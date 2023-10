Tankstelle überfallen – Zeugen gesucht

Mutterstadt (ots) – Ein bislang unbekannter Mann überfiel am Donnerstag (26.10.2023) eine Tankstelle in der Ludwigshafener Straße in Mutterstadt. Der Unbekannte betrat um 23.08 Uhr die Tankstelle und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld. Anschließend flüchtete er mit Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Angestellte der Tankstelle wurde bei dem Überfall nicht verletzt.

Der Täter war circa 1,70 Meter groß, bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover und mit einer dunklen Trainingshose. Er trug weiße Turnschuhe und hatte sich einen Damenstrumpf über den Kopf gezogen.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit 16-Jährigem Radfahrer

Limburgerhof (ots) – Am gestrigen Vormittag gegen 10:00 Uhr, befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Fahrrad verbotswidrig den Gehweg der Jahnstraße. Als ein 72-Jähriger aus seinem Grundstück ausfuhr, übersah er den Fahrradfahrer, kollidierte mit diesem, sodass der 16-Jährige stürzte.

Der Radfahrer aus Limburgerhof verletzte sich leicht, eine medizinische Versorgung in einem Krankenhaus war nicht notwendig. Am Pkw des Fahrzeugführers entstand geringer Sachschaden.

Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Böhl-Iggelheim (ots) – Am 26.10.223 gegen 11:30Uhr, kam es im Ortsteil Iggelheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 89-jährigen Autofahrerin und einer 81-jährigen Radfahrerin. Die 89-Jährige aus Böhl-Iggelheim befuhr die Straße Am Schwarzweiher in Richtung L528.

Als sie in die Einmündung einfuhr, übersah sie die von rechts kommenden und bevorrechtigte Radfahrerin, die den Radweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, die Radfahrerin stürzte, verletzte sich glücklicherweise nur leicht und musste nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden.