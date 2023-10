Verkehrsunfall mit Totalschaden (Foto)

Annweiler (ots) – Am 26.10.23 befuhr ein 37-jähriger PKW-Fahrer die Bundesstraße 10 in Höhe Annweiler in westlicher Richtung. Als dieser gegen 11:30 Uhr bei der Einmündung Annweiler/West nach links zur Bundesstraße 48 abbiegen wollte, übersah er ein entgegenkommendes und vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug.

Bei der anschließenden Kollision entstand an beiden Personenkraftwagen ein wirtschaftlicher Totalschaden in der Gesamthöhe eines niedrigen 5-stelligen Betrages. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurden die beteiligten Fahrzeugführer nicht verletzt.

Kuh auf der Fahrbahn unterwegs

Bad Bergzabern (ots) – Am 26.10.2023 gegen 14:15 Uhr wurde der Polizei eine freilaufende Kuh auf der Kreisstraße 11 bei Bad Bergzabern gemeldet. Vor Ort konnte die Kuh auf der Fahrbahn durch die Beamten festgestellt und schließlich wieder zurück in ihr Gehege getrieben werden.

Gurtmuffel und Handysünder unterwegs

Bad Bergzabern (ots) – Am Mittwoch 27.10.2023 zwischen 09:30-13 Uhr, wurden in der Weinstraße Verkehrskontrollen, insbesondere im Bereich der Pflicht zum Tragen eines Sicherheitsgurtes im Straßenverkehr und der verbotswidrigen Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt, durchgeführt.

Hierbei wurden in dem Zeitraum 10 Fahrzeugführer ohne Sicherheitsgurt festgestellt. Drei Fahrzeugführer nutzten unerlaubt ihr Mobiltelefon. Außerdem wurden drei weitere Verwarnungsgelder ausgesprochen, da entsprechende Dokumente nicht mitgeführt wurden.

Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Altdorf (ots) – Am 26.10.2023 kam es in der Zeit von 20:00 bis 22:00 Uhr in Altdorf zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmierereien. Bislang unbekannte Täter hatten eine Hauswand, im Bereich der Ringstraße, Ecke Schloßstraße, mittels Sprühfarbe beschädigt.

Zeugen, die nähere Hinweise zum Tathergang oder möglichen Tätern geben können, melden sich bitte bei der zuständigen Polizeidienststelle Edenkoben per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de oder der Telefonnummer 06323-9550.

E-Bike’s entwendet

Bad Bergzabern (ots) – Am gestrigen Abend 26.10.23, zwischen 20-22:30 Uhr, wurden in der Luitpoldstraße aus einem abgestellten Van, zwei hochwertige E-Bike’s der Marke Cube bzw. Bulls entwendet. An dem Van wurde eine Scheibe eingeschlagen und die Fahrräder über die Tür aus dem Fahrzeuginnenraum entwendet.

Der Diebstahlschaden wird auf 6.500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Von Fahrbahn abgekommen

A65/Edenkoben (ots) – Der Fahrer eines Sattelzuges musste gestern (26.10.2023, 12.45 Uhr) auf der A65, Fahrtrichtung Landau von Ludwigshafen kommend, auf dem rechten Fahrstreifen verkehrsbedingt abbremsen.

Hierbei kam er ins Schlingern und geriet anschließend nach rechts in die Bankette, wo er sich festfuhr und zum Stehen kam. Zur Bergung musste ein Abschleppdienst verständigt werden, wodurch es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam.