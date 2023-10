Angriff auf Polizisten

Frankfurt-Nordend (ots)-(py) – Donnerstag 26.10.2023, randalierte ein Sohnemann unter dem Einfluss von Alkohol am Haus seiner Mutter und griff im weiteren Verlauf der Maßnahmen einen Polizeibeamten an. Nach bisherigen Erkenntnissen erschien ein 54-jähriger Mann auf dem Grundstück seiner Mutter und verbreitete Unruhe.

Nachdem die Polizei alarmierte wurde und dem Störenfried aufforderte das Grundstück der Mutter zu verlassen, weigerte er sich und schenkte den Maßnahmen keinerlei Beachtung, sondern beleidigte die Polizisten stattdessen.

Die Polizeibeamten nahmen ihn fest und brachten den mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol stehenden Unruhestifter in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Eine Messung der Atemluft ergab einen Wert von 2,39 Promille AAK.

Im Bereich der Arrestzellen stieß der 54-Jährige unvermittelt einem Polizisten

das Knie in den Unterleib. Es wurde ein Strafverfahren aufgrund des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Angriff mit Pfefferspray – Zeugenaufruf

Frankfurt-Eschersheim (ots)-(yi) – Am Donnerstag 27.10.2023, verletzten 3 Jugendliche, an der Bushaltestelle „Am Weißen Stein“ in Eschersheim, einen Busfahrer sowie mehrere Passanten mit Pfefferspray. Der Busfahrer befand sich in seiner Pause, als drei Jugendliche ihn gegen 22:00 Uhr ansprachen.

Der 64-Jährige gab den Tatverdächtigen zu verstehen, dass dieser in 10 Minuten losfahre. Unzufrieden mit dieser Antwort entstand ein Streitgespräch, bei dem einer aus der Gruppe ein Pfefferspray zog und den Fahrer damit attackierte.

Drei Passanten, im Alter von 53-75 Jahren, nahmen den Streit wahr und sprachen

das Trio an, woraufhin einer der Aggressoren die Passanten ebenfalls mit

Pfefferspray besprühte.

Die Geschädigten wurden durch unverzüglich alarmierten Einsatzkräfte erstversorgt. Eine Fahndung nach den Tatverdächtigen blieb erfolglos.

Täterbeschreibungen:

Täter 1: Männlich, ca. 180cm groß. etwa 18 Jahre alt, normale Statur, braune mittellange Haare, trug einen weißen Kapuzenpullover, eine graue Jeans und weiße Turnschuhe der Marke „Nike“.

Täter 2: Männlich, ca. 170cm groß. ca. 18 Jahre alt, normale Statur, trug eine schwarze Kappe, eine schwarze Winterjacke mit weißem Fell an der Kapuze, schwarze Jeans und schwarze Turnschuhe.

Täter 3: Männlich, ca. 175cm groß. etwa 18 Jahre alt, beleibte Statur, braune

schulterlange Haare, trug ein blaues T-Shirt, eine blaue Jeans, schwarze

Turnschuhe und einen Rucksack.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Tatverdächtigen werden gebeten, sich

mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755-11200 oder jeder

anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Tag des Einbruchschutzes am 29.10.2023 – Polizeiliche Beratungsstelle geöffnet

Frankfurt (ots) – (lo) „Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit“ – Am Tag der

Zeitumstellung, am Sonntag, den 29. Oktober 2023, findet bundesweit der

diesjährige Tag des Einbruchschutzes statt. Bürgerinnen und Bürger können die

zusätzliche Stunde noch am gleichen Tag sinnvoll nutzen und sich bei der

Polizeilichen Beratungsstelle auf der Zeil zu dieser Thematik informieren und

persönlich beraten lassen. Diese wird im Zeitraum von 10-16 Uhr geöffnet sein.

Gerade in der beginnenden dunklen Jahreszeit suchen Einbrecher im Schutz der

Dämmerung vermehrt nach Tatgelegenheiten. Neben finanziellen Schäden und

ideellen Verlusten stellt ein Einbruch dabei häufig ein schockierendes Erlebnis

dar, nach dem sich viele Geschädigte in ihren Wohnräumen weniger sicher fühlen.

Durch ein sicherheitsbewusstes Verhalten und die richtige Sicherungstechnik kann

dem präventiv gezielt entgegengewirkt und das Risiko eines Einbruchs minimiert

werden.

Die Polizeiliche Beratungsstelle bietet Ihnen am Tag des Einbruchschutzes sowie

auch das ganze Jahr über, kostenlose und auf Ihre individuelle Wohnsituation

abgestimmte, Beratungen zu vielfältigen Sicherungsmaßnahmen an.

Darüber hinaus hilft auch die Beachtung einiger Verhaltenstipps dabei, Ihr

Zuhause mit einfachen Mitteln sicherer zu machen:

Ziehen Sie Ihre Wohnungs- oder Haustür nicht nur ins Schloss, sondern

schließen Sie immer ab, auch wenn Sie nur kurz unterwegs sind. – Verschließen

Sie grundsätzlich immer alle Türen und Fenster beim Verlassen der Wohnung, das

gilt ebenfalls für gekippte Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Gekippte

Fenster sind offene Fenster! – Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit und

nutzen Sie, insbesondere bei längerer Abwesenheit, verschiedene Möglichkeiten,

um einen bewohnten Eindruck zu erwecken und Ihre Anwesenheit vorzutäuschen.

Gerade am frühen Abend ziehen dunkle Wohnungen potentielle Einbrecher an! Ihre

Polizeiliche Beratungsstelle berät Sie hierzu gerne. Kontaktmöglichkeiten:

Polizeiliche Beratungsstelle Zeil 33 60313 Frankfurt am Main Tel.: 069/755-55555 Fax: 069/755-55559 E-Mail: beratungsstelle.ppffm@polizei.hessen.de

Öffnungszeiten: Montag/Mittwoch/Freitag: 08-12 Uhr, Donnerstag: 16-19 Uhr.

Außerhalb der Öffnungszeiten führen die Beamten nach Terminvereinbarung auch Beratungen bei Ihnen zu Hause durch.

Weitere Informationen erhalten Interessierte auch online unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

https://www.k-einbruch.de/

Hinweise zum „40.Mainova Frankfurt Marathon“

Frankfurt (ots) – Der 40. Mainova Frankfurt Marathon 2023 beginnt am 29.10.2023

um 10:00 Uhr mit dem Startschuss des ersten Rennfeldes. Es folgen der

Staffel-Marathon um 10:35 Uhr und der Mini-Marathon um 10:55 Uhr. Der Start für

alle Teilnehmer befindet sich in der Friedrich-Ebert-Anlage. Ziel ist die

Frankfurter Festhalle auf dem Messegelände.

Die Frankfurter Polizei wird frühzeitig im Stadtgebiet präsent sein, um einen

sicheren und störungsfreien Verlauf der Veranstaltung zu gewährleisten.

In der Zeit von 05:00 Uhr bis 20:00 Uhr werden Bereiche in Sachsenhausen,

Niederrad, Goldstein, Schwanheim, Nied, Höchst, Gallus und im Stadtkern temporär

für den Fahrzeugverkehr gesperrt sein. Es kann deshalb zu erheblichen

Verkehrsbehinderungen kommen, sodass Verkehrsteilnehmer längere Fahrzeiten und

Umwege einplanen müssen. Durch sich anschließende Abbau- und Reinigungsarbeiten

kann es an den Absperrungen zu Zeitverschiebungen kommen.

Ebenfalls findet am 29.10.2023 um 15:30 Uhr das Bundesligaspiel zwischen

Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund statt. Die Sperrungen am südlichen

Mainufer aufgrund des Marathons werden erfahrungsgemäß gegen 14:00 Uhr wieder

aufgehoben. Trotzdem sollten sich Besucher des Fußballspiels auf

Verkehrsbeeinträchtigungen rund um den Deutsche Bank Park einstellen.

Um weder den öffentlichen Verkehr über Gebühr zu belasten, noch die Sicherheit

der Läufer zu gefährden, wird an alle Verkehrsteilnehmer appelliert,

Umleitungsbeschilderungen und Verkehrssperrungen zu beachten, den Hinweisen der

Verkehrshelfer und Ordner sowie den Zeichen und Weisungen der eingesetzten

Polizeibeamten unbedingt Folge zu leisten.

Am Veranstaltungstag hat der Veranstalter unter 069/7575-41700 und 069/7575-41701,

ein Bürgertelefon (07:30-16:30 Uhr) eingerichtet, das über aktuelle

Sperrungen informiert. Da während der Veranstaltung zahlreiche Straßenbahn- und

Buslinien nur eingeschränkt zu Verfügung stehen, sollten für Fahrten im

Stadtgebiet U- und S-Bahnen genutzt werden.

Der RMV hat für nähere Auskünfte unter der 069/24248024 ein Servicetelefon eingerichtet.

Anfahrtshinweise und detaillierte Auskünfte zu Streckensperrungen/Umleitungen

einzelner Straßen können der Info-Seite der Stadt Frankfurt und dem

Streckenumleitungsplan auf der Seite des Veranstalters entnommen werden unter:

https://mainziel.de/frankfurt-marathon.html

https://www.frankfurt-marathon.com/informationen/streckensperrungen

