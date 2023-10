Verlorenes Kennzeichen deckt betrunkenen E-Scooter-Fahrer auf

Eberbach (ots) – Am Samstag gegen 15 Uhr fiel einer Streifenbesatzung der Polizei Eberbach ein E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen im Bereich der Neckarbrücke auf. Der 27-jährige Mann wurde daraufhin angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Bei der Kontrolle konnte Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Im Revier angekommen wurde dem Fahrer durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Da das Kennzeichen kurz zuvor lediglich verloren ging, konnte der junge Mann leicht nachweisen, dass ein Versicherungsschutz für den E-Scooter besteht. Daher kann er nach Erlangen der Nüchternheit seinen E-Scooter wieder abholen. In erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. /DL

Verkehrsunfall – Kind von PKW erfasst

Sinsheim (ots) – Am Samstag 28.10.2023 kurz nach 15 Uhr, kam es zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Kind. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen rannte ein 9-jähriges Kind auf der Friedrichstraße unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde hier von der 46-Jährigen Fahrerin eines KIA mit der Stoßstange touchiert.

Durch den Zusammenprall wurde das Kind von dem PKW abgewiesen und zu Boden geschleudert. Der 9-Jährige erlitt durch die Kollision ein Hämatom am Kopf und wurde zur weiteren Untersuchung vorsorglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es von Seiten der Familie des Kindes zu massiven Störungen und Beleidigungen, die erst nach Androhen von Platzverweisen beseitigt und die Unfallaufnahme beendet werden konnte. Für die Dauer der Unfallaufnahme, die gegen 16 Uhr beendet war, wurde der Verkehr abgeleitet. Es waren leichte Verkehrsbeeinträchtigungen festzustellen.