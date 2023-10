Unter Drogeneinfluss gefahren

Germersheim (ots) – THC und COC (Kokain) zeigte ein Urintest positiv an, den Beamte am Freitag gegen 16:30 Uhr bei einem 21-jährigen Autofahrer in der Orffstraße durchführten, nachdem sie zuvor drogentypische Auffallerscheinungen feststellten.

Der Fahrer räumte den Konsum von Marihuana (THC) ein, stritt jedoch den Konsum von Kokain ab. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Aufgefundenes Unfallfahrzeug

Wörth (ots) – Am Freitagnachmittag wurde der Polizei in Wörth ein offensichtlich abgestellter, beschädigter PKW im Bereich des REWE-Marktes in der Marktstraße gemeldet. Vor Ort konnte dieser mit Schäden im Heck-, als auch im Frontbereich festgestellt werden.

Offenbar wurde der PKW durch einen anderen Verkehrsteilnehmer getroffen und nach vorne gegen einen Baum geschoben. Vor Ort konnten keine Hinweise auf einen Unfallbeteiligten erhoben werden.

Von daher bittet die Polizei um Meldungen des Fahrers des beschädigten Fahrzeugs und eventueller Unfallzeugen unter 07271/92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de.