Einbruch in Cafeteria der Musikhochschule

Mannheim-Innenstadt (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich noch unbekannte Täter Zutritt zu der Cafeteria der Musikhochschule im Quadrat N7 und entwendeten mehrere tausend Euro Bargeld.

Wie die Täter in das Innere gelangten, ist noch nicht abschließend geklärt. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/174-3310 zu melden.

Mann fährt mit E-Scooter unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Mannheim (ots) – Um kurz vor 01:30 Uhr kontrollierte am Freitag eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarau einen E-Scooter in der Relaisstraße. Es zeigte sich, dass der 24-jährige Fahrer nicht nur leicht alkoholisiert war, sondern auch unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Urintest schlug positiv auf Kokain und Cannabis an.

Der Mann musste deshalb eine Blutprobe abgeben. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Betäubungsmitteln verantworten. Zudem wird es führerscheinrechtliche Konsequenzen für ihn geben.

Geparkte Autos im Stadtteil Vogelstang und Mühlauhafen aufgebrochen

Mannheim (ots) – Am Donnerstagmorgen meldete um kurz nach 08 Uhr ein Passant der Polizei einen augenscheinlich aufgebrochenen Hyundai, welcher in der Rheinvorlandstraße geparkt war. Es zeigte sich, dass eine unbekannte Täterschaft eine Seitenscheibe am Auto eingeschlagen, sich so Zutritt verschafft und das Innere durchwühlt hatte. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Um 10 Uhr wurde am Geraer Ring ebenfalls ein aufgebrochenes, geparktes Auto gemeldet. Auch hier schlug eine unbekannte Täterschaft eine Seitenscheibe ein. Aus dem Inneren des Citroen wurde eine schwarze Tasche entwendet. Der Schaden wird auf 150 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen der besonders schweren Fälle des Diebstahls.

Trickbetrug im Seniorenheim – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am Donnerstag klingelte um 20 Uhr ein bislang unbekannter Täter an der Türe eines 81-Jährigen, der in der Feldstraße in einer Einrichtung für betreutes Wohnen lebt. Der Unbekannte gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus und verwickelte den Senior in ein Gespräch.

Im Laufe dessen erschlich er sich das Vertrauen des älteren Herrn. So konnte er den 81-Jährigen überreden, ihm Wertgegenstände auszuhändigen. Dann verließ der Täter unter einem Vorwand

die Wohnung und verschwand mit der Beute, die einen vierstelligen Wert hatte.

Der Täter wird als 165 cm großern, 40-50-jährigern Mann mit kräftiger Statur beschrieben. Er hatte schwarze Haare und sprach akzentfrei Deutsch.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Telefonnummer 0621-71849-0 zu melden.

Die Polizei rät generell bei unbekannten Personen an der Haustür:

Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der

Stadtwerke.

Stadtwerke. Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

Geben Sie nie Auskunft über ihr Vermögen oder Wertgegenstände.

Übergeben Sie Unbekannten niemals Bargeld oder Wertsachen. Das gilt auch für vermeintliche Vertrauenspersonen wie Behördenmitarbeiter.

Verständigen Sie im Zweifelsfall immer die Polizei!

Weitere Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere Betrugsmaschen schützen können, finden sie auch online:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

EG Quadrat verzeichnet innerhalb kürzester Zeit mehrere Erfolge

Mannheim (ots) – Angesichts des sprunghaften Anstiegs der Raub- und gefährlichen Körperverletzungsdelikte im öffentlichen Raum in der Mannheimer Innenstadt, wurde seitens der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg eine Ermittlungs- und Präsenzkonzeption an innerstädtischen, örtlichen Schwerpunkten erarbeitet.

Ziele dieser Konzeption sind unter anderem das Erkennen von Tatzusammenhängen und

möglichen Täterstrukturen sowie natürlich die Stärkung des Sicherheitsgefühls der betroffenen Bürgerinnen und Bürger, sowie Gewerbetreibender. Zur Durchführung der Konzeption wurde eine 16-köpfige Ermittlungsgruppe Quadrat (kurz EG Quadrat) gebildet.

Seit Mitte September 2023 führen die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Mannheim verstärkt am Wochenende Kontrollen durch. Demnach konnten allein an den letzten fünf Wochenenden 261 Personen kontrolliert werden.

Die EG Quadrat bearbeitet zudem derzeit aktuell 26 Fälle. Die Ermittlungen hierzu führten bislang zu 14 Tatverdächtigen; bei 5 Tatverdächtigen konnten Haftbefehle erwirkt und in Vollzug gesetzt werden.

Die Maßnahmen werden weitergeführt.