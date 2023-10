Streit um Falschparken mündet in Schlägerei

Altlußheim (ots) – Am Donnerstag parkte um kurz vor 14 Uhr ein Lieferdienst vor der Hofeinfahrt eines Seniors in der Friedrichstraße. Dieser war von zwei jungen Männern, welche in der Nachbarschaft bei Fassadenarbeiten halfen, angefordert worden.

Über die Parkweise des Lieferdienstes entspann sich ein Streit zwischen dem Senior und den jüngeren Männern, der in wechselseitigen Handgreiflichkeiten mündete. Eine Zeugin meldete den Vorfall der Polizei. Der Senior zog sich bei der Schlägerei leichte Verletzungen zu.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sowie die jeweiligen Tathandlungen sind Gegenstand der nun eingeleiteten Ermittlungen wegen wechselseitiger Körperverletzung.

Unfall auf der B 292 mit hohem Sachschaden

Helmstadt (ots) – Zu einem Unfall kam es am Donnerstag um 06.50 Uhr auf der B 292 bei Helmstadt. Ein 24-jähriger Fordfahrer bog nach links in die Bahnhofstraße ab und missachtete hierbei den Vorrang des Jeeps eines 41-Jährigen. Dieser stieß mit dem Ford an dessen rechter Seite zusammen, was zur Folge hatte, dass der Ford gedreht und im Weiteren über eine Verkehrsinsel geschoben wurde.

Hierbei wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Die Rotation des Ford wurde dann letztendlich durch einen Bus gestoppt, welcher gerade von der B 292 nach rechts in die Bahnhofstraße eingebogen war. Der Ford kam mit seinem Heck am Vorderrad des Linienbusses zum Stehen. Im Bus befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Fahrgäste. Im Ford lösten aufgrund des Unfalls die Airbags aus, wodurch der

Fahrer leicht verletzt wurde. Ein verständigter Rettungswagen versorgte an der Unfallstelle die Verletzungen des 24-Jährigen.

Der Ford und der Jeep mussten aufgrund des Schadens abgeschleppt werden. Der Bus wurde bei dem Unfall nur leicht beschädigt. Der Gesamtschaden des Unfalls beläuft sich auf mehrere tausend Euro im fünfstelligen Bereich. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr durch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Polizeireviers Sinsheim geregelt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Das Polizeirevier Sinsheim hat nun die Ermittlungen zum Unfallhergang eingeleitet.