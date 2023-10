Main-Taunus: Die Polizei-News

Fahrraddieb schlägt zu,

Flörsheim am Main, Kapellenstraße, Freitag, 27.10.2023, 19.50 Uhr

(jg)Am vergangenen Freitag erlangten gewaltbereite Diebe in Flörsheim am Main mehrere Fahrräder sowie ein Handy. Der Geschädigte trat um 19:50 Uhr aus seinem Wohnhaus in der Kapellenstraße heraus, als er einen unbekannten Täter dabei beobachten konnte, wie sich dieser an seinem abgestellten Fahrrad zu schaffen machte. Der Geschädigte drohte mit der Polizei, woraufhin ein zweiter unbekannter Täter auftauchte und dem Geschädigten ins Gesicht schlug. Aufgrund dessen fiel ihm sein Handy aus der Hand, welches die beiden Täter an sich nahmen und mit zwei Fahrrädern sowie dem Handy flohen. Die Täter wurden als männlich, ca. 20-30 Jahre alt und ausländisch sprechend beschrieben. Der erste Täter trug zudem einen Bart und hatte eine Mütze sowie grüne Arbeitskleidung an.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 zu melden.

Einbruch in Restaurant,

Sulzbach (Taunus), Am Main-Taunus-Zentrum, Samstag, 28.10.2023, 23:30 Uhr bis Sonntag, 29.10.2023, 08:40 Uhr

(jn)In der Nacht zum Samstag erbeuteten Einbrecher Bargeld in einem Restaurant im Sulzbacher MTZ. Den Angaben des Geschädigten folgend verschafften sich der oder die Täter zwischen 23:30 Uhr und 08:40 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsraum und schnappten sich Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus, Kriftel, Richard-Wagner-Straße, Montag, 30.10.2023, 01.50 Uhr bis 03.05 Uhr

(jg)In der heutigen Nacht von Sonntag, den 29.10.2023 auf Montag, den 30.10.2023 konnten zwei bislang unbekannte Einbrecher in Kriftel flüchten. Gegen 03:00 Uhr fiel einer Hausbewohnerin der Richard-Wagner-Straße eine ihr fremde Ausziehleiter auf, welche an den Balkon über ihrer Wohnung angelehnt war. Als sie genauer nachsehen wollte, lag die Leiter bereits auf dem Boden und zwei dunkel gekleidete Täter entfernten sich von dem Haus. An der Balkontür konnten Hebelspuren sowie eine durchwühlte Wohnung festgestellt werden. Zu dem Diebesgut sind bislang keine Angaben möglich.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Hohes Diebesgut bei Einbruch in Pkw,

Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Freitag, 27.10.2023, 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(jg)Am Freitag konnten dreiste Diebe einen hohen Bargeldbetrag aus einem Fahrzeug erbeuten. Der oder die unbekannten Täter schlugen bei einem abgestellten Firmenfahrzeug auf dem Parkdeck des Einkaufszentrums, Main-Taunus-Zentrum, eine Scheibe ein, um Zugang zum Innenraum des Fahrzeuges zu bekommen. Dort erbeuteten sie das Bargeld und flüchten unerkannt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht – Opel beschädigt, Hofheim am Taunus, Zeilsheimer Straße, Samstag, 28.10.2023, 14:00 Uhr bis Sonntag, 29.20.2023, 12.20 Uhr

(jb)Ein Opel wurde zwischen Samstag und Sonntag bei einer Verkehrsunfallflucht in Hofheim beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Der Opel-Mokka parkte zwischen Samstag, 14:00 Uhr und Sonntag, 12:20 Uhr am Straßenrand der Zeilsheimer Straße. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte den geparkten Pkw im Tatzeitraum und beschädigte diesen auf der kompletten Fahrerseite. Es entstanden Kratzer und Dellen. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher in unbekannte Fahrtrichtung. Am beschädigten Opel entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 7.000.- Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Hofheim am Taunus unter der Telefonnummer 06192-2079-0 entgegen.

Meldungen vom Wochenende

Illegale Müllablagerung

Aboretum, Verlängerung der Sulzbacher Straße, 65760 Eschborn Samstag, 28.10.2023

Der Polizeistation Eschborn wurden an o.g. Örtlichkeit zwei größere Mengen an Sondermüll in Form von Bauschutt mitgeteilt, welcher dort durch bisher unbekannte Personen abgeladen und entsorgt wurde. Hinweise auf die Verursacher der illegalen Müllentsorgung gibt es im Moment keine. Die Stadt Eschborn wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Sachdienliche Hinweise zum Abladezeitpunkt und zu den Verursachern nimmt die Stadt Eschborn oder die Polizeistation in Eschborn unter 06196/9695-0 entgegen.

Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung in Schulturnhalle Brühlwiesenschule, Rudolf-Mohr-Str., 65719 Hofheim am Taunus Freitag, 27.10.2023, 22:30 Uhr bis Samstag, 28.10.2023, 12:30 Uhr

Unbekannte Täter drangen im o.g. Zeitraum unerlaubt in die Sporthalle der Brühlwiesenschule in Hofheim am Taunus ein und verwüsteten diese. Unter anderem wurden Sportgeräte, Netze und Bälle in der Halle verteilt, Schränke aufgerissen und entleert. Hierdurch kam es zu Beschädigungen innerhalb der Sporthalle. Hinweise auf die Täter gibt es im Moment keine.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim unter 06192/2079-0 entgegen.

Scheibe eingeschlagen

Lindenstraße, 65830 Kriftel Samstag, 28.10.2023, 03:07 Uhr

In der Nacht von Freitag, dem 27.10.2023 auf Samstag, dem 28.10.2023, kam es in einer der Nahe der Tatörtlichkeit gelegenen Gaststätte zu Streitigkeiten zwischen zwei Personen. Im Anschluss verließ einer der Streitenden, ein 29- jähriger Deutscher aus Kriftel, die Gaststätte und schlug bei einem dortigen Reisebüro eine Glasscheibe ein und entfernte sich zunächst von der Tatörtlichkeit. Während der Anzeigenaufnahme durch eine Streife der Polizeistation Hofheim kam der Beschuldigte zurück zur Tatörtlichkeit und konnte durch die eingesetzten Beamten vor Ort vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen. Ein Verfahren wegen Sachbeschädigung wurde gegen den Beschuldigten eröffnet.

Einbruch in Imbiss-Pizzeria

Rheingaustraße, 65719 Hofheim am Taunus Samstag, 28.10.2023, 02:59 Uhr bis 03:10 Uhr

In der Nacht von Freitag kam es zu einem Einbruch in eine Imbiss-Pizzeria in der Rheingaustraße in Hofheim am Taunus- Marxheim.

Bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Tatobjekt und durchsuchten anschließend die Imbiss-Pizzeria. Hierbei konnten sie aus den aufgestellten Spielautomaten etwa 300 EUR bis 400EUR Münzgeld entwenden und im Anschluss unerkannt von der Tatörtlichkeit flüchten. Die Imbiss- Pizzeria wurde bereits zum vierten Mal innerhalb des letzten Monats angegangen.

Sachdienliche Hinweise zur aktuellen Tat, wie auch zu den vergangenen Taten, nimmt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Sulzbach am Taunus unter 06196/2073-0 entgegen.

Diebstahl eines E-Bikes

Rheingaustraße, 65719 Hofheim am Taunus Freitag, 27.10.2023, 16:00 Uhr bis Samstag, 16:15 Uhr

Zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls eines schwarzen E-Bikes der Marke KTM und einer Sachbeschädigung kam es im o.g. Tatzeitraum. Bislang unbekannte Täter begaben sich unberechtigter Weise in den Innenhof der Tatörtlichkeit und verschafften sich dort gewaltsam Zugang zu einem Fahrradunterstand. Hierbei wurde dieser beschädigt. Im Anschluss entwendeten sie daraus ein schwarzes KTM E-Bike mit einem Wert von ca. 3600EUR und flüchteten im Anschluss unerkannt vom Tatort.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim unter 06192/2079-0 entgegen.