Überfall auf Bäckerei – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Mit dem in der Kasse befindlichen Bargeld ist heute Nachmittag

(27.10.) ein bislang unbekannter Täter aus einer Bäckerei in der Liebfrauenstraße geflüchtet. Ersten Erkenntnissen nach betrat der Kriminelle gegen 14:25 Uhr das Geschäft. Dort zeigte er ein Messer vor und forderte die Herausgabe der Tageseinnahmen. Letztlich trat er mit seiner Beute die Flucht an.

Zum Zeitpunkt des Raubes befanden sich der Täter sowie eine Angestellte im

Geschäft. Verletzt wurde niemand.

Der Tatverdächtige soll 20 bis 30 Jahre alt und ca. 1,75 Meter groß sein. Zudem

hatte er einen Bart. Des Weiteren trug er zur Tatzeit ein schwarzes T-Shirt

sowie eine dunkelblaue Jacke.

Das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei in Darmstadt hat die weiteren

Ermittlungen in dem Fall übernommen. Zeugen, die den Täter bei seiner Flucht

beobachtet haben oder Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten,

sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 bei den Ermittlern zu melden.

Kriminelle durchwühlen Gaststätte

Darmstadt (ots) – Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte „Auf der Ludwigshöhe“ zwischen Mittwochabend (25.10.) und Donnerstagmorgen (26.10.) Aktuellen Ermittlungen zufolge drangen die Kriminellen in den Innenraum des Gasthauses ein und durchwühlten diesen auf der Suche nach Brauchbarem.

Was die Eindringlinge erbeuteten ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschließend geklärt. Durch ihre Tat verursachten sie jedoch einen Schaden im mittleren 3-stelligen Bereich.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern werden unter Tel: 06151/969-0 vom Kriminalkommissariat in Darmstadt (K21/22) entgegengenommen.

Darmstadt-Dieburg

Zehntausend Euro Schaden durch Farbschmierereien – 2 Festnahmen

Groß-Umstadt (ots) – Am Donnerstag 26.10.2023 gegen 22:30 Uhr, konnte die Polizei zwei Tatverdächtige vorläufig festnehmen, die im Bereich der Hans-Kudlich-Straße mehrere Stromverteilerkästen und Bushaltestellen mit Farbe beschmiert haben. Aktuellen Ermittlungen zufolge besprühten die 17- und 18-jährigen Tatverdächtigen insgesamt 17 Objekte mit blauer und weißer Farbe.

Dies beobachtete eine Zeugin und alarmierte sofort die Polizei. Die beiden

Tatverdächtigen konnten kurze Zeit später noch immer mit frischer Farbe an den

Händen durch die Polizeistreife festgenommen werden.

Sie werden sich nun in einem Verfahren verantworten müssen. Der verursachte Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 10.000 Euro.

Autohaus im Fokus Krimineller

Pfungstadt (ots) – In der Nacht auf Donnerstag (26.10.) verschafften sich Kriminelle gewaltsam Zugang zu mehreren Containern eines Autohauses in der Eberstädter Straße.Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigten die ungebetenen Gäste zunächst einen Zaun, um auf das Gelände zu gelangen.

Dort öffneten sie gewaltsam mehrere Container, in denen eine Vielzahl an gebrauchten Autoreifen gelagert war. Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht abschließend geklärt, ob die Kriminellen Beute gemacht haben oder mit leeren Händen flüchteten. Der Schaden, den sie jedoch hinterließen, beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Tatvorgang/den mutmaßlichen Tätern liefern können, melden sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt, unter Tel: 06151/969-0.

Groß-Gerau

Randalierer löst Polizeieinsatz aus – Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

Gernsheim (ots) – Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein offenbar verwirrter Mann am Freitagvormittag 27.10. im Bahnhof randaliert und sich auch auf die Gleise gelegt haben. Passanten hatten ihn zuvor dabei beobachtet, wie er, mit einer Axt bewaffnet, ein Bahnhäuschen im Bereich der Gleise zertrümmerte und riefen daraufhin die Polizei.

Als der 45-Jährige bei Eintreffen zahlreicher Streifen seine Axt gegenüber den Beamten erhob und auf die Ansprachen nicht reagierte, gab einer der Beamten einen Warnschuss ab. Dies führte dazu, dass der Mann von seinem weiteren Vorhaben sofort abließ. Er konnte unverletzt festgenommen und in einer psychiatrischen Klinik eingeliefert werden.

Wegen der vorangegangenen Sachbeschädigung hat die Bundespolizei in Frankfurt am Main die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Lagerhalle aufgehebelt und durchsucht – Zeugenaufruf der Polizei

Bischofsheim (ots) – Nicht unerheblichen Schaden richteten zwischen Mittwoch (25.10.) und Donnerstag (26.10.) bislang unbekannte Einbrecher in einer Lagerhalle in der Straße „An der Steinlach“ an. Gewaltsam hebelten sie eine Tür auf und durchsuchten die Halle nach möglicher Beute.

Ob sie hierbei fündig geworden sind und etwas entwendet haben, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, bitte an das zuständige Kommissariat 21-22 der Kriminalpolizei in Rüsselsheim entgegen (06142 / 696-0).

Langfinger entwendet Tasche

Rüsselsheim (ots) – Ein in der Friedensstraße geparkter Lastwagen geriet am Donnerstagabend (26.10.) in das Visier eines derzeit unbekannten Diebes. Er öffnete eine unverschlossene Tür und griff sich eine im Auto abgestellte Tasche, in der sich unter anderem persönliche Ausweisdokumente sowie diverse Zahlungskarten befanden. Anschließend flüchtete er.

Zeugen, die den Täter beobachtet haben, melden sich bei dem Kommissariat K 41 der Kriminalpolizei in Rüsselsheim in Verbindung zu setzen (06142 / 696-0).

Baucontainer aufgebrochen

Stockstadt am Rhein (ots) – Bislang unbekannte Täter gelangten im Zeitraum der letzten zweieinhalb Monate auf ein Firmengelände in der Straße „Hahnlachmühle“. Dort brachen sie zwei Baucontainer auf, entwendeten unter anderem Baumaschinen sowie Baumaterial und verschwanden mit ihrer Beute.

Der Wert der gestohlenen Gegenstände wird mit über 2.000 Euro beziffert. Nach Bekanntwerden des Sachverhalts, am Donnerstag (26.10.), hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder zur Identität der Kriminellen, werden durch das zuständige Kommissariat 42 der Kriminalpolizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegengenommen.

Kreis Bergstraße

Photovoltaikpark im Visier von Kupferdieben

Bürstadt (ots) – Die Kriminalpolizei in Heppenheim ermittelt derzeit gegen noch

unbekannte Täter, die zwischen Freitag 20.10.2023, 22 Uhr und Samstag 21.10.2023, etwa 10 Uhr, mehrere Kupferkabel aus einem Photovoltaikpark am St.-Hildegard-Weg entwendet haben.

Die Diebe verschafften sich nach bisherigen Erkenntnissen über einen Zaun Zutritt zu dem Gelände und entfernten dort verlegte Kabel. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute unbemerkt. Nach momentanem Ermittlungsstand verursachten die Kriminellen einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro.

Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib der Kupferkabel, werden vom Kommissariat

21/22 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegengenommen.

Odenwaldkreis

Frontalzusammenstoß auf der B45 zwischen Michelstadt und Bad König

Bundesstraße 45 Bad König (ots) – Am 26.10.2023 gegen 16.30 Uhr kam es auf der B45 zwischen Michelstadt und Bad König zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 62-jährige Fahrzeugführerin aus Ludwigsburg mit ihrem PKW die B45 von Michelstadt kommend in Fahrtrichtung Zell.

Kurz danach wendete die Fahrzeugführerin ihren PKW auf dem Parkplatz „Am Schanzenbuckel“ und fuhr nach links auf die B45 in Fahrtrichtung Michelstadt. Mutmaßlich ordnete sich die PKW-Fahrerin versehentlich auf der linken Fahrspur des Gegenverkehrs ein.

Eine 36-jährige Fahrzeugführerin befuhr zusammen mit ihrer Familie in einem Pick-Up die B45 in Fahrtrichtung Zell und setzte kurz vor der Unfallstelle zum Überholen an und wechselte daher auf den linken Fahrstreifen. Hierbei bemerkte die Frau den auf ihrer Fahrspur entgegenkommenden PKW der Frau aus Ludwigsburg und versuchte nach rechts auszuweichen. Es kam dennoch zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der Pick-Up kollidierte infolgedessen mit zwei weiteren Fahrzeugen, welche beide ebenfalls die B45 auf der rechten Fahrspur in Richtung Zell befuhren. Im weiteren Verlauf musste der nachfolgende Verkehr umherfliegenden Teilen ausweichen, weshalb zu einer Kollision von zwei weiteren Fahrzeugen kam. Die Fahrzeugführer wurden zum Teil schwer verletzt und es entstand Sachschaden von ca. 60.000 Euro.

Die Strecke musste dabei 2 Stunden voll gesperrt werden. Im Einsatz waren auch die Feuerwehren aus Michelstadt und Bad König beteiligt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen