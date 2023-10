Herbstmesse in Speyer

Speyer (ots) – Auf der gut besuchten Herbstmesse, die weitgehend ruhig verlief, wurden die eingesetzten Beamten am Samstagabend auf einen Handydiebstahl aufmerksam gemacht. Der 15-jährigen Geschädigten wurde das Handy aus der Jackentasche entwendet. Der Täter ist bislang unbekannt.

Weiterhin kam es auf der Herbstmesse zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 17-Jährigen. Die Geschädigte wurde vom 29-jährigen Beschuldigten, nachdem sie von diesem nach einer Zigarette gefragt wurde, gegen ihren Willen auf den Mund geküsst. Gegen den Beschuldigten, der durch die eingesetzten Beamten ermittelt werden konnte, wird eine Strafanzeige eingeleitet, ein Platzverweis wurde ausgesprochen.

Weiterhin befanden sich in derselben Nacht drei 16-Jährige im oberen Domgarten. Anschließend kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einer Jugendgruppe, die den 16-Jährigen unbekannt war. Daraufhin wurden zwei der Jugendlichen durch die unbekannte Jugendgruppe ins Gesicht geschlagen. Beide Geschädigten wurden im Gesichtsbereich leicht verletzt, mussten jedoch nicht ins Krankenhaus verbracht werden. Beschreibung von den Tätern liegt nicht vor.

Buttersäure Angriff

Speyer (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag, beschädigten bisher unbekannte Täter ein Studio in der Theodor-Heuss-Straße in Speyer. Dabei schlugen die in schwarz gekleidete Personen mit einem unbekannten Gegenstand auf die aus Glas bestehende Eingangstür ein. Im Objekt selbst wurde dann der Eingangsbereich mit Buttersäure überschüttet.

Eine sofortige Nahbereichsfahndung nach den flüchtigen Tätern verlief negativ. Aufgrund der extremen Wirkung konnte das Objekt lediglich durch die Feuerwehr begangen werden. Eine Schadenshöhe lässt sich bisher noch nicht beziffern.

Aufgrund vorhandener und sichergestellter Videoaufzeichnungen, können die Täter wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: Schwarzes Kapuzenoberteil, schwarze Jogginghose, weiße Tennissocken, dunkle Nike Schuhe mit weißem Nike Zeichen

Täter 2: Schwarzes Kapuzenoberteil, schwarze Jogginghose, weiße Schuhe,

Wer kann sachdienliche Hinweise zur Straftat geben? Die Polizei bittet Zeugen sich per Telefon an 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Einbruch in Baumarkt

Speyer (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 02:00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Baumarkt in der Auestraße. Der unbekannte Täter brach ein Vorhängeschloss auf und gelangte so in den Innenraum eines Metallkäfigs.

Aus dem Innenraum wurden mehrere Gasflaschen entwendet. Anschließend flüchtete der Täter mit einem silbernen Opel Meriva. Schadenshöhe wird auf einem mittleren dreistelligen Bereich geschätzt.

Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt ein silbernes Fahrzeug im Bereich der Auestraße feststellen konnten oder andere sachdienliche Hinweise zur Straftat geben können, sollen sich bitte per Telefon an 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizei in Speyer wenden.