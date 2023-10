Pohlheim: Bewohnerin überrascht 2 Männer in ihrer Wohnung

Am Freitag (27.10.2023) gegen 01.20 Uhr wurde eine Anwohnerin in Garbenteich aus dem Schlaf gerissen. Die 44-Jährigen hörte Geräusche aus ihrer Wohnung schaute im Wohnzimmer nach. Dort überraschte sie 2 Männer, die vermutlich über eine angelehnte Terrassentür in die Wohnung eindrangen. Die beiden Männer waren gerade dabei, nach Wertsachen zu suchen.

Bei Erblicken der Bewohnerin flüchteten sie sofort und ohne Beute. Umgehend verständigte die Frau die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung gelang es Beamten der Polizeistation Süd, die beiden Flüchtigen noch im Nahbereich festzunehmen.

Es handelte sich um einen 44-jährigen Mann mit algerischer Staatsangehörigen sowie um einen 23-jährigen Marokkaner. Gegen die Tatverdächtigen leiteten die Beamten entsprechende Strafverfahren ein, im Anschluss wurden beide entlassen.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat beobachtet oder verdächtigen Personen vor der Tat im Umfeld des Grüninger Wegs bemerkt haben, sich unter 0641 7006-6555 zu melden.

Gießen: E-Bike geklaut

Ein schwarz-graues E-Bike des Herstellers „Cube“ erbeutete ein Dieb in der Pestalozzistraße. Das Modell „Reaction Hybrid HPA SL 500“ stand verschlossen zwischen Montag (23.10.2023) und Dienstagnachmittag (24.10.2023) in einem Innenhof. Am Fahrrad war eine Tasche angebracht.

Der Wert des gestohlenen Rads beträgt ca. 1.500 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-3755.

Gießen: Auto aufgebrochen

Ein Autoaufbrecher schlug in der Tiefgarage eines Krankenhauses in der Wilhelmstraße zu. Zwischen Donnerstag (26.10.2023), 19.45 Uhr und Freitagmorgen, 06.30 Uhr schlug der Unbekannte eine Scheibe eines geparkten Skoda ein. Aus dem Fahrzeug erbeutete er eine Bankkarte und eine Geldbörse.

Im Anschluss flüchtete er unbemerkt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-3555.

