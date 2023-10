Versammlung verläuft friedlich

Kaiserslautern-Innenstadt (ots) – Ohne besondere Vorkommnisse verlief die angemeldete Versammlung „Für Menschenrechte in Palästina“, am späten Freitagnachmittag in der Innenstadt. Rund 120 Teilnehmer auf dem Stiftsplatz ein, um durch Transparente, Fahnen sowie Parolen friedlich zu protestieren.

Neben den Protestaktionen fanden 6 Redebeiträge statt. Hintergrund ist der aktuelle Krieg in Nahost. Ziel des Protestes war, die Aufmerksamkeit auf die Situation der Bevölkerung zu lenken und Solidarität auszudrücken.

Für die Einsatzkräfte der städtischen Ordnungsbehörde und der Polizei gab es keine Gründe einzugreifen. Nach 1 Stunde wurde die Versammlung durch die Veranstalterin beendet. Neben der Polizei war auch die Versammlungsbehörde der Stadt Kaiserslautern und das Ordnungsamt im Einsatz. |Sie

Einbruch in Werkstatt

Kaiserslautern (ots) – Mitarbeiter meldeten der Polizei am späten Donnerstag, dass der Einbruchsmeldealarm in einem Werkstattgebäude, in der Entersweilerstraße ausgelöst hätte. Die Beamten konnten vor Ort feststellen, dass sich ein Täter gewaltsam Zugang zu einem Büro verschafft hatte. Dort waren mehrere Schubläden und Schränke durchwühlt.

Ob etwas fehlt ist zurzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Einbruchs aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2620 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Betrugsversuch – Seniorin reagiert richtig

Mackenbach (ots) – Da hatten es Betrüger am Dienstagmorgen auf eine 83-jährige Frau aus Mackenbach abgesehen. Wie oftmals bei Schockanrufen üblich, riefen die Gauner an und gaukelten der Seniorin vor, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte.

Die Tochter müsse, laut den Anrufern, ins Gefängnis, wenn die Rentnerin nicht eine Kaution für die „Unfallverursacherin“ zahlen würde. Bei dem Wort „Kaution“ fiel der

83-Jährigen der Betrugsversuch auf und sie unterbrach sofort das Gespräch, indem

sie auflegte. Kurz darauf informierte sie die Polizei und erstatte Anzeige. Die

Ermittlungen wegen des Betrugsversuchs laufen.

Die Polizei gibt folgende Hinweise:

Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an.

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Nutzen sie hierfür nicht die Rückruftaste.

Bedenken Sie: Niemals ist die Behandlung eines Unfallopfers von einer vorherigen

Zahlung eines Geldbetrages abhängig. |kfa

Fußball auf dem Betzenberg – Hinweise der Polizei

Kaiserslautern (ots) – Auf dem Betzenberg kommt es am Samstagabend (28. Oktober 2023) zu einem Aufeinandertreffen der beiden Traditionsvereine 1. FC Kaiserslautern und Hamburger SV. Spielbeginn im Fritz-Walter-Stadion ist um 20.30 Uhr. Erwartet

wird ein „volles Haus“ – das heißt es werden rund 49.000 Menschen nach Kaiserslautern kommen.

Auf den Straßen zwischen den Autobahnabfahrten und dem Stadion sowie in der Innenstadt wird entsprechend viel los sein. Besucher sollten deshalb möglichst frühzeitig anreisen und Zeitpuffer einplanen, denn bei Veranstaltungen in dieser Größenordnung muss mit Beeinträchtigungen und Wartezeiten gerechnet werden.

Für Autofahrer der Hinweis: Wegen der aktuell noch laufenden Oktober-Kerwe steht

der Messeplatz nicht als Parkraum zur Verfügung. Die wenigen Parkmöglichkeiten

in der Innenstadt dürften größtenteils durch Kerwe-Besucher belegt sein. Dadurch

werden noch weniger Parkplätze als sonst zur Verfügung stehen. Auch muss damit

gerechnet werden, dass die P& R-Parkplätze im Bereich KL-Ost (Schweinsdell) und

Uni sich schneller füllen. Der Shuttle-Service zum Stadion startet zwei Stunden

vor Spielbeginn.

Unser Tipp: Nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel! Für die An-und Abreise der

Fußballfans werden durch die Deutsche Bahn AG zusätzliche Züge eingesetzt. Die

Fahrplan-Auskunft ist unter https://s.rlp.de/F5MbV abrufbar. Allerdings sollten

auch Bahnreisende wegen des Wochenend- und Ferien-Rückreise-Verkehrs mit einer

starken Auslastung der Züge rechnen und genügend Zeit einplanen.

Hinsichtlich der Verkehrsmaßnahmen im Stadionumfeld beziehungsweise rund um den

Elf-Freunde-Kreisel lässt sich schon jetzt sagen: Sowohl vor als auch nach dem

Spiel kann es insbesondere am Kreisel sowie in den angrenzenden Straßen zu

Beeinträchtigungen kommen. Kurzfristige Schließungen sind, je nach aktueller Lage möglich. Wartezeiten können nicht ausgeschlossen werden.

Stadionbesucher sollten sich darauf einzustellen. An dieser Stelle noch einmal

der Tipp, insbesondere für die heimischen Stadionbesucher, die nach dem Spiel

zum Hauptbahnhof wollen: Mit einem kleinen Umweg über die Kant- und

Barbarossastraße besteht jederzeit die Möglichkeit, den Haupteingang des

Bahnhofs zu erreichen, ohne am Kreisel möglicherweise warten zu müssen.

Allgemeine Informationen zu den Polizeieinsätzen bei Fußballspielen auf dem

Betzenberg finden Sie auf der Internetseite der Polizei unter

https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern

Aktuelle Informationen zu Verkehr und Polizeieinsatz veröffentlicht das

Polizeipräsidium Westpfalz außerdem unter https://twitter.com/polizei_kl, die

Nachrichten der Bundespolizei finden Sie unter https://twitter.com/bpol_koblenz

Wir wünschen allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen angenehmen

Fußballabend in Kaiserslautern. Wir freuen uns auf ein spannendes Fußballspiel

und auf ein faires Miteinander in und außerhalb des Stadions. |cri