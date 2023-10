Wechselfallenschwindel entlarvt

Löhnberg (ots)-(fh) – Am Donnerstag 26.10.2023 hat ein Mann in Löhnberg versucht, die Mitarbeiterin einer Apotheke übers Ohr zu hauen. Die Frau durchschaute den Betrugsversuch. Gegen 14:30 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann die Apotheke in der Waldhäuser Straße und bat die 43-jährige Mitarbeiterin in gebrochenem Englisch, ihm Geld zu wechseln.

Zunächst willigte die Frau ein, sodass der Täter damit begann mehrere 5 Euro Scheine auf den Tresen zu legen. Während die Mitarbeiterin die Scheine zählte, legte der Unbekannte jedoch immer mehr Scheine auf die Ablage, offenbar um sein Gegenüber abzulenken und zu verwirren. Da dieser Prozess der 43-Jährigen jedoch sonderbar vorkam und sich in ihr das Gefühl regte, dass etwas nicht stimmen würde, brach sie den Geldwechselvorgang ab. Daraufhin lief der Fremde zügig davon.

Bei dem Unbekannten handelt es sich um einen 35-40 Jahre alten Mann, der mit einer schwarzen Mütze, einem schwarz/weißen Pullover mit rotem Strich auf den Ärmeln, einer schwarzen Weste und blauen Jeans bekleidet war.

Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand auf Wechselgeld anspricht. Die Täter nutzen oft die Gelegenheit in den Momenten, in denen die Opfer ihre Geldbörsen sowieso in der Hand haben, wie beispielsweise an Parkschein- oder Geldautomaten. Wenn Sie hilfsbereit sein wollen, achten Sie darauf, dass Sie Ihre Geldbörse fest in der Hand halten und vom Ansprechpartner abgewandt nach passendem Kleingeld durchsuchen. Ganz wichtig: Die Finger eines Unbekannten haben an und in Ihrer Geldbörse nichts verloren!

Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise zum Täter unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Altkleidercontainer brennt

Dornburg-Frickhofen, Schulstraße Höhe Bürgerhaus (ots)-(fh) – In Dornburg-Frickhofen hat am Donnerstag 26.10.2023 ein Altkleidercontainer gebrannt. Die Polizei ermittelt. Gegen 16:50 Uhr wurde die Polizeistation Limburg über die Rettungsleitstelle auf einen brennenden Altkleidercontainer nahe des Bürgerhauses in der Waldhäuser Straße in Kenntnis gesetzt.

Beim Eintreffen der Polizeikräfte war der Container bereits gelöscht. Es war ein Schaden von knapp 2.000 Euro entstanden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 bei der Polizei in Limburg zu melden.

Fahrraddieb schlägt zu

Waldbrunn-Ellar (ots)-(eh)- In der Zeitspanne von Dienstag 16.15 Uhr bis Mittwoch 16.15 Uhr schlugen Fahrraddiebe in Waldbrunn-Ellar zu und entwendeten ein Mountainbike. Dieses wurde von seiner Besitzerin mittels Fahrradschloss gesichert in ihrer Garage in der Unterstraße abgestellt.

Auf bislang unbekannte Art und Weise entwendeten Langfinger das Fahrrad der Marke KTM und entkamen mit ihrem Diebesgut in Höhe von circa 900 EUR unerkannt. Hinweise zum Verbleib des Fahrrads oder der Täter nimmt die Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Tankstelleneinbrecher scheitern

Elz (ots)-(eh) – In der Nacht zum Freitag scheiterten Diebe bei dem Versuch, in eine Elzer Tankstelle einzubrechen. Zwei bislang unbekannte männliche Täter betraten um 00.07 Uhr das Tankstellengelände in der Hadamarer Straße. Dort machten sie sich mittels Werkzeug an der Eingangstür zu schaffen.

Als dies misslang, versuchten die beiden sich über die Besucher-Toilette Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Als dies auch nicht zum gewünschten Erfolg führte, entfernten sich die Täter um 00.10 Uhr unverrichteter Dinge vom Gelände.

Hierbei hinterließen sie einen Sachschaden in Höhe von circa 800 EUR. Durch die vorhandenen Videoaufzeichnungen können die beiden wie folgt beschrieben werden:

Beide Täter waren männlich, ca. 180 cm groß, trugen je einen schwarzen Kapuzenpullover sowie weiße Masken. Des Weiteren trugen sie Handschuhe.

Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Limburg Limburg-Weilburg ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

