Bergstrasse

Zeugen nach Verkehrsunfall mit Linienbus gesucht

Viernheim (ots) – Viernheim: Am Montag (30.10.), gegen 14:35 Uhr, musste ein

Linienbus in der August-Bebel-Straße aufgrund eines anderen Verkehrsteilnehmers

verkehrsbedingt bremsen. Durch das starke Abbremsen haben sich in dem Linienbus

mehrere Personen verletzt und mussten ambulant im Krankenhaus versorgt werden.

Geschädigte Insassen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der

Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206-94400 in

Verbindung zu setzen.

Bensheim: Stromaggregate und Diesel aus Scheune entwendet / Wer kann Hinweise geben?

Bensheim (ots) – Zwei Stromaggregate und einen Kanister mit Diesel. Das

erbeuteten Diebe, die zwischen Freitagabend (27.10.), 20.30 Uhr und Samstag

(28.10.), 9.30 Uhr, in eine Scheune an einem Feldweg bei der Fabrikstraße

einbrachen. Dabei beschädigten die Täter das Vorhängeschloss und flüchteten

anschließend unbemerkt mit ihrer Beute.

Hinweise zu den Dieben und zum Verbleib der Beute werden vom Kommissariat 42

unter der Telefonnummer 06206 / 9440-0 entgegengenommen.

Bensheim: Zügiger Fahndungserfolg nach Raub am Bahnhof / Polizei nimmt fünf Tatverdächtige vorläufig fest

Bensheim (ots) – Nachdem mehrere Personen in der Nacht zum Samstag (28.10.)

gegen 1.45 Uhr zwei Männer am Bahnhof angriffen und ausraubten, nahm die Polizei

wenig später fünf Tatverdächtige vorläufig fest. Die Aggressoren griffen die 19-

und 24-Jährigen nach bisherigen Erkenntnissen an und verletzten sie mit Schlägen

und Tritten leicht. Anschließend nahmen sie ihnen ein Handy sowie Kopfhörer weg

und flüchteten.

Im Rahmen von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte eine Streife wenige

Minuten später fünf Tatverdächtige im Alter von 17 bis 24 Jahren in

unmittelbarer Nähe vorläufig festnehmen. Die Beamten nahmen die fünf Männer

zwecks kriminalpolizeilicher Maßnahmen mit auf die Dienststelle. Danach

entließen die Polizisten die Tatverdächtigen, die sich nun strafrechtlich für

ihr Verhalten verantworten müssen. Die weiteren Ermittlungen in der Sache dauern

an.

Viernheim: Reifendiebe machen Beute / Zeugen gesucht

Viernheim (ots) – In der Nacht zum Freitag (27.10.) beschädigten Kriminelle

Container auf einem Betriebsgelände in der Heidelberger Straße. In den

Containern befanden sich Reifen, die die Diebe anschließend entwendeten. Mit

ihrer Beute flüchteten die Täter unbemerkt. Durch den Diebstahl entstand nach

bisherigen Erkenntnissen ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Wenn Sie Hinweise auf den Verbleib der Reifen und die Täter geben können, werden

Sie gebeten sich unter der Rufnummer 06204 / 9377 – 0 bei den Ermittlern des

Kommissariats 35 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: Streit vor Diskothek eskaliert / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Am Samstagabend (28.10.) gegen 22 Uhr gerieten 5 jungen Frauen

in einen Streit vor einer Diskothek im „Carl-Schenck-Ring“, bei dem eine

17-Jährige leicht verletzt wurde.

Bei dem Versuch, den Streit in der Otto-Röhm-Straße zu klären, wurde eine

17-jährige Frau aus Biebesheim von einer 16-jährigen Tatverdächtigen mit einem

Pfefferspray angegriffen und von drei weiteren Unbekannten attackiert und zu

Boden geschubst. Anschließend raubten die vier Angreiferinnen der Verletzten

auch noch ihren Geldbeutel und ihr Handy und flüchteten anschließend. Die

16-Jährige Tatverdächtige wird sich nun in einem Verfahren verantworten müssen.

Das Kriminalkommissariat K 35 in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen

übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer

06151/969-41210 entgegengenommen.

Darmstadt: Maskierter Unbekannter wirft Steine / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Ein maskierter Krimineller beschädigte durch einen Steinwurf

am Samstagabend (28.10.) gegen 20 Uhr ein Fenster einer Kultureinrichtung „Im

Niederfeld“ und verursachte einen Schaden über mehrere hundert Euro. Durch einen

Zeugen konnte der Unbekannte beobachtet werden, wie er auch in der

Mornewegstraße einen Stein gegen die Scheibe eines Imbisses warf, hier jedoch

glücklicherweise nichts beschädigte. Der Zeuge konnte den Steinewerfer

beschreiben. Er ist männlich, circa 1,90 Meter groß, hat eine kräftige Statur

und trug eine schwarze Maske über dem Gesicht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Darmstadt unter der Telefonnummer

06151/969-41210 entgegen.

Darmstadt: Polizei sucht Zeugen nach Fahrraddiebstahl

Darmstadt (ots) – Unbekannte Fahrraddiebe verschafften sich im Zeitraum zwischen

Montagnachmittag (23.10.) und Sonntagmorgen (29.10.) gewaltsam Zugang zu einer

Gartenhütte im „Louise-Schröder-Weg“, indem sie ein Schloss aufhebelten. Daraus

erbeuteten sie ein Fahrrad der Marke Cube im Wert von mehreren hundert Euro. Mit

ihrer Beute flüchteten sie anschließend unbemerkt.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern werden unter der Rufnummer 06151/969-41210

von dem mit den weiteren Ermittlungen beauftragten Kriminalkommissariat in

Darmstadt (K21/22) entgegengenommen.

Darmstadt-Eberstadt: Diebstahl von Motorroller / Zeugenaufruf der Polizei

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Am Sonntag (29.10.) zwischen 12:30 und 19:00 Uhr

entwendeten Unbekannte an einer Haltestelle in der Seeheimer Straße einen

schwarzen Motorroller der Marke Scrooser in einem Wert von rund 3000 Euro. Am

Motorroller war ein Versicherungskennzeichen „294 BER“ angebracht. Die

Kriminalpolizei (K 43) aus Darmstadt bitte die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat

den Tathergang beobachten können und kann Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern

geben? Die Ermittler sind unter der Telefonnummer 06151/969-41210 erreichbar.

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt: Fahrzeug überschlägt sich auf der Autobahn 5 / 44-Jähriger leicht verletzt

Weiterstadt (ots) – Nach einem Spurenwechsel auf der Autobahn 5 bei Weiterstadt

stießen am Sonntagabend (29.10.) zwei Autos zusammen. In der Folge überschlug

sich eines der Fahrzeuge mehrfach und blieb auf dem Dach liegen.

Bei dem Unfall wurde ein 44-jähriger Autofahrer leicht verletzt und musste in

ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von über 20.000 Euro.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme, bei der neben Rettungskräften auch ein

Abschleppdienst vor Ort war, musste die Anschlussstelle Weiterstadt für etwa 1,5

Stunden durch die Polizei gesperrt werden.

Zeugenhinweise nimmt die zuständige Polizeiautobahnstation in Darmstadt entgegen

(06151 / 8756-0).

Gundernhausen, Stetteritz, Unfallflucht, Zeugen gesucht

DA-Dieburg, Roßdorf (ots) – Am Sonntag, 29.10.2023 zwischen 11:15 Uhr und 11:50

Uhr ereignete sich in Roßdorf-Gundernhausen in der Spessartstraße Höhe der

Hausnummer 5 eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein am Fahrbahnrand

abgestellter schwarzer Peugeot 308 hinten links beschädigt. Der Schaden am

Peugeot wird auf ca. 1500.- EUR geschätzt. Der Verursacher entfernte sich

unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Unfalles werden gebeten sich unter der

Rufnummer 06154 / 6330 – 0 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu

setzen.

Verletzter Fahrer nach Verkehrsunfall auf der B26

Darmstadt (ots) – Ein 27-jähriger Michelstädter befuhr die B26 aus Darmstadt

kommend in Fahrtrichtung Dieburg. Kurz vor der Ausfahrt Roßdorf Ost kam das

Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fz

rutschte durch den angrenzenden Fahrstreifen sowie die ansteigende Böschung,

überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Der Fahrer wurde leicht

verletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand

Totalschaden in Höhe von 45.000,-EUR . Die B 26 musste teilweise auf einer

Fahrbahn gesperrt werden.

A 5, km 535,2 Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Alsbach (ots) – Am Samstagmittag (28.10.2023) gegen 13:30 ereignete sich auf der

A 5 zwischen den Anschlussstellen Seeheim-Jugenheim und Zwingenberg ein

Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 31-jährige Pkw Fahrerin aus

Bad Soden/Taunus übersah beim Fahrstreifenwechsel das Fahrzeug einer 69-jährigen

Pkw Fahrerin aus Bensheim. Durch den Anstoß prallte die Unfallverursacherin

zuerst gegen die Mittelschutzplanke und danach gegen die rechte Schutzplanke.

Bei dem Verkehrsunfall wurde die Verursacherin schwer verletzt, ein

Rettungshubschrauber sowie die Feuerwehr Pfungstadt waren im Einsatz. Es

entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 EUR, für die Dauer der Unfallaufnahme

war die Fahrbahn voll gesperrt.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Ladendieb auf der Flucht – Polizei sucht Zeugen

Auf die Waren eines Supermarktes in der Straße „Am Steinmarkt“ hatten es am Samstagabend (28.10.) zwei Männer abgesehen. Dort verstauten sie mehrere Getränke in ihrem mitgeführten Rucksack und verließen das Geschäft ohne zu bezahlen mit ihrer Beute. Dem hinzueilenden Ladendetektiv gelang es zwar einen der beiden Diebe bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Seinem Komplizen gelang jedoch die Flucht.

Der Flüchtige soll zwischen 25 und 30 Jahre alt und ca. 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß sein. Er hat dunkle Haare, bei denen die Seiten kahlrasiert sind. Bei der Tat trug er eine schwarze Jacke sowie eine kurze abgeschnittene Jeans.

Zeugen, die den flüchtigen Tatverdächtigen beobachtet haben oder Hinweise auf seine Identität geben können, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 41 der Kriminalpolizei Rüsselsheim in Verbindung zu setzen (06142 / 696-0).

Mörfelden-Walldorf: Bushaltestelle zerstört – Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

Nachdem einem Passanten am Samstagmorgen (28.10.) eine Bushaltestelle in der Dieselstraße auffiel, bei der die Verglasung teilweise zerstört war, ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Die genaue Tatzeit lässt sich bislang nicht genau eingrenzen. Auch zur Identität des Tatverdächtigen gibt es aktuell keine Hinweise.

Sachdienliche Hinweise zum Täter oder der Tatzeit nimmt das zuständige Kommissariat 41 der Kriminalpolizei in Rüsselsheim entgegen (06142 / 696-0).

Groß-Gerau: Einbruch in Schulkiosk und Vandalismus – Polizei sucht Zeugen

Auf den Kiosk einer Schule in der Darmstädter Straße hatte es im Zeitraum von Freitag (27.10.) bis Samstag (28.10.) ein bislang unbekannter Einbrecher abgesehen. Nachdem er die Fensterscheibe eingeworfen hatte, durchsuchte er den Kiosk nach Beute. Anschließend flüchtete er unter anderem mit Bargeld sowie diversen Getränken.

Darüber hinaus stellte die Polizei weitere Beschädigungen in einem Containergebäude der Schule fest. Ob sie von dem gleichen Täter angerichtet wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Der am Kiosk sowie im Containergebäude entstandene Schaden wird mit über 4000 Euro beziffert.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Einbruchdiebstahl sowie Sachbeschädigung eingeleitet.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Kriminellen geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim zu melden (06142 / 696-0).

Ginsheim-Gustavsburg: Auto beschädigt und Kennzeichen gestohlen – Zeugenaufruf der Polizei

Ein in der Straße „Im Niederfeld“ geparkter Audi wurde zwischen Freitag (27.10.) und Samstag (28.10.) durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. Hierbei zerkratzte er den Lack des Autos und zerstach die Reifen. Zudem entwendete der Kriminelle die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichenschilder „GG-XI 159“.

Zeugen, die den Täter bei seiner Tat beobachten konnten oder Hinweise auf den Verbleib der Kennzeichenschilder geben können, werden gebeten sich mit dem zuständigen Kommissariat 41 in Rüsselsheim in Verbindung zu setzen (06142 / 696-0).

Nauheim: Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Durch gewaltsames Aufhebeln eines Fensters verschafften sich am Freitag (27.10.), zwischen 15:00 Uhr und 20:50 Uhr, bislang unbekannte Einbrecher Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Waldstraße. Dort durchsuchten sie die Räume und entwendeten unter anderem Schmuck. Letztlich flüchteten sie mit ihrer Beute.

Das Kommissariat 21-22 der Kriminalpolizei in Rüsselsheim hat in diesem Zusammenhang die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die die Täter beobachtet haben oder Hinweise auf deren Identität geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06142 / 696-0 bei den Ermittlern zu melden.

Odenwaldkreis

Oberzent: Zeugin verhindert Ausbreitung eines Heckenbrandes

Zeugenaufruf der Polizei

Oberzent (ots)

Durch die schnelle Alarmierung der Feuerwehr verhinderte eine Zeugin in der Nacht zu Samstag (28.10.) die Ausbreitung eines Heckenbrandes in der Straße „Am Wäldchen“. Nach ersten Erkenntnissen brannten drei nebeneinander stehende Hecken. Die Flammen drohten auf eine Scheune überzugreifen. Die Zeugin rief daraufhin die Feuerwehr, welche den Brand binnen weniger Minuten löschen konnte.

Das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei in Erbach hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen zur Entstehung des Brandes gemacht haben. Sie werden gebeten sich unter der Rufnummer 06062 / 9530 bei den Ermittlern zu melden.

Brombachtal: Aus einem Altkleidercontainer bedient

Zeugenaufruf der Polizei

Brombachtal (ots)

Ein bislang unbekannter Dieb hat sich am Sonntagabend (29.10.) aus dem Altkleidercontainer in der Straße „Schulweg“ bedient. Er zog mehrere Säcke aus dem Container und flüchtete anschließend mit seiner Beute in Richtung Wilhelm-Adrian-Straße. Laut Zeugen soll er einen Pullover mit Tarnmusterung getragen haben.

Zeugenhinweise nimmt das zuständige Kommissariat 41 der Kriminalpolizei in Erbach unter der Rufnummer 06062 / 9530 entgegen.