checkup durch die Rettungssanitäter wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Zusammenstoß

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 11.500 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstag (26.10.). Eine 53-jährige BMW-Fahrerin befuhr gegen 20:25 Uhr die Kohlhäuser Straße in nördliche Richtung und wollte nach derzeitigen Erkenntnissen nach links in die Mainstraße abbiegen. Hierbei kam es aus noch unklaren Gründen zum Zusammenstoß mit einem 61-jährigen BMW-Fahrer, welcher die Kohlhäuser Straße in südliche Richtung befuhr. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Polizeistation Fulda

Kennzeichen entwendet

Eichenzell. Von einem schwarzen VW Passat, der auf einem Parkplatz in der Munkenstraße geparkt war, entwendeten Unbekannte zwischen Mittwochabend (25.10.) und Donnerstagmorgen (26.10.) die beiden Kennzeichen „FD-JK 2405“. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw entwendet

Gersfeld. Von einem Grundstück in der Bergstraße in Altenfeld entwendeten unbekannte Täter am Mittwoch (25.10.), zwischen 19 Uhr und 21.15 Uhr, einen roten Opel Agila. Das Fahrzeug wurde am Donnerstag (26.10.) am Gersfelder Bahnhof wieder aufgefunden.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Schule

Fulda. Unbekannte Täter schlugen zwischen Mittwochabend (25.10.) und Donnerstagmorgen (26.10.) das Fenster einer Schule in der Huberstraße ein. Über dieses gelangten sie in das Innere und durchsuchten die Räumlichkeiten. Derzeitigen Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden von rund 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrräder entwendet

Fulda. Ein vor einem Mehrfamilienhaus in der Leipziger Straße gesichertes Rennrad der Marke Felt war am Mittwoch (25.10.) Ziel unbekannter Täter. Zwischen 18.30 Uhr und 21.15 Uhr entwendeten sie das schwarze Zweirad im Wert von rund 1.300 Euro und flüchteten. Auch in der Lindenstraße wurden zwei Fahrräder und ein Fahrradträger aus einem Abstellraum eines Mehrfamilienhauses entwendet. Der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt. Bemerkt hatte der Eigentümer den Diebstahl am Mittwoch (25.10.). Es handelt sich dabei um ein „Pegasus Piazza“ in blau-silber sowie ein „Stratos Entdecker 4“ in schwarz-gold im Gesamtwert von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Unbekannte versuchten zwischen Montagmittag (23.10.) und Donnerstagmittag (26.10.) mittels massiver Gewalt eine Hauseingangstür in der Lehnerzer Straße aufzubrechen. Als dies nicht gelang, schlugen diese die Scheibe eines seitlichen Fensters ein. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Derzeitigen Erkenntnissen nach wurde ein Kleiderständer im Wert von rund 100 Euro entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 350 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pedelec entwendet

Hofbieber. Unbekannte Täter entwendeten zwischen Montagabend (23.10.) und Dienstagmorgen (24.10.) aus einer Garage in der Straße „Mahlertsmühle“ in Mahlerts ein schwarzes Pedelec „Pegasus Premio E8R“ und flüchteten unerkannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.