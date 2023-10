Anhänger geriet ins Schleudern

Um 20:30 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 28-Jähriger aus Waldkappel mit einem Pkw mit Anhänger die B 249 von Wanfried in Richtung Eschwege. In der Gemarkung von Frieda verlor er die Kontrolle über das Fahrzeuggespann.

Infolgedessen geriet der Anhänger ins Schleudern und beschädigte zunächst den Pkw. Dann löste sich der Anhänger vom Pkw und touchierte auf der Gegenfahrspur die Leitplanke. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 7.500 EUR.

Unfallflucht

Um 16:00 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 36-Jähriger aus Treffurt mit seinem Pkw von der Niederhoner Straße kommend in den Kreisverkehr am Stadtbahnhof in Eschwege ein. Ihm folgte mit einigem Abstand eine 49-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Berkatal, die ebenfalls in den Kreisverkehr einbog.

Aufgrund eines Rückstaus hielt der 36-Jährige im Kreisverkehr an. Der Pkw der 49-Jährigen befand sich zu dieser Zeit in Höhe der Straße „Am Bahnhof“. Von dort fuhr in diesem Moment ein weißer Land Rover (neueres Modell) in den Kreisverkehr ein, worauf die 49-Jährige ausweichen musste und dadurch mit dem Pkw des 36-Jährigen kollidierte.

Die Fahrerin des Land Rovers stoppte kurz ab, fuhr dann aber in die Augustastraße ein und entfernte sich vom Unfallort. Die Fahrerin kann wie folgt beschrieben werden: 40-45 Jahre alt, blonde schulterlange Haare. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfälle

Um 20:10 Uhr befuhr gestern Abend eine 50-Jährige aus Straußfurt die L 3424 vom „Hundsrück“ kommend in Richtung Langenhain. Als ein Wildtier über die Fahrbahn lief, versuchte sie einen Zusammenstoß mit dem Tier zu vermeiden, kollidierte dadurch aber mit den Leitplanken. Insgesamt entstand dadurch ein Sachschaden von ca. 5.000 EUR.

8000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Abend auf der B 27 in der Gemarkung von Eltmannshausen ereignet hat. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das von dem Pkw eines 34-Jährigen aus der Gemeinde Berkatal erfasst wurde. Das Reh überlebte den Aufprall nicht; an dem Pkw wurde die Fahrzeugfront stark beschädigt.

Mit Fahrrad gestürzt

Um 17:50 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 44-Jährige aus Eschwege mit einem Fahrrad die Straße „An den Anlagen“ in Eschwege in Richtung Schloßplatz. Als sie von der Fahrbahn auf den Gehweg fahren wollte, kam sie mit dem Rad zu Fall und zog sich mehrere leicht Verletzungen zu. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab zudem einen Wert von ca. einem Promille, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Einbruch in Jagdhütte

Unbekannte öffneten zwischen dem 25.10.23, 16:00 Uhr und dem 27.10.23, 15:45 Uhr gewaltsam die Holztür einer Jagdhütte des Jagdrevier Bischhausen II in der Gemarkung von Waldkappel-Bischhausen. Weiterhin wurde ein auf dem Grundstück abgestellter Anhänger aufgebrochen. Sowohl aus der Hütte als auch aus dem Anhänger wurde augenscheinlich nichts entwendet, so dass es bei Sachschaden blieb.

Hinweise: 05651/9250.

Schockanruf

Witzenhausen (ots) – Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in Witzenhausen ein Schockanruf, bei dem Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich an die Betrüger übergeben wurde. Eine 83-Jährige hatte zuvor einen Anruf einer Frau erhalten, die sich als ihre Tochter ausgab. Diese erklärte, nach der herkömmlichen Masche, einen Verkehrsunfall verursacht zu haben, bei dem jemand zu Tode gekommen sei.

Für eine notwendige Kaution verlangte man seitens eines angeblichen Polizeibeamten zunächst 80.000 EUR. Neben dem Bargeld wurden dann noch Schmuck in hohem Wert übergeben, so dass der Gesamtschaden nach erster Schätzung bei ca. 100.000 EUR liegen dürfte.

Die Geschädigte übergab die Wertsachen an eine ca. 55-60 Jahre alte Frau, die eine Mütze und einen Mundschutz trug. Diese war von südeuropäischen Aussehen.

Die Täterin war zur Abholung mit einem Taxi vorgefahren. Bei dem Taxi soll es sich um ein beigefarbenes Fahrzeug (Bus oder Van) mit Ks-Kennzeichen gehandelt haben.

Das zuständige Kommissariat der Kriminalpolizei in Eschwege bittet daher auch Taxiunternehmen, die am 26.10.23 am Nachmittag eine Fahrt Richtung Witzenhausen hatten, sich unter Tel: 05651/9250 bei der Polizei in Eschwege zu melden.

Präventionstipps betrügerische Schockanrufe:

Die Polizei/ Staatsanwaltschaft ruft nach Unfällen NICHT bei

Eltern von Unfallbeteiligten an und fordert hohe Summen Kaution

am Telefon.Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche.

Eltern von Unfallbeteiligten an und fordert hohe Summen Kaution am Telefon.Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche. Kontaktieren SIE SELBST den betroffenen Angehörigen VOR einer

Geldübergabe, um die Echtheit des Anrufes zu überprüfen. Dabei

stellt sich schnell heraus, dass Betrüger am Werk sind.

Geldübergabe, um die Echtheit des Anrufes zu überprüfen. Dabei stellt sich schnell heraus, dass Betrüger am Werk sind. Übergeben Sie kein Geld oder Wertsachen an Unbekannte.

Warnen Sie Ihre Angehörigen und Bekannten vor dieser Masche.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst

mit Namen vorstellt.

mit Namen vorstellt. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie

sofort auf, wenn Sie ein solcher Anruf erreicht.

Verständigen Sie anschließend die Polizei über den Notruf 110. Übergeben Sie niemals Geld an Unbekannte. Wenn Sie Opfer geworden sind: wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen