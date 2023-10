Versuchtes Raubdelikt bei der Jungbuschbrücke

Mannheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchte ein 18-jähriger, rumänischer Staatsangehöriger gegen 01:50 Uhr, das Mobiltelefon eines 24-Jährigen zu entwenden. Hierzu schlug er mehrfach mit einem Schlagstock nach dem Geschädigten.

Der Geschädigte konnte den Angriffen ausweichen und verständigte über den Notruf die Polizei. Durch umgehende Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige in der Nähe der Tatörtlichkeit festgenommen werden. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeidirektion übernommen.

Durchgebrannte Lampe verursacht Kabelbrand in der Decke

Mannheim (ots) – Am frühen Sonntag gegen 00:20 Uhr, verständigte eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Meßkircher Straße in Mannheim-Seckenheim aufgrund eines Brandgeschehens die Polizei und die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Funkwagenbesatzungen teilte die aufgebrachte Bewohnerin mit, dass sich ihre vier Kinder noch im Haus befänden.

Zusammen mit zwei weiteren Bewohnerinnen konnten die eingetroffenen Streifen vier schlafende Kinder aus dem stark verrauchten Obergeschoss des Gebäudes retten. Die Feuerwehr musste zur Brandbekämpfung Teile der Decke im Wohnzimmer im Erdgeschoss öffnen und konnte hierbei einen Kabelbrand, ausgehend von einer defekten Deckenlampe, als Brandursache ausmachen.

Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Glücklicherweise wurde durch den Brand niemand verletzt und die Familie konnte über Nacht in einem Hotel untergebracht werden.

Der Sachschaden kann bisher nicht beziffert werden. /cw