Massive Störung des Zugverkehrs im Bereich Ludwigshafen/Mannheim über das kommende Wochenende wegen fehlenden Fahrdienstleitern bei DB Netz

Kaiserslautern / Ludwigshafen – Weil es wegen kurzfristiger Krankmeldungen an Fahrdienstleiterpersonalen mangelt, hat die DB Netz heute mitgeteilt, am kommenden Wochenende den Zugverkehr rund um Ludwigshafen über mehrere Stunden hinweg völlig einzustellen.

Im Einzelnen werden die S-Bahnlinien 1-4 sowie die S 6 sowie die Regional-Expresszüge der Linien 1, 4 und 14 Ludwigshafen nicht anfahren.

Vorsorge für die Riedbahnsperrung treffen – zusätzliches Personal für das Stellwerk ausbilden

Für den Zweckverband ÖPNV Rheinland-Pfalz Süd sind diese Einschränkungen vollkommen inakzeptabel. Er weist mit aller Deutlichkeit darauf hin, dass sich ein solches Desaster während der Riedbahnsperrungen im kommenden Jahr nicht wiederholen darf. Jetzt müsse endgültig ein ausreichend großes Personalpolster aufgebaut werden, um solche massiven Ausfälle kompensieren zu können. Der Ausfall von Ludwigshafen während der Vollsperrungen der Riedbahn würde die maximale Blamage für das System Schiene und den ÖPNV insgesamt bedeuten. Weitere Busersatzkonzepte in dieser Zeit dürften kaum realisierbar sein.

Das Betriebsprogramm für das Wochenende

Zu folgenden Zeiten stellt die DB Netz den Zugbetrieb im Raum Ludwigshafen ein:

Samstag, 28. Oktober zwischen 6.00 und 13.00 Uhr

Sonntag, 29. Oktober zwischen 01:30 Uhr und 18.00 Uhr.

In diesen Zeiten ist vorgesehen, folgendes Ersatzkonzept anzubieten:

S-Bahnen zwischen Neustadt – Schifferstadt – Ludwigshafen – Mannheim und weiter nach Heidelberg:

Die Linien S 3 und S 4 entfallen komplett zwischen Mannheim und Germersheim, weil südlich Schifferstadt derzeit baustellenbedingt ohnehin nur Busse fahren können.

Die Linien S 1 und S 2 fahren aus Richtung Neustadt/W bis Schifferstadt. Zwischen Schifferstadt und Mannheim versucht DB Regio einen Busverkehr einzurichten, der eine halbstündliche Bedienung vorsieht. Das Verkehren dieser Busse ist jedoch aktuell, Stand 10 Uhr, nicht gesichert.

Ggf. könnten diese Ausfälle auch Auswirkungen auch auf den S-Bahnverkehr zwischen Heidelberg und Mannheim, insbesondere die S-Bahnzüge der Linien 1 und 2 haben. Dies beträfe dann auch die Erreichung der IC/ICE-Anschlüsse in Mannheim.

Die Linie S 6 endet aus Richtung Worms in Ludwigshafen-Oggersheim und fährt von dort zurück nach Worms und Mainz. Zwischen Oggersheim Bahnhof und Mannheim versucht DB Regio einen Busverkehr einzurichten, der eine halbstündliche Bedienung vorsieht. Das Verkehren dieser Busse ist jedoch aktuell, Stand 10 Uhr, nicht gesichert.

Regional-Expresszüge von und Ludwigshafen/Mannheim, Elsass-Express

Die Regionalexpresszüge der Linie 1 (Süwex) fahren aus Richtung Saarbrücken/Kaiserslautern bis Neustadt/W und wenden dort für die Rückfahrt.

Die Regionalexpresszüge der Linien 4 und 14 (Süwex) werden umgeleitet und fahren von Worms aus über Biblis und die Riedbahn nach Mannheim. Die Fahrzeiten zwischen Mannheim und Worms werden der Umleitung entsprechend länger sein und deshalb angepasst.

Der Elsass-Express Mainz – Ludwigshafen – Neustadt/W – Wissembourg (Vlexx) muss ebenfalls entfallen. Hier konnte wegen des kurzen Vorlaufs noch keine Lösung gefunden werden – Reisende werden gebeten, die Online-Fahrplanauskunft und die Homepage von Vlexx zu beachten.

Von Samstag 13.00 Uhr bis Sonntag 01.30 Uhr, bzw. am Sonntag ab 18.00 Uhr soll der Zugverkehr weitgehend uneingeschränkt durchgeführt werden. Damit soll auch der An- und Abreiseverkehr für das Spiel des FCK gehen den HSV ermöglicht werden. Für die Randzeiten der Ausfallzeiten sollten Reisende aber möglichst online prüfen, ob die Züge fahren, weil die Fahrzeugumläufe völlig durcheinandergeraten werden und somit die Triebwagen dann häufig nicht dort stehen, wo sie für den regulären Fahrplan benötigt werden.

Darüber hinaus werden Fahrgäste im Großraum Mannheim – Ludwigshafen gebeten, die Straßen- und Stadtbahnen der RNV zu nutzen.

Auswirkungen auf den Fernverkehr

Fahrgäste aus der Pfalz von und nach Paris können, so gemäß der dem ZÖPNV vorliegenden Informationen, in Karlsruhe in die umgeleiteten ICE und TGV einsteigen. Die DB Regio wurde gebeten, die Fahrkarten für diese Züge in den Zügen zwischen Kaiserslautern und Neustadt/W sowie zwischen Neustadt/W und Karlsruhe anzuerkennen. Weitere Angaben, auch bezüglich der nicht grenzüberschreitend fahrenden ICE und EC-Züge zwischen Saarbrücken und Frankfurt/M/Stuttgart, können die Fahrgäste dem DB-Navigator entnehmen. Fest scheint zu stehen, dass es seitens des DB Fernverkehrs keinen Busersatzverkehr für die in der Pfalz ausfallenden ICE/IC geben wird.

Reisende in und aus Richtung Süddeutschland können somit während der Ludwigshafener Sperrzeit nur die Verbindungen über Karlsruhe (RE 1 und RE 6, Umsteigen in Neustadt/W oder, in Einzelfällen, in Kaiserslautern) nutzen. Fahrgäste in Richtung Frankfurt/M und weiter, bspw. nach Norddeutschland sollten prüfen, ob die Verbindungen über Bad Kreuznach eine geeignete Alternative darstellen.

Alle Angaben sind wegen der besonderen Situation ohne Gewähr.