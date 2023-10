73-Jährige tritt und kratzt Polizistin

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 28.10.2023 gegen 21:30 Uhr, forderten Kontrolleure der RNV polizeiliche Unterstützung bei der Fahrkartenkontrolle eines Fahrgastes an. Die 73-Jährige war mit dem Bus unterwegs und weigerte sich gegenüber den Kontrollkräften, einen Fahrschein oder ein Ausweisdokument vorzuzeigen.

Als sie durch die Polizeikräfte erneut aufgefordert wurde, sich auszuweisen, griff die 73-Jährige eine Beamtin unvermittelt an, trat ihr in den Bauch und kratzte sie im Gesicht. Auch gegen die anschließende Fesselung leistete die Frau Widerstand und versuchte die Polizeikräfte zu treten.

Da sich Hinweise darauf ergaben, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihr in einer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde sie in Gewahrsam genommen. Die Polizeibeamtin wurde leicht verletzt.

Körperverletzung auf Mundenheimer Kerwe – Täter ermittelt

Ludwigshafen (ots) – Nachdem am 18.08.2023 ein damals 22-Jähriger auf der Mundenheimer Kerwe von 2 Männern beleidigt und durch mehrere Faustschläge verletzt wurde, konnten nach umfangreichen polizeilichen Ermittlungen 2 Tatverdächtige ermittelt werden.

Gegen die beiden 16- und 31-jährigen Tatverdächtigen aus dem Raum Ludwigshafen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Auto aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 20.10.2023 und dem 29.10.2023, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Garage in der Saarlandstraße (Höhe Adlerdamm) und brachen die Seitenscheibe des darin befindlichen Autos auf. Entwendet wurde nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – In der Nacht von Sonntag 29.10.2023 auf Montag 30.10.2023, kam es auf einem Parkplatz in der Schanzstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Ein-/Ausparken mit seinem Fahrzeug das geparkte Auto des Geschädigten an der Fahrertür und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern.

Können Sie Hinweise auf den Verursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagvormittag (29.10.2023), gegen 10:50 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Sternstraße/Hohenzollernstraße/Kreuzstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Durch den Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Beide beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Der entstandene Schaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt. Die Sternstraße musste vorübergehend zum Zwecke der Unfallaufnahme einseitig gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Haben Sie den Unfall beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache brach ein Feuer am Samstag (18.10.2023, 01.20 Uhr) im Keller in einem Mehrfamilienhaus in der der Schützenstraße aus. Während der Löscharbeiten musste das Gebäude geräumt werden. Durch den Brand wurden 4 Personen leicht verletzt.

Der Gesamtschaden beläuft sich derzeit auf circa 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Brand von Müllcontainern

Ludwigshafen (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache gerieten am Sonntagnachmittag (29.10.2023, 15.11 Uhr) zwei Müllcontainer in der Gräfenaustraße in Brand. Durch das Feuer wurde auch ein angrenzendes Gebäude beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 7.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.