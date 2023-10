Autoknacker erbeuten Gartenwerkzeug

Schwalbach am Taunus, Mittwoch 25.10.2023, 15:30 Uhr bis Donnerstag 26.10.2023, 06 Uhr

(jn)Gartenwerkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro haben Autoaufbrecher zwischen Mittwoch und Donnerstag in Schwalbach erbeutet. Zwischen 15:30 Uhr und 06:00 Uhr zerstörten sie eine der hinteren Fensterscheiben des im Ostring geparkten Wagens und schnappten sich hochwertige Werkzeuge des Herstellers „STIHL“. Dabei handelt es sich um Heckenscheren, Motorsägen sowie Freischneider und Laubbläser. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehr als 7.000 Euro. Zudem entstanden mehrere Hundert Euro Sachschaden.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Auseinandersetzung im Straßenverkehr

Hattersheim am Main, Landwehrstraße, Im Boden, Donnerstag, 26.10.2023, 09:25 Uhr

(jn)In Hattersheim kam es am Donnerstagmorgen zu einer Auseinandersetzung zwischen Verkehrsteilnehmern. Den Angaben der Beteiligten zufolge sei man um 09:25 Uhr infolge eines Bremsmanövers in der Landwehrstraße in Streit geraten, wobei auch rassistische Beleidigungen gefallen sein sollen.

Infolgedessen sei es zu wechselseitigen Beleidigungen und Körperverletzungen gekommen, bei denen sowohl ein 69-jähriger Autofahrer als auch die 19 und 39 Jahre alten Fahrzeuginsassen des zweiten Pkw beteiligt waren. Der 19-Jährige und die 39-Jährige mussten beide in einem Krankenhaus untersucht werden.

Die Polizei hat entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen des Vorfalles oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.

25-Jähriger randaliert in Geschäft und verletzt Kunden

Kelkheim (Taunus), Hornauer Straße, Donnerstag, 26.10.2023, 14:30 Uhr

(jn)Am Donnerstagmittag ist ein 25-jähriger Kunde in einem Kelkheimer Geschäft ausgerastet, wobei er einen weiteren Kunden verletzt und Sachschaden verursacht hat. Um 14:30 Uhr habe sich der 25-Jährige in dem Lebensmittelgeschäft in der Hornauer Straße aufgehalten und an der Kasse angestanden. In dem Zusammenhang sei er wütend geworden, da es ihm nicht schnell genug gegangen sei. So soll er zunächst einen 54-jährigen Kunden beleidigt und später auch körperlich attackiert haben, indem er eine Glasflasche auf ihn warf und auf ihn einschlug. Zudem verursachte er durch sein randalierendes Verhalten einen dreistelligen Sachschaden. Gegen den Mann wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt. Indes musste der verletzte 54-Jährige zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Kontrollen hinsichtlich Drogen und Alkohol im Straßenverkehr

L3266, Hattersheim am Main

(jn)Am Donnerstag fanden im Main-Taunus-Kreis Verkehrskontrollen statt, bei denen die Polizei berauschte Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer ins Visier nahm. Während es bei der 1. Kontrollstelle zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr auf der L 3266 trotz mehr als 50 kontrollierter Fahrzeuge lediglich kleinere Ordnungswidrigkeiten zu beanstanden gab, mussten im Rahmen der 2. Kontrolle vier Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Diese wurde zwischen 21.30 Uhr und 00:30 Uhr in der Frankfurter Straße in Hattersheim durchgeführt.

Ein 32-jähriger Mann führte seinen Pkw unter dem Einfluss von Drogen und war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Auch gegen seine Ehefrau wurde als Halterin des Fahrzeuges ein Verfahren eingeleitet, da sie die Fahrt zugelassen hatte, obwohl ihr Mann keinen Führerschein besitzt. Auch bei einem 44-jährigen Autofahrer reagierte ein Drogenvortest positiv, was für ihn gleichfalls eine Blutentnahme und ein eingeleitetes Strafverfahren zur Folge hatte. Ein weiteres Verfahren wurde gegen einen 35-jährigen Motorradfahrer eingeleitet, da er keine Erlaubnis für das Führen eines Motorrades nachweisen konnte.

Überholvorgang endet neben der Fahrbahn

Flörsheim am Main, Bundesstraße 40, Donnerstag, 26.10.2023, 07:57 Uhr

(jn)Ein junger Flörsheimer hat am Donnerstagmorgen am Steuer seines Opel Corsas die Kontrolle über den Wagen verloren. Er kam von der Fahrbahn ab und musste in der Folge in einem Krankenhaus behandelt werden. Um 07:57 Uhr befuhr der 24-Jährige die B 40 von Wicker in Fahrtrichtung Hochheim, als er versuchte einen vorausfahrenden Pkw zu überholen. Aufgrund eines entgegenkommenden Pkw brach er den Überholvorgang ab, indem er eine Gefahrenbremsung einleitete. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Glücklicherweise kam es zu keiner Kollision mit einem weiteren Fahrzeug. Dennoch erlitt der 24-Jährige Verletzungen. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Audi bei Unfallflucht beschädigt

Hofheim am Taunus, Wallau, Rüdesheimer Straße, Donnerstag, 26.10.2023, 06:50 Uhr bis 09:00 Uhr

(jn)In den Morgenstunden ist am Donnerstag in Wallau ein Audi beschädigt worden. Das Fahrzeug parkte zwischen 06:50 Uhr und 09:00 Uhr am Fahrbahnrand der Rüdesheimer Straße auf Höhe der Hausnummer 2a. Als die Geschädigte zu ihrem Pkw zurückkam, fiel ihr ein frischer Schaden am vorderen Fahrzeugbereich auf. Augenscheinlich war ein unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken mit dem Audi kollidiert und trotz der verursachten Beschädigungen weitergefahren. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Nun ermittelt der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus wegen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise. Diese werden unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegengenommen.

Kia angefahren und geflüchtet

Flörsheim am Main, Dienstag 24.10.2023, 18 Uhr bis Donnerstag,26.10.2023, 07:30 Uhr

(jn)Ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro ist zwischen Dienstag und Donnerstag bei einer Verkehrsunfallflucht in Flörsheim entstanden. Der später beschädigte Kia war am Dienstagabend um 18:00 Uhr unbeschädigt in der Frankfurter Straße auf Höhe der Hausnummer 18 abgestellt worden. Am Donnerstagmorgen bemerkte die Geschädigte dann einen Schaden an Heckstoßstange.

Hinweise bitte an die Unfallfluchtgruppe der Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Dienstag: Hofheim am Taunus, Vinzenzstraße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

