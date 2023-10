Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger

Bad Sobernheim (ots) – Am 27.10.2023 gegen 07.15 Uhr, befuhr die 22jährige Fahrerin eines PKW Opel in Bad Sobernheim die Poststraße aus Richtung Bahnhofstraße kommend in Fahrtrichtung Staudernheimer Straße. In der Nähe der Einmündung zur Igelsbachstraße überquerte ein 24jähriger Fußgänger die Fahrbahn von links nach rechts. Hierzu nutzte der Fußgänger den dortigen Fußgängerüberweg.

Möglicherweise hat ein aus Richtung Staudernheimer Straße kommender PKW-Fahrer an dem Fußgängerüberweg angehalten und dem Fußgänger das Überqueren ermöglicht. Nachdem der Fußgänger bereits mehr als die Hälfte der Fahrbahn überquert hatte, wurde er von der Opel-Fahrerin frontal erfasst. Der Fußgänger wurde bei dem Aufprall schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Die Polizei Kirn hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bezüglich des Unfallhergangs werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben machen können. Es werden insbesondere Hinweise zu dem möglicherweise entgegenkommenden und am Fußgängerüberweg anhaltenden PKW erbeten. Die Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kirn unter der Rufnummer 06752/1560.

Verkehrsunfallflucht auf der B428 – Zeugen gesucht

Bad Kreuznach (ots) – Am heutigen Morgen ereignete sich gegen 01:25 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B428 in Bad Kreuznach in Höhe der Diskothek ‚VIVA‘. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte ein Fahrzeug mit dem auf der Fahrbahn befindlichen Fahrbahnteiler. Durch die Kollision wurden die Begrenzungselemente auf einer Länge von ca. 10m aus der Verankerung gerissen und über die gesamte Fahrbahnbreite verteilt.

Mehrere nachfolgende Verkehrsteilnehmer konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen und überfuhren die umherliegenden Teile. Der/Die Unfallverursacher/in entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Diese musste für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Reinigungsarbeiten für ca. eine Stunde einseitig gesperrt werden.

Die Polizei Bad Kreuznach erbittet Zeugenhinweise unter der 0671 8811 101.

Diebstahl aus Gartenparzelle – Zeugen gesucht

Bad Sobernheim (ots) – In der Zeit von Montag 23.10.2023 gegen 10 Uhr bis Mittwoch 25.10.2023 um 09:30 Uhr, kam es zu einem Diebstahl eines Rasenmähers aus einer Gartenparzelle. Bislang unbekannte Täter zerschnitten einen Teil des Maschendrahtzauns, um auf die hinter den Tennisplätzen befindliche Parzelle zu gelangen.

Hier entwendeten die Unbekannten einen roten und benzinbetriebenen Rasenmäher der Marke „Einhell“. Mögliche Zeugen, die im Tatzeitraum Wahrnehmungen gemacht haben, möchten sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-1560 melden.