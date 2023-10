Riskanter Kavaliersstart mit Folgen für die Verkehrssicherheit

Speyer (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 3 Uhr startete ein schwarzer hochmotorisierter PKW der Marke Daimler aus dem Stand an der Kreuzung Iggelheimer Straße / Landwehrstraße mit Vollgas und lautem Auspuffgeräusch. Im weiteren Verlauf befuhr er die Iggelheimer Straße in Richtung Stadtmitte und die Lina-Sommer-Straße, wobei er weiter stark beschleunigte und mit durchgehend erheblich überhöhter Geschwindigkeit fuhr.

Eine Polizeistreife wurde auf die Fahrmanöver des Daimler aufmerksam, scheiterte aber aufgrund der hohen Geschwindigkeiten im innerörtlichen Straßennetz zunächst an dessen Verfolgung. Gegen 04:20 Uhr entdeckten Polizeibeamte das mutmaßliche Tatfahrzeug geparkt in der Burgstraße und versuchten, zwei beim Fahrzeug befindliche junge Männer zu kontrollieren.

Die jungen Männer rannten zunächst davon. Die Polizeibeamten konnten allerdings Beide im Nahbereich ergreifen. Es handelte sich bei ihnen um den 23-jährigen mutmaßlichen Fahrer sowie einen 19-jährigen mutmaßlichen Beifahrer. Der 23-Jährige gab sich zunächst erfolglos als ein Verwandter aus, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem lagen Anhaltspunkte für eine Cannabisbeeinflussung bei ihm vor, die ein Urintest letztlich bestätigte.

Die Beamten veranlassten bei ihm eine Blutentnahme und durchsuchten das Fahrzeug. Hierbei stellten sie im Innenraum zwei Behältnisse fest, die geringe Anhaftungen von Kokain aufwiesen. Nach der Sicherstellung der Behältnisse untersagten die Beamten die Weiterfahrt, stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten Strafverfahren, u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Durchführung eines verbotenen KFZ-Rennens ein. Bislang liegen keine Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer vor. Personen- oder Sachschäden entstanden nicht.

Die Polizei bittet Zeugen oder Geschädigte um Mitteilung mutmaßlicher Gefährdungssituationen oder Schäden, die infolge des Fahrverhaltens eines schwarzen Daimler AMG mit HP-Kennzeichen entstanden sind, per Tel: an 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Unfall mit verletztem Radfahrer

Speyer (ots) – Am 26.10.2023 gegen ca. 18:50 Uhr fuhr ein 55-jähriger PKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug vom Parkplatz eines Discounters in die Franz-Kirrmeier-Straße ein. Hierbei bemerkte er einen ordnungsgemäß auf dem Radweg in Richtung Otterstadt fahrenden 54-jährigen Fahrradfahrer zu spät.

Bei dem folgenden Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer und verletzte sich am Bein. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Taschendiebstahl in Discounter

Speyer (ots) – Am Donnerstag zwischen 11 und 12 Uhr entwendeten unbekannte Täter in einem Supermarkt in der Iggelheimer Straße den Geldbeutel aus der Gesäßtasche eines 63-Jährigen, der dies erst an der Kasse feststellte. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Im Geldbeutel befanden sich etwa 200 Euro, sowie der Personalausweis und der Führerschein des Mannes.

Wer hat die Tat im LIDL beobachtet, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Unfall – Vorfahrt missachtet

Speyer (ots) – Am 26.10.2023 kam es gegen 07:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW in der Industriestraße. Eine 32-jährige Autofahrerin befuhr die Industriestraße in Richtung Stockholmer Straße.

Im Kreuzungsbereich Industriestraße/Karl-Leiling-Allee/B39 bog eine 38-jährige Autofahrerin von der Karl-Leiling-Allee nach rechts in die Industriestraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt der 32-Jährigen, welche durch das Verkehrsschild „Vorfahrt gewähren“ angezeigte wurde. An den kollidierten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.800 Euro.