Zigarettenautomat aufgebrochen (Foto)

Gommersheim (ots) – In der Nacht vom 27.10.2023 auf den 28.10.2023, wurde in der Gartenstraße die Geldkassette eines Zigarettenautomaten aufgehebelt und Geld in bislang unbekannter Höhe entwendet.

Zeugen, welche in der Nacht auf den 28.10.2023 verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Gartenstraße gemacht haben, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Edenkoben zu wenden

Spektakulärer Unfall

Wernersberg (ots) – Am 28.10. befuhr eine 30-jährige Frau aus dem Landkreis Südliche Weinstraße die B48 aus Richtung Klingenmünster kommend, in Fahrtrichtung Annweiler. Nach der Einmündung Völkersweiler überholte die Frau zunächst verbotswidrig einen anderen PKW. Nach dem Überholmanöver verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr rechts die Böschung hoch.

Im weiteren Verlauf überschlug sich ihr Fahrzeug und kam auf dem Dach, auf der Fahrbahn zum Liegen. Die Frau wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Aufgrund der riskanten Fahrweise wurden weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet, weshalb gegen die Frau ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die B48 im Bereich der Unfallörtlichkeit gesperrt.

Diebstähle aus geparkten PKW

Herxheimweyher (ots) – In der Nacht vom 26.10. auf den 27.10. kam es in „Am Sonnenberg“ in Herxheimweyher zu mehreren Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen. Es wurde jeweils zunächst mit einem Kanaldeckel die Seitenscheibe der Fahrzeuge eingeworfen.

Aus den Fahrzeugen wurden im Anschluss Geldbörsen entwendet. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Großfischlingen/L507 (ots) – Schlangenlinien fahrend fiel am späten Freitagabend eine 51-jährige Frau aus dem Kreis Germersheim auf der L507 zwischen Edesheim und Großfischlingen auf. Die kontrollierenden Polizeibeamten stellten schnell den Grund für die unsichere Fahrweise fest.

Neben einer verwaschenen Aussprache war deutlicher Atemalkoholgeruch wahrnehmbar. Der Radfahrerin wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.