Unter Alkoholeinfluss auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Ein 31-Jähriger aus Köln ist am Sonntagmorgen unter Alkoholeinfluss einen E-Scooter gefahren. Infolge seines auffälligen Fahrstils wurde der Mann gegen 03:34 Uhr in der Lauterstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde ein deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt.

Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,39 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. |pvd

Rotlicht missachtet und Unfallflucht begangen

Kaiserslautern (ots) – Im Kreuzungsbereich Fischer-/Wilhelmstraße ist es am Samstag gegen 19:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 83-jähriger französischer Autofahrer kam von der Wilhelmstraße, bog nach links in die Fischerstraße ein und missachtete das Rotlicht.

Ein sich von links nähernder 22-jähriger Zweiradfahrer musste in der Folge eine Notbremsung einleiten und stürzte zu Boden. Hierbei entstand glücklicherweise nur geringer Sachschaden. In der Folge setzte der Autofahrer seine Fahrt jedoch fort, woraufhin der Mopedfahrer die Verfolgung aufnahm. Es gelang ihm, den Fahrzeugführer einzuholen und kurzfristig anzuhalten.

Der Autofahrer setzte seine Flucht jedoch fort und überfuhr zwei weitere rote Ampeln. Erst im Bereich der Ludwigsstraße gelang es dem Zweiradfahrer, den Pkw anzuhalten und eine Polizeistreife hinzu zuziehen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1, Tel. 0631-369-2150 in Verbindung zu setzten. |pvd

Fahrraddiebstahl

Kaiserslautern (ots) – Ein unbekannter Täter entwendete am 25.10. gegen 15:30 Uhr ein E-Bike im Wert von 1.000 Euro von einem Parkplatzgelände in der Adam-Hoffmann-Straße.

Das Herrenrad der Marke Giant wird als grau-bunt beschrieben und war mit einem Fahrradschloss gesichert. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631-369-2150 entgegen. |pvd

Verregneter Fußballabend

Kaiserslautern (ots) – Rund 49.000 Zuschauer haben am Samstagabend das Zweitligaspiel zwischen dem 1.FC Kaiserslautern und dem Hamburger SV auf dem Betzenberg live im Stadion verfolgt. Entsprechend viel los war bei der An- und Abreise der Fans auf den Straßen in und um Kaiserslautern.

Während die Anreise bis auf einige Rückstaus und zwei kleinere Unfälle mit Blechschäden noch relativ reibungslos über die Bühne ging, mussten die Stadionbesucher bei der Abreise, bedingt durch das hohe Verkehrsaufkommen, an mehreren Stellen Wartezeiten in Kauf nehmen. Beeinträchtigungen dieser Art

lassen sich bei Veranstaltungen in dieser Größenordnung nicht vermeiden.

Parallel konnte die kurzfristige Sperrung des Elf-Freunde-Kreisels für Fußgänger auf wenige Minuten begrenzt werden, bis die Gruppierungen der Gast-Fans den Kreisel passiert und den Südeingang des Bahnhofs in der Zollamtstraße erreicht hatten. Die überwiegende Mehrheit der Heim-Fans folgte den polizeilichen Empfehlungen, den Bahnhof über den Haupteingang anzusteuern, um so, ohne

Wartezeiten zu den Zügen zu gelangen.

Insgesamt verlief der Abend aus polizeilicher Sicht überwiegend friedlich. Es wurden während des gesamten Einsatzes nur einige wenige Straftaten registriert, darunter 4 Körperverletzungen, zwei Diebstähle und eine Beleidigung. Darüber hinaus wurden mehrere Vorkommnisse mit Pyrotechnik festgestellt. Die (straf-)rechtliche Überprüfung hierzu dauert an.

Aus sportlicher Sicht endete der Abend mit einem 3:3-Unentschieden, nachdem die „Roten Teufel“ zur Pause noch 2:1 in Führung lagen.

Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde beim Einsatz durch die Polizeipräsidien Einsatz, Logistik und Technik sowie Rheinpfalz unterstützt und arbeitete wie immer mit der Bundespolizei „Hand in Hand“. Wir bedanken uns bei allen Einsatzkräften und wünschen ihnen sowie allen Stadionbesuchern eine gute

Heimreise sowie einen angenehmen Sonntag. |cri

Kreis Kaiserslautern

Vorfahrt genommen – Motorradfahrer schwer verletzt

Bruchmühlbach-Miesau (ots) – Im Bereich der Autobahnbrücke in Bruchmühlbach-Miesau kam es am Samstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Autofahrer übersah beim Abbiegen nach links auf die Autobahnauffahrt ein entgegenkommendes Motorrad, wodurch es zu einer folgenschweren Kollision mit diesem kam.

Der Motorradfahrer wurde durch den Aufprall schwerverletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. |pilan

Einbruch in Netto-Filiale

Bann (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich Unbekannte Zutritt zur Netto-Filiale in Bann. Nachdem sie den Eingangsbereich überwunden hatten, machten sie sich an den Zigarettenauslagen im Kassenbereich zu schaffen. Durch die Langfinger wurde auch die Schiebetür am Eingang des Marktes beschädigt.

Durch die Polizei konnte vor Ort niemand mehr festgestellt werden. Die Ermittlungen wurden durch die Polizei Landstuhl aufgenommen. |pilan