Aus Lokal geflogen und Polizeibeamten angegriffen

Heidelberg-Altstadt (ots) – Am frühen Sonntag gegen 02:30 Uhr, wurden zwei 22-jährige Männer von einem Türsteher aus einem Lokal in der Heidelberger Altstadt verwiesen, da sie im Lokal miteinander in Streit gerieten. Darüber offensichtlich nicht sehr erfreut, beschlossen sie nun außerhalb unweit entfernt

mehrere Blumenkübel zu beschädigten.

Dies konnte durch den zuvor schon tätig gewordenen Sicherheitsmitarbeiter gesehen und der Polizei gemeldet werden. Als die beiden Männer darauf angesprochen wurden, gingen sie nun auf den Türsteher los und verletzten diesen. Nachdem die Polizeibeamten die beiden immer noch aggressiven Männer, die zwischenzeitlich auch aufeinander losgingen, voneinander trennten, richteten sich die Angriffe nun gegen die Polizeibeamten.

Erst als weitere Beamte vor Ort waren, konnten weitere Angriffe sowie Versuche wegzurennen unterbunden und die zwei Männer in die Räumlichkeiten des Reviers verbracht werden. Hier wurde nun festgestellt, dass es sich bei den Beiden um Zwillinge handelte. Ein Atemalkoholtest bei beiden Brüdern ergab einen Wert von je ca. 2 Promille.

Letztendlich wurde ihnen eine Blutprobe entnommen und sie mussten die weiteren polizeilichen Maßnahmen über sich ergehen lassen, bevor sie wieder entlassen wurden. Die Zwillinge müssen sich nun wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung sowie wegen des tätlichen Angriffs verantworten.

Pkw kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit Straßenlaterne – Flucht – Festnahme

Heidelberg (ots) – Am frühen Sonntag gegen 24 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Fahrzeugführer die Sickingenstraße in Heidelberg-Rohrbach. Hierbei kam er in einer Rechtskurve, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab, fuhr geradeaus über den Gehweg, stieß hierbei mit einem Zaun zusammen und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Laternenmast.

Im Anschluss entfernte sich der 22-Jährige von der Unfallstelle, ohne seiner Feststellungspflicht als Unfallbeteiligter nachzukommen, konnte jedoch durch eine eingesetzte Streife festgenommen werden. Das Unfallgeschehen konnte durch mehrere, namentlich bekannte, Zeugen beobachtet werden. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 11.000 EUR, der Fahrzeugführer selbst

wurde durch den Unfall leicht an der Hüfte verletzt.

Der Führerschein des jungen Mannes wurde beschlagnahmt. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen.

Fahrzeugkontrolle führt zu Weiterfahrt in die Justizvollzugsanstalt

Heidelberg, Rohrbach (ots) – Am Freitag den 27.10.23 wurde in den Abendstunden eine Streifenwagenbesatzung in Heidelberg-Rohrbach auf einen PKW-Führer aufmerksam. Im Rahmen einer Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 33-jährige Mann, das Fahrzeug offenbar unter Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Zusätzlich konnte ermittelt werden, dass gegen den Verkehrsteilnehmer ein aktueller Haftbefehl vorlag. Da er den Haftbefehl nicht bezahlen konnte, wurde er nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen in der Justizvollzugsanstalt in Mannheim eingeliefert.

Sachbeschädigung an Werbeplakaten

Heidelberg (ots) – Am 27.10.2023 gegen 15:15 Uhr, rissen 3 Jugendliche am Bismarckplatz an einer Werbefläche angebrachte 3 Plakate ab. Die Tat konnte durch 2 namentlich nicht bekannte Zeugen beobachtet und der Polizeiwache am Bismarckplatz gemeldet werden.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte (06221 18570) in Verbindung zu setzen.