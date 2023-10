Wiesbaden: Die Polizei-News

Fahrzeug brennt erneut,

Mainz-Kastel, Färcherweg, 29.10.2023, 13.35 Uhr

(pl)Nachdem es bereits am frühen Samstagmorgen im Färcherweg in Mainz-Kastel zu

einem Fahrzeugbrand gekommen war, brannte das betroffene Auto am

Sonntagnachnachmittag erneut. Das Feuer wurde am Sonntag gegen 13.35 Uhr noch im

Anfangsstadium von einem Zeugen festgestellt und von der Feuerwehr gelöscht. Der

BMW wurde zur Spurensicherung abgeschleppt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat

die Ermittlungen zu den beiden Bränden aufgenommen und nimmt Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Einbrecher zugange,

Wiesbaden, festgestellt: 29.10.2023,

(pl)Am Sonntag wurden in Wiesbaden mehrere Einbrüche festgestellt. In der

Borsigstraße in Nordenstadt brachen unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag

zwischen 23.30 Uhr und 01.30 Uhr durch eine aufgehebelte Tür in ein gewerbliches

Gebäude ein. Anschließend verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu den darin

befindlichen Firmenräumen, rissen installierte Kameras sowie die dazugehörigen

Festplatten ab und entwendeten diese. Darüber hinaus ließen die Täter auch noch

einen Fahrzeugschlüssel mitgehen und ergriffen mit der Beute unerkannt die

Flucht. Sie hinterließen einen hohen Schaden. Zwischen Samstagnachmittag und

Sonntagmittag verschafften sich Einbrecher durch eine aufgehebelte Balkontür

Zutritt zu einer Wohnung in der Eichenwaldstraße, durchsuchten die Zimmer nach

Wertgegenständen und erbeuteten Schmuckstücke. In der Bertha-von-Suttner-Straße

hielten die Terrassentür sowie das Fenster einer Wohnung Aufhebelversuchen

stand. Unbekannte hatten sich zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag

erfolglos an der Tür und dem Fenster zu schaffen gemacht und hierbei einen

Sachschaden von rund 8.000 Euro verursacht. Auch in der Bachmayerstraße waren am

Sonntag zwischen 16.00 Uhr und Mitternacht Wohnungseinbrecher zugange. Die Täter

durchsuchten die Räumlichkeiten, ergriffen jedoch augenscheinlich ohne Diebesgut

wieder die Flucht. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Kleidungsstücke aus Wohnung gestohlen, Wiesbaden-Schierstein,

Reichsapfelstraße, 27.10.2023, 20.15 Uhr

(pl)Ein unbekannter Täter hat am Freitagabend aus einem Wohnhaus in der

Reichsapfelstraße Kleidungsstücke gestohlen. Die Geschädigte hatte das Wohnhaus

gegen 20.15 Uhr für nur wenige Minuten verlassen, ohne die Haustür zu schließen.

Dies nutzte ein Dieb aus, um in das Haus zu gehen und mehrere Kleidungsstücke zu

entwenden. Hierbei wurde der Täter von einem Zeugen ertappt und flüchtete

daraufhin aus dem Haus in unbekannte Richtung. Der Dieb wurde als ca. 30 Jahre

alt, etwa 1,70 Meter groß und mit kurzen dunkelblonden Haaren beschrieben.

Getragen habe er eine schwarze Sportjacke und eine dunkelgrüne Hose. Hinweise

nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Kind bei Zusammenstoß mit Auto verletzt, Wiesbaden-Biebrich, Breslauer Straße

29.10.2023, 14.40 Uhr

(pl)Ein 6-jähriger Junge wurde am Sonntagnachmittag in der Breslauer Straße beim

Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Gegen 14.40 Uhr fuhr eine 63-jährige

Autofahrerin mit einem VW Caddy von der Mainzer Straße kommend die Breslauer

Straße entlang, als der 6-Jährige auf Höhe der Hausnummer 51 vom Bürgersteig auf

die Fahrbahn lief. Die 63-Jährige erfasste das Kind mit dem Fahrzeug und der

Junge musste aufgrund seiner schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht

werden.

Meldungen vom Wochenende

Unbekannte zünden geparkten Pkw an,

Färcherweg, Mainz-Kastel, Samstag, 28.10.2023, 04:30 Uhr

(jul) Am frühen Samstagmorgen setzten unbekannte Täter ein Pkw im Färcherweg in

Mainz-Kastel in Brand.

Am Samstagmorgen gegen 04:30 Uhr konnte durch aufmerksame Zeugen festgestellt

werden, dass ein geparkter blauer BMW im Färcherweg brannte. Während den

Löscharbeiten der Feuerwehr bestätigte sich der Verdacht, dass der Pkw

vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Das Feuer griff von einem Fahrzeugreifen auf

das Fahrzeug über. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden

in der Höhe von mehreren tausend Euro. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611

345-0 entgegen.

69-jähriger Mann erleidet Gesichtsverletzungen durch Faustschläge,

Wagemannstraße, Wiesbaden, Samstag, 28.10.2023, 01:00 Uhr

(jul) In der Nacht von Freitag auf Samstag erlitt ein Mann bei einer

körperlichen Auseinandersetzung in der Wagemannstraße in Wiesbaden schwere

Gesichtsverletzungen.

Am frühen Samstagmorgen gegen 01:00 Uhr kam es in einer Kneipe in der

Wagemannstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Dabei schlug der 39-jährige Täter dem 69-jährigen Mann mit der Faust ins

Gesicht. Der 69-jährige Rheingauer erlitt schwere Gesichtsverletzungen und

musste in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert werden. Der Tatverdächtige

konnte vor Ort festgenommen und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder

entlassen werden. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 1.

Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 345-0 telefonisch in

Verbindung zu setzen.

44-jährige Fußgängerin von Pkw erfasst und schwer verletzt, Boelckestraße /

Otto-Suhr-Ring, Mainz-Kastel, Freitag, 27.10.2023, 06:55 Uhr

(jul) Am Freitagmorgen wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in

Mainz-Kastel schwer verletzt. Am Freitagmorgen gegen 06:55 Uhr befuhr ein

53-jähriger Mann mit einem schwarzen Opel den Otto-Suhr-Ring und bog nach rechts

auf die Boelckestraße ab. Dabei übersah er die 44-jährige Fußgängerin an der

dortigen Fußgängerampel und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde die

44-jährige Frau schwer verletzt und musste in ein Wiesbadener Krankenhaus

eingeliefert werden. An dem Pkw entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren

hundert Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier

Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 345-0 telefonisch in Verbindung zu

setzen.

Täter einer Körperverletzung wird selbst zum Opfer, Wiesbaden, Webergasse,

Sonntag, 29.10.2023, 02:05 Uhr (Winterzeit)

(am) Nachdem ein Mann in der Samstagnacht eine Frau geschlagen hatte, wurde er

anschließend selbst zum Opfer und durch mehrere Angreifer verletzt.

Am Sonntag, gegen 02:05 Uhr, hielt sich ein 27-jähriger Wiesbadener in der

Webergasse auf, als er dort auf eine 5-köpfige Personengruppe traf. Er sprach

eine Frau aus der Gruppe an und schlug dieser unvermittelt mit der Hand in das

Gesicht. Anschließend gingen drei Männer aus der Gruppe auf den Täter los. Diese

schlugen auf den Mann ein, so dass dieser zu Boden fiel. Dort liegend wurde er

weiter von den Männern geschlagen und auch getreten. Anschließend flüchtete die

Gruppe in Richtung Burgstraße. Der Verletzte musste durch einen Krankenwagen

versorgt werden und anschließend in einem Krankenhaus weiter behandelt werden.

Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Die Täter

wurden als männlich und mit dunklen Haaren beschrieben. Einer der Täter trug ein

schwarzes T-Shirt, dunkle Jeans und dunkle Schuhe. Der zweite Täter war mit

einer hellen Hose, hellen Schuhen, einer schwarzen Jacke mit weißen Streifen an

den Schultern und dem Rücken bekleidet. Ein weiterer Täter trug eine schwarze

Jacke, wobei es sich möglicherweise um ein Sakko gehandelt haben könnte.

Darunter war er mit einem orangefarbenen oder roten Hemd bekleidet. Weiterhin

trug er eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Das 1. Polizeirevier hat die

Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611)

345-2140.

Anonymer Anruf löst großen Polizeieinsatz am Wiesbadener Hauptbahnhof aus

Wiesbaden (ots) – Anonymer Anruf löst großen Polizeieinsatz am Wiesbadener

Hauptbahnhof aus, Wiesbaden, 28.10.2023, 19.50 Uhr,

(pl)Ein anonymer Anruf hat am Samstagabend einen großen Polizeieinsatz am

Wiesbadener Hauptbahnhof ausgelöst. Gegen 19.50 Uhr ging beim 1. Polizeirevier

ein Anruf ein, in welchem ein Mann mit der Anwendung von Gewalt im Umfeld des

Hauptbahnhofs gedroht hatte. Da eine Ernsthaftigkeit des Anrufs nicht in Gänze

ausgeschlossen werden konnte, erfolgte eine Alarmierung entsprechender

Einsatzkräfte. Um jegliche Gefahr für die im Bahnhof aufenthältlichen Personen

ausschließen zu können, wurde der Bahnhof geräumt, die Fahrgäste einfahrender

Züge kontrolliert und anschließend nach draußen geleitet sowie der Zugang zum

Bahnhof zeitweise beschränkt. Nachdem bis 23.00 Uhr keine verdächtige Person

festgestellt werden konnte, wurden die Einsatzmaßnahmen entsprechend reduziert.

Die Ermittlungen zu dem anonymen Anrufer dauern an.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Brand in Asylunterkunft mit zwei Leichtverletzten,

Lorch, Gewerbepark Wispertal, 29.10.2023, 10.30 Uhr,

(pl)Am Sonntagvormittag wurden beim Brand in einer Asylunterkunft in Lorch zwei

Personen leicht verletzt. Die Feuerwehr konnte eine Rauchentwicklung, ausgehend

aus der Küche einer dortigen Wohnung, feststellen. Das Gebäude wurde durch die

Feuerwehr evakuiert und der Brand rasch gelöscht. Zwei Bewohner erlitten leichte

Rauchgasvergiftungen. Als Brandursache kann ein technischer Defekt nicht

ausgeschlossen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro

geschätzt.

Reifen abgeschraubt und gestohlen,

Idstein, Black-und-Decker-Straße, bis Samstag, 28.10.2023, 10.10 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Samstag waren auf dem Gelände eines Autohauses in der

Black-und-Decker-Straße in Idstein Reifendiebe unterwegs. Die Unbekannten

bockten zwei nebeneinanderstehende Neufahrzeuge auf und entfernten von den

beiden VW Golf jeweils ein Hinterrad. Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise

zu der Tat unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Nebelscheinwerfer abmontiert und entwendet, Niedernhausen, Königshofen,

Feldstraße, 26.10.2023, 23.50 Uhr bis 27.10.2023, 08.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag in Königshofen die beiden

vorderen Nebelscheinwerfer eines geparkten Audi A5 abmontiert und gestohlen. Der

betroffene Pkw war in der Feldstraße abgestellt. Die Polizeistation Idstein

nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Meldungen vom Wochenende

Räuberische Erpressung mit Schusswaffe

TO: 65510 Idstein, Heftricher Straße TZ: Samstag, 28.10.23, 01:46 Uhr

(MF) In der Nacht zum Samstag wurden zwei Männer von zwei bislang unbekannten

Tätern mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt. Nach bisherigen

Erkenntnissen näherten sich die Täter den Geschädigten fußläufig von hinten,

richteten eine Schusswaffe auf diese und forderten die Herausgabe des

mitgeführten Bargeldes. Anschließend flüchteten die beiden Täter in Richtung

Innenstadt. Laut der Geschädigten können die Täter wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, dünne Statur, ca. 180 cm, südländischer Phänotyp, weißer

Kapuzenpullover, weiße Jogginghose, vermummt mit einem schwarzen Schlauchschal,

Täter 2: männlich, etwas kräftiger, ca. 170 cm, südländischer Phänotyp,

Haarkranz, schwarze Weste/Jacke, vermummt mit einem schwarzen Schlauchschal,

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu

melden.

Einbrecher erbeutet Bargeld und Kaffeemaschine

TO: 65385 Rüdesheim, Geisenheimer Straße TZ: Samstag, 28.10.2023, 23:00 Uhr bis

Sonntag, 29.10.2023, 06:00

(Sw) Ein bislang unbekannter Einbrecher erbeutete Wechselgeld und Inventar aus

einer Gaststätte in der Geisenheimer Straße in Rüdesheim am Rhein. Durch den

Inhaber der Gaststätte wurde die Rüdesheimer Polizei am frühen Sonntagmorgen

darüber in Kenntnis gesetzt, dass Scheiben eingeschlagen und das Inventar

durchwühlt worden war. Vor Ort führten die Beamten eine ausgiebige Spurensuche

durch. Nach ersten Erkenntnissen konnten fehlendes Bargeld in Höhe von 150,-

Euro sowie eine fehlende Kaffeemaschine festgestellt werden. Der Täter

hinterließ am Gebäude einen Sachschaden in Höhe von etwa 500,- Euro.

Sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter

06722 91120 entgegen.

Außenspiegel abgetreten

TO: 65385 Rüdesheim, St.-Urban-Straße,

TZ: Sonntag, 29.10.2023, 06:45 Uhr

(Sw) Ein bislang unbekannter Täter trat an insgesamt zwei in der

St.-Urban-Straße geparkten PKW die Außenspiegel ab und konnte unerkannt

flüchten. Ein aufmerksamer Anwohner informierte am heutigen Sonntag gegen 06:45

Uhr die Polizei in Rüdesheim über eine männliche Person, die lauthals schimpfend

durch die St.-Urban-Straße lief und dabei Außenspiegel von geparkten Fahrzeugen

abtrat. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die eingesetzten Beamten den

Mann nicht mehr ausfindig machen. Zur Täterbeschreibung kann nur gesagt werden,

dass der Mann einen dunklen Regenmantel, die Kapuze über das Gesicht gezogen.

Das Alter von 40 bis 50 Jahren konnte aufgrund der Stimme lediglich vom

Mitteiler vermutet werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 400,- Euro geschätzt.

Hinweise zu einem möglichen Täter nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter 06722

91120 entgegen.

Auseinandersetzung auf Kerb, Kulturhalle Waldems

TO: 65529 Waldems-Steinfischbach

TZ: Samstag, 28.10.23, 01:27 Uhr

(MF) In der Nacht zum Samstag kam es auf der Kerb in Steinfischbach zu einer

Auseinandersetzung, bei der ein Mann mit einem Bierglas am Kopf verletzt wurde.

Gegen 01:25 Uhr wurde die Polizei von der Rettungsleitstelle über eine verletzte

Person auf der Steinfischbacher Kerb informiert. Diese befinde sich bereits in

medizinischer Behandlung. Ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge kam es

zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen den beiden Männern. Im Rahmen

des Streits habe der bislang unbekannte Täter ein Bierglas gegriffen und dem

Geschädigten gegen den Kopf geschlagen. Anschließend flüchtete der Täter. Zeugen

werden gebeten, sich bei der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126)

9394-0 zu melden.

Alkoholisiert auf Roller

TO: 65307 Bad Schwalbach, Marta-von-Opel-Weg

TZ: Freitag, 27.10.23, 16.45 Uhr

Ein 56-jähriger aus Bad Schwalbach fuhr auf seinem Roller durch Bad Schwalbach

und wurde in dem Marta-von-Opel-Weg angehalten. Bei der Kontrolle wurde

festgestellt, dass der Mann den Roller nicht fahren durfte, da er keine

Erlaubnis besaß und er zusätzlich noch unter Alkoholeinfluss stand. Er musste

sich einer Blutentnahme unterziehen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Brennendes Handy beschädigt Pkw

TO: 65307 Bad Schwalbach, Waldgemarkung

TZ: Freitag, 27.10.23, gg. 15.45 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es in der Waldgemarkung zu einem Brand in einem Pkw.

Ein Handy Akku entzündete sich und schmorte den Bezug eines Kindersitzes an. Der

Sitz fing dann an zu brennen. Der 54-jährige Besitzer des Pkw konnte den Brand

selbständig löschen, sodass die hinzugezogene Feuerwehr nicht mehr eingreifen

musste. An dem Pkw entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Brennendes Elektroauto

TO: 65343 Eltville

TZ: Samstag, 28.10.23 gg. 01.10 Uhr

(TG) Am frühen Samstagmorgen, den 28.10.2023, gegen 01:10 Uhr meldeten Anwohner

ein brennendes Fahrzeug in der Taubenbergstraße in Eltville. Bei Eintreffen von

Feuerwehr und Polizei befand sich das Fahrzeug, ein vollelektrischer Mini,

bereits im Vollbrand. Ein nebenstehendes Fahrzeug wurde durch die

Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Personen und Wohngebäude wurden nicht

gefährdet. Am betroffenen Fahrzeug entstand Totalschaden. Als Brandursache wird

von einer technischen Ursache ausgegangen. Das Fahrzeug müsste nach erfolgter

Löschung in einem Spezialcontainer vom Brandort entfernt werden, da ein erneutes

Entzünden auf Grund der betroffenen Batterie nicht ausgeschlossen werden konnte.