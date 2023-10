Unbekannter zündelt in Linienbus

Mainz-Hechtsheim (ots) – Geistesgegenwärtig handelte ein Busfahrer am Donnerstag, als er plötzlich auf eine Flamme im hinteren Teil seines Busses aufmerksam wurde. In einer der hinteren Sitzreihen löschte der Mainzer Busfahrer umgehend eine ca 30 cm hohe Flamme, sodass sich das Feuer nicht auf andere Sitze ausbreiten konnte.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich 10 Personen im Bus, wovon niemand verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen war der unbekannte Verursacher als Fahrgast im Bus mitgefahren und hatten diesen fluchtartig verlassen, nachdem er am Sitz gezündelt hatte.

Er kann wie folgt beschrieben werden: ca 175 cm groß, 20 Jahre alt, trug helle Kleidung.

Die Ermittlungen zum Fall laufen. Wer Hinweise zum Fall oder dem beschriebenen Fahrgast geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Versammlung zu Nahostkonflikt am Gutenbergplatz

Mainz (ots) – Mit rund 600 Teilnehmern fand am Freitagabend eine angemeldete

Versammlung zum Nahostkonflikt in Mainz am Gutenbergplatz statt. Die

ursprünglich für 50 Teilnehmer angemeldete Versammlung begann gegen 17 Uhr und

wuchs kontinuierlich auf die genannte Anzahl an.

In Absprache mit der Versammlungsbehörde stellte die Versammlungsleitung weitere Ordner zur Verfügung und gewährleistete damit eine ordnungsgemäße Durchführung der Versammlung. Die Versammlung verlief grundsätzlich friedlich und störungsfrei.

In einem Fall skandierte ein Teilnehmer jedoch lautstark eine Parole, die den Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllen könnte. In zwei weiteren Fällen wurden Schilder gezeigt, welche ebenfalls eine verbotene Aussage beinhalten könnten. Diese

Feststellungen sowie die Personalien der Verantwortlichen werden der weiteren

strafrechtlichen Bewertung zugeführt.

Die Versammlung wurde gegen 18:40 Uhr beendet. Aufgrund der Teilnehmerzahl wurde der Linienbusverkehr, in Absprache mit der Mainzer Mobilität, zeitweise umgeleitet. Die Polizei war mit ca. 30 Einsatzkräften vor Ort. Weitere Einsatzkräfte standen zur Verfügung.

Ladendieb stehlt Süßigkeit und verletzt Supermarkt-Mitarbeiter

Mainz-Neustadt (ots) – Ein bislang noch unbekannter Mann betrat am Donnerstag gegen 18:09 Uhr einen Supermarkt im Barbarossaring in der Mainzer Neustadt. Dort wollte er den Markt mit einer Packung Süßigkeiten verlassen, ohne zu bezahlen. Von einem Mitarbeiter angesprochen, wurde der Dieb plötzlich aggressiv und schlug mit einem Gegenstand mehrfach auf den Mitarbeiter ein.

Danach sprühte er mit einem reizenden Gas um sich und flüchtet zu Fuß aus dem Markt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei Mainz nach einem ca 20-jährigen Mann, der ca. 185 cm groß ist und eine schwarze Kapuze trug, verlief ergebnislos. Der verletzte Mitarbeiter des Marktes wurde in ein Mainzer Krankenhaus gebracht

Personen die durch das versprühte Reizgas beeinträchtigt wurden, werden gebeten

sich bei der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 zu

melden. Hinweise zum Vorfall oder dem flüchtigen Ladendieb können auch per

E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Dunkle Jahreszeit – mehr Aufmerksamkeit gegen Einbrecher

Mainz (ots) – „Wird es abends früher dunkel und Berufstätige sind noch nicht zu

Hause, bietet dies Einbrechern günstige Voraussetzungen um im Schutz der

Dunkelheit in Wohnungen einzubrechen.“ Wer sich diesen Satz bewusst macht, erkennt schnell, dass es in der dunklen Jahreszeit angeraten ist, noch etwas aufmerksamer zu sein und sich vorab Gedanken über eine ausreichende Sicherung der eigenen Wohnung oder des Eigenheims zu machen.

Obwohl die Fallzahlen im Polizeipräsidium Mainz, immerhin zuständig für weit über 800.000 Menschen, rückläufig sind und mit „nur“ 435 Fällen im Jahr 2022 auf dem niedrigsten Wert der letzten fünf Jahre liegen, intensiviert die Polizei ihre Maßnahmen in der nun beginnenden dunklen Jahreszeit (Oktober-März) deutlich, um diesen Phänomenbereich weiterhin intensiv zu bekämpfen.

Hierbei werden vielschichtige Ansätze gewählt, die sowohl intensive Ermittlungen

der Kriminalpolizei nach bekanntgewordenen Taten beinhalten; Ziel ist das

Erkennen bestimmter Vorgehensweisen, welche konkreten Tätern zugordnet und damit

Serien erkannt werden können, als auch offene Bestreifungen von Wohngebieten

oder Kontrollmaßnahmen zu tatrelevanten Zeiten. Ein weiterer Schwerpunkt bildet

die intensive Präventionsarbeit der Polizei.

Zum Beispiel werden Mitarbeitende der Zentralen Prävention des Polizeipräsidiums

Mainz werden zum Beispiel am 29. Oktober 2023, dem sogenannten Mantelsonntag in

Mainz Präventionsstreifen in Mainzer Stadtteilen bzw. im Mainzer Umland

durchführen. Nach dem Motto „Machen Sie es den Einbrechern nicht so leicht!“

werden gezielt Objekte mit offenen, gekippten Fenstern/Terrassentüren oder

nicht geleerten Briefkästen aufgesucht, mit dem Versuch die Bewohner über

mögliche Gefahren in diesem Zusammenhang aufzuklären. Dieses geschieht entweder im direkten Gespräch oder mittels Einwurf einer Informationskarte.

Darüber hinaus wird in diesem Rahmen auch auf die Möglichkeit einer

Einbruchschutzberatung durch den Bereich der Zentrallen Prävention hingewiesen. Diese persönlichen und individuellen Beratungen sind auf das jeweilige Eigenheim

abgestimmt. Die Einbruchsschutzberaterinnen und -Berater bewerten die aktuellen

Schutzeinrichtungen und sprechen kostenfrei und produktneutral Empfehlungen aus.

Das diese Präventionsarbeit wirkt, zeigt der hohe, sogenannte Versuchsanteil; in

mehr als einem Drittel der Fälle schaffen es die Täter nicht, in die Objekte

einzudringen.

Aktuell ist „Einbruch“ auch ein Schwerpunkt auf der Webseite

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/. Hier finden sich zahlreiche

Informationen zu Einbruchsschutz, zum Beispiel mit einem „interaktiven Haus“

oder zu den psychischen Belastungen nach einem Einbruch.

Das LKA Rheinland-Pfalz (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/29763/5635890)

bietet darüber hinaus, noch heute (Freitag, den 27.10.2023 um 16:00 Uhr) eine

Online-Veranstaltung in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

über Möglichkeiten des Einbruchschutzes mit dem Schwerpunkt zu smarten

Türschlössern für Haus- und Wohnungseingangstüren an. Anmeldung unter: https://j

oin.next.edudip.com/de/webinar/wie-smart-sind-smarte-turschlosser/1953900