Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Göllheim

Am Mittwoch, dem 25.10.2023, befuhr gegen 13.40 Uhr ein 34-jähriger PKW-Fahrer die B 47 von Dreisen kommend in Fahrtrichtung Göllheim. Zwischen der Anschlussstelle Dreisen und der Anschlussstelle Göllheim kam der PKW unvermittelt nach links von seinem Fahrstreifen ab und fuhr in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 45-jähriger LKW-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 34-jährige wurde hierbei in seinem PKW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen, wurde er ins Krankenhaus gebracht. Der LKW-Fahrer erlitt einen Schock. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die B 47 zwischen Dreisen und Göllheim für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden.