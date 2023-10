Gefährliche Körperverletzung mittels Messer

Ludwigshafen (ots) – Am späten Freitag 27.10.2023 gegen 23.45 Uhr, kam es im Bereich des Rheinufers, auf Höhe des Fußgängerüberwegs zum Berliner Platz, zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 18-jährigen Mann und einer Gruppe von ca. 5-10 jungen Männern mit dunkler Hautfarbe. Der Streit eskalierte derart, dass mehrere Personen aus der Gruppe auf den Geschädigten einschlugen und -traten.

Eine Person habe mit einem Messer dem Geschädigten oberflächliche Stichverletzungen am Bein zugefügt. Der Geschädigte floh daraufhin in ein nahe gelegenes Café, die unbekannten Täter rannten in unbekannte Richtung von der Tatörtlichkeit weg. Die Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos.

Laut dem Geschädigten seien die Täter ca. 16-20 Jahre alt

Der Geschädigte war augenscheinlich leicht verletzt und wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Brennender Müllcontainer und Gaststätte verraucht

Ludwigshafen-Hemshof (ots)-(JD) – Brennender Müllcontainer – Am 29.10.2023 um 15:09 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand in die Gräfenaustraße in den Stadtteil Hemshof gerufen.

Beim Eintreffen fanden die Einsatzkräfte einen brennenden Müllcontainer auf der Rückseite des Gebäudes vor. Die Scheibe des unmittelbar angrenzenden Fensters zu einer Arztpraxis im Erdgeschoss war bereits geborsten.

Durch die schnelle Brandbekämpfung mit einem C-Rohr konnte die Ausbreitung in das Gebäude verhindert werden. Lediglich Rauch drang in die Arztpraxis ein. Die Feuerwehr entfernte den Rauch mittels maschineller Belüftung aus dem Gebäude und verschloss das zerstörte Fenster mit Spanplatten. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 19 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei.

Ludwigshafen-Hemshof (ots)-(JD) – Gaststätte verraucht – Am 29.10.2023 um 9:11 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand in die Prinzregentenstraße im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Gaststätte im Erdgeschoss des betroffenen Mehrfamilienhauses stark verraucht.

Der Eigentümer der Gaststätte hatte bereits das Gebäude geräumt. Die Gaststätte hatte noch nicht geöffnet. Eine Rauchausbreitung auf den Treppenraum oder andere Teile des Gebäudes gab es nicht.

Die Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz mit einem Rohr in die Gaststätte vor. Die Verrauchung stammte von einem qualmenden Elektrogerät, das vom Stromnetz getrennt wurde. Anschließend wurde das Erdgeschoss des Gebäudes maschinell belüftet. Es kamen keine Personen zu Schaden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 29 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, ein Rettungswagen, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, der Leitende Notarzt und die Polizei.

Quelle: Feuerwehr Ludwigshafen

Brand in Ludwigshafen Stadtteil Süd

Ludwigshafen (ots)-(MM) – Am 28.10.2023 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 01:19 Uhr zu einem Gebäudebrand in die Schützenstraße im Stadtteil Süd alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Treppenraum des mehrgeschossigen Gebäudes mit insgesamt 82 Wohneinheiten stark verraucht. Zudem befanden sich mehrere Personen an den Fenstern und machten auf den Brand aufmerksam.

Die Rauchausbreitung war zunächst auf den Treppenraum begrenzt, so dass alle Bewohner in den Wohnungen verbleiben konnten und von außen durch die Rettungskräfte betreut wurden.

Durch einen medizinischen Notfall musste ein Bewohner durch die Feuerwehr bewusstlos aus der Wohnung gerettet werden. 7 weitere Bewohner wurden durch den Rettungsdienst versorgt und teilweise in die umliegenden Krankenhäuser transportiert.

Der Brandherd wurde im Keller lokalisiert und konnte schnell gelöscht werden. Auf Grund der starken Rauchentwicklung waren umfangreiche und zeitaufwendige Entrauchungsmaßnahmen erforderlich. Im Anschluss wurde das gesamte Gebäude durch die Rettungskräfte begangen und alle Wohneinheiten abschließend kontrolliert.

Während des Einsatzes kam es zu Beeinträchtigungen im ÖPNV. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz war die Feuerwehr Ludwigshafen mit 28 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst mit leitendem Notarzt und organisatorischem Leiter Rettungsdienst, Kräfte des Katastrophenschutzes der Führungs- und Betreuungseinheiten, die Sanitätsbereitschaft Feuerwehr, die Polizei und die RNV.

Während des Einsatzes und zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft für das Stadtgebiet unterstützten die Freiwillige Feuerwehr Maudach und Oppau die Kräfte der Berufsfeuerwehr.