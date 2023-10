Landau: Die Polizei-News

Nach Verfolgung mit Messer verletzt – Zeugen gesucht

Landau (ots) – Am 29.10.2023 kam es gegen 10:50 Uhr zu einem Diebstahl bei der „Münzwoche“ in der Jugendstilfesthalle in Landau. Hierbei wurde ein 79-jähriger Gold- und Schmuckverkäufer durch drei Personen in ein Gespräch verwickelt. Im Rahmen dieses Gespräches wurden durch die Personengruppe diverse Waren aus der Auslage entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen niedrigen 4-stelligen Betrag.

Der Diebstahl wurde bemerkt und mehrere Zeugen konnten die Verfolgung aufnehmen. Zwei männliche Personen konnten flüchten, eine 48-Jährige konnte im Bereich des Ostparks gestellt werden. Diese zückte kurzerhand ein Messer und versuchte hierdurch wohl die Beute zu sichern. Durch eine Schnittbewegung der Beschuldigten wurde der 79-Jährige am Finger verletzt. Danach konnte sie überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Ein Teil des Diebesgutes konnte aufgefunden werden. Der Geschädigte wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Ein Strafverfahren wegen schwerem räuberischen Diebstahls sowie gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet und die 48-Jährige einer erkennungsdienstlichen Behandlung zugeführt.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Tel: 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Fahrraddiebstahl vereitelt – Zeugen gesucht

Landau (ots) – Am 29.10.2023 meldete ein aufmerksamer Zeuge zwei dunkel gekleidete Personen, die sich in der Waffenstraße in Landau an einem Fahrradträger zu schaffen machten, welcher auf der Anhängerkupplung eines geparkten PKW montiert war. Auf dem Fahrradträger befanden sich zwei hochwertige E-Bikes.

Die beiden Personen wurden durch den Zeugen angesprochen und entfernten sich anschließend zügig in Richtung Alter Messplatz in Landau. Bei der Sachverhaltsaufnahme vor Ort konnte festgestellt werden, dass die Befestigung der Fahrräder als auch das Fahrradschloss beschädigt wurden.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Tel: 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Zu viel Alkohol…

Landau (ots) – Hatte ein 55-Jähriger am 29.10.2023 gegen 20:00 Uhr intus. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Prießnitzweg in Landau konnte bei dem VW-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,8 Promille. Dieser Wert konnte auf der Dienststelle bestätigt werden.

Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und Weiterfahrt untersagt. Er wird sich nun auf ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, 2 Punkte sowie ein 1-monatiges Fahrverbot einstellen müssen.

Diebstahl von Autoradio

Landau (ots) – Am 27.10. kam es vermutlich im Zeitraum von ca. 13:00 Uhr bis 22:45 Uhr zu einem Diebstahl eines Autoradios. Der Geschädigte hatte sein Cabrio in der Weißquartierstraße in Landau abgestellt. Dort wurde durch die Täterschaft zunächst das Verdeck beschädigt und im Anschluss eine Tür geöffnet.

Aus dem Fahrzeug wurde letztendlich das komplette Autoradio ausgebaut. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.