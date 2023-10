Weitere Drohmail eingegangen

Bobenheim-Roxheim (ots) – Eine weitere Drohmail ging in der Nacht auf den 26.10.2023 bei der Realschule plus in Bobenheim-Roxheim ein. Die Nachricht wurde heute zu Beginn des Schulbetriebs gelesen. Die alarmierten Polizeikräfte überprüften die E-Mail. Es handelte sich um die gleiche Nachricht, welche zuvor an das Jugendzentrum und an die Grundschule gesandt wurde.

Aufgrund der Analyse und Bewertung der E-Mails durch Experten des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz und des zeitlichen Verzugs wurde auf eine Durchsuchung mit einem Sprengstoffspürhund verzichtet.

Parkenden Pkw übersehen

Hochdorf-Assenheim (ots) – Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit kollidierte am frühen Samstagabend ein 55-jähriger aus Mutterstadt mit seinem Kleinkraftrad in der Hauptstraße mit einem dort ordnungsgemäß geparkten Pkw.

Der 55-jährige zog sich durch den Aufprall eine Verletzung am Handgelenk zu. Zudem entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Harthausen (ots) – Am 27.10.2023 wurde der Polizei Speyer in Harthausen in der Speyerer Straße 91, ein Einbruch in ein Einfamilienhaus gemeldet. Bisher unbekannte Täter hebelten vermutlich mittels Schraubendreher die Haustür auf. Im Inneren des Hauses wurden sämtliche Räume betreten und durchsucht.

Die Täter entwendeten Bargeld und Schlüssel. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf ca. 9.500 EUR. Der Einbruch dürfte sich in den letzten 3-4 Tagen ereignet haben.

Wer kann sachdienliche Hinweise zur Straftat geben? Die Polizei bittet Zeugen sich per Telefon an 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.