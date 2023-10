Polizeieinsatz nach Bedrohung mit Messer

Kassel (ots) – Zu dem Einsatz mehrerer Funkstreifenwagen kam es am Freitag 27.10.2023 gegen 15 Uhr, in der Wilhelmshöher Allee Höhe Kirchweg. Ein 35-Jähriger, der zuvor schon als Randalierer in einem nahe gelegenen Supermarkt auffällig geworden war, geriet beim überqueren der Straße mit einem Autofahrer in Streit.

Im weiteren Verlauf zog der 35-Jährige ein Messer aus der Tasche und bedrohte sowohl den Autofahrer, als auch 2 Passanten die den Streit schlichten wollten. Wenige Minuten später konnte der Mann durch umgehend entsandte polizeiliche Einsatzkräfte unverletzt festgenommen werden.

Bundespolizei fasst Unterhosen-Dieb

Kassel-Hauptbahnhof (ots) – Mit einer größeren Anzahl offensichtlich gestohlener Kleinpackungen mit Markenunterwäsche ging gestern Mittag (26.10.) den Beamten der Bundespolizei ein 35-Jähriger ins Netz. Aufgefallen war der Mann, nachdem er in einem Geschäft im Hauptbahnhof eine Schere eingesteckt hatte, ohne diese zu bezahlen.

Insgesamt stellten die Bundespolizisten 23 Packungen Markenunterhosen bei dem Mann sicher. Alle Artikel sind offensichtlich gestohlen. Der Gesamtwert der Beute wird mit rund 400 Euro angegeben.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel leitete gegen den 35-jährigen Algerier ein Strafverfahren wegen Verdachts des Diebstahls ein.

Nach der Feststellung seiner Identität kam der Mann wieder frei. Sachliche Hinweise zu dem Fall sind erbeten unter der Tel: 0561816160 oder über www.bundespolizei.de.

Bundespolizeiinspektion Kassel

Cantus-Bahn mit Steinen beworfen

Kassel (ots) – Unbekannte sollen am Donnerstag 26.10.2023 eine Cantus-Bahn am Bahnhaltepunkt in Kassel-Oberzwehren mit Steinen beworfen haben. Nach Angaben des Triebfahrzeugführers waren gegen 18:30 Uhr, 4-5 Jugendliche für die Tat verantwortlich. Es hatte 2 Einschläge gegeben, wobei die Frontscheibe der Bahn beschädigt wurde. Personen wurden nicht verletzt.

Der Zug war auf der Fahrt in Richtung Kassel-Hauptbahnhof.

Ein Jugendlicher aus der Gruppe hätte eine hellgrüne Jacke mit Kapuze getragen,

ein zweiter, mit südländischem Aussehen, sei schwarz gekleidet gewesen.

Die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden. Die Bahnstrecke war wegen des Vorfalls kurzzeitig gesperrt. Ein nachfolgender Zug erhielt geringe Verspätung.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines „Gefährlichen Eingriffs“ in den Bahnverkehr eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter Tel: 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Im ICE auf Diebestour – Trio gefasst

Kassel-Innenstadt (ots) – Drei Männer, 18, 24 und 31 Jahre alt, enwendeten am Mittwochmorgen 25.10.2023, in einem ICE von Hannover in Richtung München, von zwei Reisenden ein hochwertiges Smartphone sowie Bargeld in Höhe von ca. 500 Euro.

Eines der beiden Diebstahlopfer, ein 28-Jähriger aus Leopoldshöhe, meldete sich schnell bei der Polizei und gab die Ortungsdaten seines gestohlenen Smartphones weiter. Dies brachte die Polizisten der Baunataler Dienststelle schnell auf die Spur der Tatverdächtigen und führte so zur Festnahme des Diebestrios in der Kasseler Innenstadt.

Bei dem zweiten Opfer handelt es sich um eine 27-jährige Münchnerin. Ihr hatten die Diebe das Portmonee mit rund 500 Euro Bargeld gestohlen.

Nach der Festnahme erfolgte die Übergabe des Trios zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen an die Bundespolizeiinspektion Kassel. Das gestohlene Smartphone und auch das Bargeld stellten die Beamten nach der Durchsuchung sicher.

Als Hauptverdächtiger gilt der 24-Jährige. Der aus Fuldatal stammende Algerier war wegen ähnlicher Delikte in der Vergangenheit bereits mehrfach inhaftiert. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der Mann, bis zur Haftvorführung am 26. Oktober, in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Nordhessen. Nach Entscheidung des Haftrichters folgte für den 24-Jährigen die Untersuchungshaft in der JVA Kassel.

Die beiden Komplizen kamen nach den polizeilichen Maßnahmen wieder frei. Gegen alle drei Tatverdächtigen hat die Bundespolizeiinspektion Kassel ein Strafverfahren wegen Verdachts des Bandendiebstahls eingeleitet.

Wer am 25. Oktober 2023 ebenfalls als Reisender im ICE 781 in Richtung München unterwegs war und auch Opfer eines Diebstahls geworden ist, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel: 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Schüsse aus Schreckschusswaffe an Haltestelle

Kassel-Oberzwehren (ots) – Mehrere aus einer Schreckschusswaffe abgefeuerte Schüsse sorgten am Donnerstagnachmittag 26.10.2023, für einen Polizeieinsatz in Kassel-Oberwehren. Besorgte Anwohner hatten sich gegen 16 Uhr über den Notruf 110 gemeldet und von Schussgeräuschen berichtet, die aus dem Bereich der Haltestelle „Oberzwehren Mitte“ kamen.

Während zahlreiche Streifen der Kasseler Polizei zum Ort des Geschehens fuhren, meldete sich ein Zeuge, der die beiden mutmaßlichen Schützen von der Haltestelle flüchten sah und eine Beschreibung abgeben konnte.

So führte die eingeleitete Fahndung schnell zur Festnahme der zwei Verdächtigen, einem 17-Jährigen und einem 18-Jährigen aus Kassel und Lohfelden. Bei dem Jüngeren fanden die Polizisten die passende Munition für eine Schreckschusswaffe, die mit den an der Haltestelle aufgefundenen Patronenhülsen übereinstimmte. Die Waffe hingegen, für deren Führen in der Öffentlichkeit ein „Kleiner Waffenschein“ erforderlich wäre, konnte bei der anschließenden Absuche nicht aufgefunden werde.

Das Schießen mit einer Schreckschusswaffe außerhalb von Schießstätten oder eines befriedeten Grundstücks ist darüber hinaus in jedem Fall verboten.

Aus diesem Grund leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein und nahmen die beiden Tatverdächtigen für die polizeilichen Maßnahmen mit auf das Revier. Der 17-Jährige wurde im Anschluss an einen Erziehungsberechtigten übergeben, der 18-Jährige auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Beratungsstand und Nachwuchswerbung der nordhessischen Polizei

Nordhessen/Kassel (ots) – Das Team der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen wird mit einem Stand auf der am morgigen Samstag in den Kasseler Messehallen beginnenden Herbstausstellung vertreten sein. In Halle 2, Stand 225, werden die Fachberater kostenlos zum Einbruchschutz beraten und auch für Fragen zu anderen aktuellen Präventionsthemen wie z.B. Verkehrssicherheit bereitstehen.

Die Ausstellung geht bis einschließlich Sonntag, 5. November, und ist täglich von 9.30 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.

Tag des Einbruchschutzes

Am Sonntag 29.10.23 findet dieses Jahr, parallel zur Kasseler Herbstausstellung, der Tag des Einbruchschutzes statt. Pünktlich zur Zeitumstellung der Uhren auf die Winterzeit kann sich die Bevölkerung unter dem Motto „Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit“ am Stand über effektiven Einbruchschutz informieren.

Zusätzliche Informationen zum Thema Einbruchschutz findet man im Internet unter www.k-einbruch.de; www.polizei-beratung.de und www.kfw.de/Einbruchschutz.

Einstellungsberatung am 29. Oktober

Ebenfalls am Sonntag 29.10. wird am Stand der Polizei auch die Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Nordhessen mit dabei sein und kräftig um Nachwuchs werben. Alle die am Polizeiberuf Interesse haben sind insbesondere an diesem Tag eingeladen, sich an dem Stand über die Bewerbungsmodalitäten, Eignungsauswahlverfahren und Studium bei der hessischen Polizei zu informieren.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen