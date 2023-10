Marburg-Wehrda: Einbruch in Sonnenstudio

Auf Bargeld hatten es Einbrecher auf ihrer Diebestour in der Nacht von Mittwoch (25.10.2023) auf Donnerstag (26.10.2023) abgesehen. Zwischen 20:15 Uhr und 08:20 Uhr drangen sie in das Sonnenstudio in der Straße „Am Bahndamm“ ein und betraten die Geschäftsräume.

Aus Geldkassetten stahlen die Unbekannten Wechselgeld, sowie die Tageseinnahmen. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.600 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Unter Drogeneinfluss gefahren

Heute Morgen (27.10.2023) hielten Marburger Polizisten gegen 09:15 Uhr in der Bahnhofstraße einen Rollerfahrer an. Bei der Kontrolle ergaben sich den Ordnungshütern Hinweise auf Drogenkonsum bei dem 63-jährigen Fahrer.

Ein Drogenvortest wies den Konsum von THC nach. Es folgte eine Blutentnahme auf der Marburger Wache, die der Rollerfahrer nach den polizeilichen Maßnahmen zu Fuß verlassen durfte. Der aus Marburg stammende 63-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss rechnen.

