Getunte Fahrzeuge im Visier

Germersheim (ots) – Gestern Abend kontrollierten Germersheimer Polizisten den Verkehr in der Rheinbrückenstraße. Dabei lag der Fokus auf getunten Fahrzeugen.

Hier gingen den Beamten 4 Autofahrer ins Netz, an deren Fahrzeugen durch technische Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen war.

Zudem waren 10 Autofahrer nicht angeschnallt.

Einbrüche in Schrebergärten

Germersheim (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht vom 25. auf 26.10.2023 mehrere Gartenhäuser in den Schrebergärten am Wörthgraben auf. Die genaue Schadenshöhe ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 in Verbindung zu setzen.

Baucontainer aufgebrochen

Bellheim (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Baucontainer auf einer Baustelle am Schwimmbad in Bellheim auf und entwendeten mehrere elektronische Geräte.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 in Verbindung zu setzen.