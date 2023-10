Wiesbaden, Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

38-Jähriger angegriffen und beraubt

Wiesbaden-Wilhelmstraße (ots)-(pl) – Ein 38-jähriger Mann wurde am Donnerstag 26.10.2023 in der Parkanlage „Warmer Damm“ angegriffen und beraubt. Nach Angaben des Geschädigten sei er gegen 15.45 Uhr in der Parkanlage von 2 Männern angesprochen und um Geld gebeten worden. Nachdem der 38-Jährige sich daraufhin entfernen wollte, griff ihn das Duo an entwendete und sein Bargeld.

Täterbeschreibung:

Die beiden Räuber wurden als ca. 25-30 Jahre alt, 1,70-1,80 Meter groß, mit einem „südländischen Erscheinungsbild“ und kurzen schwarzen Haaren beschrieben.

Einer der beiden soll einen schwarzen ungepflegten Vollbart gehabt und eine dunkelgrüne Camouflage-Hose sowie einen beigefarbenen Rucksack getragen haben.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter Tel: (0611) 345-0 entgegen.

Frau im Linienbus unsittlich berührt

Wiesbaden-Biebrich (ots)-(pl) – Eine 24-jährige Frau wurde am Donnerstag 26.10.2023 in einem Linienbus von einem unbekannten Mann sexuell belästigt. Die Frau war gegen 09 Uhr im Bus der Linie 9 unterwegs, als sie von einem ihr gegenübersitzenden Mann im Bereich der Carl-Bosch-Straße unsittlich berührt worden sei.

Darüber hinaus habe der Unbekannte seine Hose geöffnet und sich im Genitalbereich angefasst. Der Täter soll etwa 35 Jahre alt sowie ca. 1,85 Meter groß gewesen sein und eine normale Statur sowie einen braunen Bart gehabt haben. Getragen habe er einen grünen Jogginganzug mit Kapuze. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Einbrecher zugange

Wiesbaden, Festgestellt: 26.10.2023,

(pl)Am Donnerstag wurden in Wiesbaden drei Wohnungseinbrüche festgestellt. In der Goerdelerstraße brachen unbekannte Täter zwischen Sonntagabend und Donnerstagnachmittag in eine Wohnung ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Etwa im selben Zeitraum verschafften sich Einbrecher durch ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zu einer

Wohnung in der Uhlandstraße.

Nachdem sie die Zimmer nach Wertgegenständen durchsucht hatten, ergriffen sie mit aufgefundenem Bargeld die Flucht. Der dritte Wohnungseinbruch ereignete sich zwischen Dienstagmorgen und Donnerstagnachmittag in der Richard-Wagner-Straße.

In diesem Fall hebelten die Täter die Terrassentür der betroffenen Wohnung auf und ergriffen mit bislang noch unbekanntem Diebesgut die Flucht. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter Tel: (0611) 345-0 entgegen.

Glasscheibe von Geschäft eingeschlagen und Schuhe entwendet

Wiesbaden, Kirchgasse, 26.10.2023,

(pl)In der Nacht zum Freitag haben unbekannte Täter aus der Vitrine eines Schuhgeschäftes in der Kirchgasse Schuhe gestohlen. Die Täter schlugen die Glasscheibe der Vitrine ein und entwendeten mehrere Paar Schuhe. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Achtung Einbrecher – Polizei berät an 03.10.2023

Wiesbaden (ots) – In den Wintermonaten und der damit einhergehenden „dunklen Jahreszeit“ sind die Rahmenbedingungen für Einbrecher besonders günstig. Die Täter machen sich die früh einsetzende Dämmerung und Dunkelheit zu Nutze, um unbemerkt in Häuser und Wohnungen einzubrechen. Sie nutzen meist Gelegenheiten, wie ein gekipptes Fenster, unverschlossene Türen oder die offensichtliche Abwesenheit der Bewohner.

In jeder Wohnung, jedem Ein- oder Mehrfamilienhaus gibt es immer Dinge, die Einbrecher gerne mitnehmen, am liebsten natürlich Bargeld, Schmuck und andere gut verwertbare Gegenstände. Dabei ist es so einfach, den Einbrechern das Leben schwer zu machen. Technische Sicherungen und das richtige Verhalten können dazu führen, dass Einbrüche bereits im Versuchsstadium scheitern.

Am Montag 30.10.2023, können sich interessierte Bürger zwischen 13-16 Uhr im Hof des 3. Polizeireviers in der Willy-Brandt-Allee 2 von Fachleuten der Polizei in Sachen Einbruchsschutz beraten lassen.

Doch auch für andere Fragen rund um das Thema Kriminalität stehen die Beamtinnen und Beamten zur Verfügung. Informieren Sie sich also, wie es den Einbrechern schwerer gemacht werden kann. Kommen Sie zuerst zu uns, bevor der Einbrecher zu Ihnen kommt.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen für die kommende Woche:

Dienstag: A66, Fahrtrichtung Rüdesheim, AS Mainzer Straße

Mittwoch: A3, Fahrtrichtung Frankfurt, zwischen TuR Medenbach und Autobahnkreuz,

Wiesbaden

Donnerstag: Bundesstraße 455

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus

Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen – Tatverdächtiger ermittelt,

Schlangenbad-Georgenborn (ots)-(fh) – Am Donnerstag 26.10.2023 gegen 08 Uhr, beschädigte ein Mann mehrere in Schlangenbad-Georgenborn geparkte Fahrzeuge. In der Straße „Am Tempelhain“, wurden ein Renault Zoe, ein VW Golf sowie ein 2er BMW beschädigt vorgefunden. In allen drei Fällen waren Fensterscheiben eingeschlagen und die Fahrzeuge durchsucht worden.

Ob aus dem Innenräumen Gegenstände gestohlen wurden, wird derzeit noch geprüft. Der Sachschaden bewegt sich den Schätzungen zufolge im 4-stelligen Bereich. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen konnte ein 33-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz als Tatverdächtiger ermittelt werden.

Bei Wildunfall überschlagen und verletzt

Idstein-Wörsdorf, K 691 (ots)-(fh) – Am Donnerstag 26.10.2023 hat sich ein Fahrzeugführer bei Idstein-Wörsdorf beim ausweichen eines Wildtieres überschlagen und verletzt. Gegen 07:15 Uhr war der 20-jährige Fahrer eines Opel Meriva auf der Kreisstraße 691 unterwegs, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte.

Ersten Erkenntnissen zufolge wich der junge Fahrer dem Tier aus, kam dabei von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 20-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

Unterschätzen Sie nicht die Gefährdung durch Tiere, die plötzlich die Straße überqueren. Gerade bei Fahrten durch ländliche Bereiche, Wald- und Wiesengebiete sollte vorsichtig gefahren werden – rechnen Sie insbesondere in den Morgenstunden, bei Dämmerung und nachts mit Wildwechsel.Passen Sie Ihre Fahrweise an, beachten Sie die entsprechenden Warnschilder und seien Sie bremsbereit. Wenn Sie Wild am Fahrbahnrand sehen, sollten Sie abblenden, abbremsen, hupen und gegebenenfalls anhalten.

Schalten Sie die Warnblinkanlage ein und fahren Sie, wenn die Tiere sich entfernen, zunächst mit Schrittgeschwindigkeit weiter. Beobachten Sie dabei den Fahrbahnrand – einem Wildtier folgen oftmals noch weitere.

Weichen Sie bei plötzlichem Wildwechsel oder einer unvermeidbaren Kollision nicht in den Gegenverkehr aus, bremsen Sie ab und halten Sie Ihre Fahrspur. Sollte es zu einem Zusammenstoß gekommen sein, versuchen Sie nicht, einem verletzten Tier zu helfen, es zu berühren oder gar mitzunehmen. Informieren Sie stattdessen umgehend die Polizei.

Regiomat beschädigt

Taunusstein, Hahn, Aarstraße, Donnerstag, 26.10.2023, 19.30 Uhr bis Freitag, 27.10.2023, 11.30 Uhr

(eh)In der Zeitspanne von Donnerstag, 26.10.2023 bis Freitag, 27.10.2023 beschädigten Unbekannte einen Lebensmittelautomaten in Taunusstein-Hahn. Der angegangene Regiomat welcher in der Aarstraße auf dem Dr. Peter-Nikolaus-Platz steht, verkauft diverse Landwirtschaftliche Erzeugnisse darunter Eier und Milch von lokalen Bauern. Dieser wurde im Zeitraum von 19.30 Uhr bis 11.30 Uhr von

Unbekannten an der Scheibe sowie Ausgabeklappe beschädigt, sodass ein Schaden in Höhe von 500 EUR entstand. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 um Hinweise.

Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Rheingau-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

