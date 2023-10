Auf der ganzen Welt hat die Bedeutung des Onlinehandels zugenommen. Inzwischen kaufen Menschen jeden Alters Produkte über das Internet. Das gilt selbst für Gesundheitsprodukte wie Medikamente.

An sich spricht nichts dagegen, da Versandapotheken eine plausible Alternative zu Apotheken vor Ort darstellen und mit einigen Vorteilen wie bequemer Bestellung, großer Auswahl sowie guter Verfügbarkeit eingehen. Allerdings sollte der Kauf von Medikamenten nicht auf gut Glück erfolgen, da er gewisse Risiken mit sich bringt.

Medikamentenkauf sollte ausschließlich über seriöse Anbieter erfolgen

An sich ist der Medikamentenkauf über das Internet nicht bedenklich. Wichtig ist nur, sich ausschließlich an seriöse Anbieter wie Versandapotheken mit einer gültigen Zulassung zu halten. Wer das nicht tut, riskiert den Kauf von gefälschten Arzneimitteln.

Gefälschte Medikamente sind bei nicht autorisierten Internethändlern keine Seltenheit. Sie sind oft günstiger als die Originale, aber können gravierende gesundheitliche Folgen haben. Es kann beispielsweise sein, dass ein anderer Wirkstoff genutzt wurde oder Verunreinigungen enthalten sind. Glücklicherweise lässt sich das Risiko mit dem Kauf über eine etablierte und seriöse Versandapotheke leicht vermeiden, ohne dafür hohe Preise in Kauf nehmen zu müssen.

Preise und Versandkosten können stark variieren

In den meisten Fällen sind Medikamente in Versandapotheken günstiger, aber es kommt immer auf den jeweiligen Anbieter an. Daher sollte man vor einem Kauf immer die Preise vergleichen. Neben dem Preis der Medikamente spielen die Versandkosten eine Rolle.

Die Versandkosten werden oft unterschätzt, aber sowohl Onlineshops als auch Versandapotheken können sie nach eigenem Ermessen festlegen. Daher kommt es gelegentlich vor, dass ein satter Aufpreis berechnet wird. Die Versandkosten sollten daher ebenfalls ein Kriterium beim Medikamentenkauf darstellen.

Kundenbewertungen sind eine hilfreiche Informationsquelle

Egal ob es um Artikel aus dem Bereich Sport, die Dienstleistungen bestimmter Unternehmen oder eben Medikamente geht – Kundenbewertungen sind immer eine nützliche Informationsquelle.

Die Erfahrungen von Kunden sagen nicht nur etwas über Preise, Service und Vertrauenswürdigkeit einer Versandapotheke aus, sondern können auch bei der Auswahl von rezeptfreien Medikamenten helfen. Wer sich beispielsweise unsicher ist, ob ein bestimmtes Arzneimittel bei seinen Beschwerden hilft, kann einen Blick auf die Erfahrungen von anderen Kunden werfen.

Rezepte bleiben bei verschreibungspflichtigen Medikamenten unabdingbar

Bei vielen Arzneimitteln in Apotheken handelt es sich um rezeptfreie Medikamente. Sie können ohne die Vorlage eines Rezepts erworben werden. Bei verschreibungspflichtigen Medikamenten ist das selbst in Versandapotheken nicht möglich. Solche Arzneimittel können erst nach Vorlage eines Rezepts versandt werden.

Der dafür erforderlich Prozess ist simpel: Das Rezept wird entweder auf dem Postweg, elektronisch oder via Upload an die Versandapotheke geschickt. Danach kann es wie in einer örtlichen Apotheke gekauft werden.

Es kommt auch auf den Service an

Bei der Auswahl einer Versandapotheke achten die meisten nur auf Auswahl, Preise und Rabattaktionen. Das ist zwar verständlich, aber sollte nicht das einzige Entscheidungskriterium sein. Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Service.

Eine gute Versandapotheke sollte einen bei Fragen und Problemen kompetent unterstützen. Außerdem dürfen die Lieferzeiten nicht allzu lang sein. Im Optimalfall steht ein Expressversand für dringende Bestellungen zur Verfügung.